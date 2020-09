Quân A.P trở lại cực đẹp trai cùng câu hát “ngôn tình” buồn da diết sau 1 năm vắng bóng

Tối 4/9, sau khi hé lộ 2 poster teaser khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, Quân A.P chính thức tung teaser MV "Bông hoa đẹp nhất" chuẩn bị ra mắt. Đây cũng là sản phẩm mà nam ca sĩ vô cùng tâm huyết gửi tới khán giả sau gần 1 năm vắng bóng kể từ "You are my crush" kết hợp với Nguyên Jenda.

Đúng như hai poster hé lộ từ trước, teaser được mở ra bởi cơn mưa tầm tã trước một quán trà sữa và cô gái bước lên xe của chàng trai lạ.

Teaser MV "Bông hoa đẹp nhất" - Quân A.P.

Quân A.P xuất hiện ngay sau đó với hình ảnh thư sinh, lãng tử nhưng với gương mặt buồn bã. Chàng trai do Quân A.P vào vai nhớ lại những tình tứ bên người mình yêu, nhưng cũng thẫn thờ nhìn thấy điều gì đó như bị phản bội.

Khi teaser dừng ở hình ảnh bông hoa trong lồng kính thì cũng là lúc câu hát ballad vang lên "Mãi sau này anh mới biết, bông hoa đó không thuộc về anh. Chỉ là anh đã đi ngang qua vào mùa hoa đẹp nhất" đầy buồn bã, day dứt. Đây liệu có phải lời ẩn dụ cho những ngọt ngào trong cuộc tình đã qua mà chàng trai trong MV không ngừng day dứt khôn nguôi về người mình yêu?

Câu chuyện sắp tới trong MV sẽ kể về sự đau đớn khi chàng trai bị người yêu phản bội ra sao? Liệu Quân A.P sẽ ra mắt một sản phẩm ấn tượng thế nào sau loạt MV trước đó đã thành công?

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, hiện theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước đây, anh được chú ý trên mạng xã hội thông qua các bản cover như Chiều hôm ấy, Đừng ai nhắc về cô ấy, Màu nước mắt, Cô gái đến từ hôm qua.

Anh có giọng hát dày và trầm khàn đặc trưng. Nhờ đó, từ các bản cover, anh đã có lượng lớn khán giả theo dõi trên mạng xã hội.