Quá trình xạ trị đầy đau đớn của nữ MC thời tiết mắc ung thư: Phát hiện dấu hiệu bệnh chỉ 10 ngày, từ tóc đến lông mi lông mày đều rụng sạch

Mới đây, thông tin Vũ Diễm My - nữ MC thời tiết của kênh truyền hình VTC14 mắc bệnh ung thư đã khiến nhiều người cảm thấy sốc. Những khán giả trung thành của VTC đều rất ngỡ ngàng vì họ không tin cô MC xinh đẹp dẫn bản tin thời tiết nông vụ lâu năm lại mắc phải căn bệnh nan y đó.

Hình ảnh Diễm My dẫn chương trình khi chưa phát hiện ung thư.

Từ lúc phát hiện bị bệnh cho đến khi điều trị xong, Diễm My không hề chia sẻ bất kỳ điều gì lên trang cá nhân. Mãi đến ngày hôm qua, cô mới đăng dòng trạng thái khá dài để thông báo về biến cố đã qua, khiến vô số người bất ngờ và cảm phục vì nghị lực phi thường của Diễm My. Trước khi nằm trên giường bệnh, Diễm My là cô gái vô cùng năng động, thường xuyên đi du lịch khám phá khắp nơi và có sở thích chụp ảnh.

Những hình ảnh đời thường xinh xắn dễ thương của Diễm My trước khi bị ung thư.

Diễm My không hề nghĩ bản thân sẽ có ngày mắc ung thư, cô chỉ phát hiện ra dấu hiệu bệnh nguy hiểm trước khi nhập viện đúng 10 ngày. Nữ MC xinh đẹp vẫn đi làm đi chơi, gặp gỡ bạn bè và duy trì cuộc sống bình thường của mình cho đến khi nhận tin dữ từ bác sĩ khiến cô sốc nặng. Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, đau xót hơn nữa là ngay trước khi nhập viện điều trị thì Diễm My mới tổ chức dạm ngõ với chồng sắp cưới, chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy cô dâu. Ai cũng thương cho Diễm My, nhưng rồi cô đã làm nên kỳ tích khi tự vực dậy tinh thần của chính mình và hồi phục sau 6 đợt hóa trị.

Hình ảnh Diễm My điều trị bệnh do bạn thân chia sẻ để động viên tinh thần.

Theo những gì Diễm My từng đăng tải lên trang cá nhân thì có vẻ như cô mắc bệnh từ nửa cuối năm 2020. Rất ít người thân bạn bè biết Diễm My bị ung thư. Cô không chia sẻ những hình ảnh cá nhân xinh đẹp nữa, cũng không có chuyến du lịch nào cùng bạn bè thân thiết trong nửa năm vừa qua. Mãi đến hôm nay, mọi người mới biết rõ Diễm My đã trải qua vô số cơn đau hành hạ thế xác, sụt cân nặng nề và thậm chí không có lấy một giấc ngủ ngon. Nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan trên môi, lấy nguồn động viên yêu thương từ gia đình bạn bè để chiến đấu với bệnh tật, để chiến thắng ung thư và giành lại hi vọng sống.

Nữ MC trẻ đã kể lại quãng thời gian khó khăn của mình bằng những bức ảnh đầy xúc động.

"Bức ảnh được chụp 10 ngày trước khi tôi nhập viện. Đây là thời điểm bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh, nhưng tôi hoàn toàn không hề hay biết".

"Đây là quãng thời gian đầu khi tôi đi xạ trị. Giấc ngủ ngon lành trên giường hiếm hoi sau chuỗi ngày ngủ đứng ngủ ngồi, thậm chí là thức trắng đêm vì không nằm được".

"Tôi mất rất nhiều máu trước và sau ca phẫu thuật. Phải sau 2 ngày tôi mới tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Ngày thứ 3 mới ngồi được. Ngày thứ 4 mới bắt đầu tập đi".

"Bức ảnh này được chụp khi tôi bắt đầu vào đợt hoá trị đầu tiên. Sợ sệt, hỗn loạn nhưng luôn cố gắng mỉm cười".

"Da dẻ bắt đầu vàng sạm đi. Tóc cũng rụng ngày một nhiều hơn. Hơn 1 tuần sau khi hóa trị, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn những mảng tóc rụng đầy trên sàn nhà, tôi lại chẳng thể nào kìm nổi nước mắt. Tôi ước giá như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi".

"Không chỉ tóc mà cả lông mày, lông mi cũng ra đi sạch sẽ. Ám ảnh bản thân sẽ giống Gollum, tôi nhao đi làm lông mày ngay lập tức. Gì thì gì vẫn phải đẹp".

"Đang truyền nước thì bị mẹ chụp trộm. Tưởng trẻ khỏe nhất cái khoa Hóa chất, ai dè yếu hơn sên. Cứ lần nào đi truyền là lần đó nằm bệt giường, nôn mửa từ sáng đến đêm".

"Cứ khi nào được về nhà, tôi tranh thủ tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe".