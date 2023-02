Quà tặng "Vắc xin tình yêu" lên ngôi dịp Lễ tình nhân 14/2

Thay vì chọn những món quà vật chất mới lạ, đắt tiền, việc bắt trend tặng vắc xin HPV, đưa người yêu hoặc vợ/chồng đi tiêm vắc xin HPV trong dịp lễ 14/2 đã thể hiện nhu cầu, xu hướng sức khỏe thiết thực, sự thay đổi trong văn hóa tặng quà của các bạn trẻ.



Phụ nữ thường có câu "em không chỉ cần hoa và quà, em cần sức khỏe cả đời bình an" với ngụ ý mong muốn nhận được những món quà sức khỏe vừa tinh tế lại vừa ý nghĩa. Những ngày gần đây, các hình ảnh, clip thú vị mà nhiều bạn nữ chia sẻ khi được người yêu chở đi tiêm vắc xin HPV đã khuấy đảo các mạng xã hội, được rất nhiều bạn trẻ, thậm chí các cặp vợ chồng trẻ hưởng ứng và tạo một làn sóng ý nghĩa trong dịp Valentine.

Bạn Tiktoker H.M tiết lộ lý do đưa người yêu đi tiêm vắc xin HPV nhân dịp 14/2, đánh dấu 5 năm cùng nhau trải qua những lúc gian khó và hạnh phúc: "Đang lúc đau đầu tìm quà tặng cho người yêu dịp Valentine thì thấy thời sự đưa tin nhu cầu tiêm vắc xin HPV gia tăng và rộ trào lưu tặng quà bằng "vắc xin tình yêu", mình quyết định tặng vắc xin HPV cho bạn gái luôn. Quà tặng này không chỉ thể hiện sự trân trọng, yêu thương của mình, mà còn là một lời chúc cô ấy khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc."

Trên mạng xã hội Tiktok, có rất nhiều bạn nữ chia sẻ trend được người yêu đưa đi tiêm vắc xin HPV. Ảnh chụp màn hình Tiktok

"Mấy hôm nay người yêu mình thấy trend tiêm HPV rầm rộ, anh ấy đã tìm hiểu và thuyết phục mình đi tiêm cho bằng được. Vắc xin HPV phòng được nhiều bệnh ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung ở nữ. Khi đến VNVC, mình được tư vấn tiêm 2 loại vắc xin Gardasil và Gardasil 9 , mình chọn Gardasil 9 vì phòng được nhiều chủng HPV hơn. Đặc biệt, khi mua combo vắc xin có Gardasil 9, viêm phổi và cúm thì chúng mình tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng." Một bạn Tiktoker khác chia sẻ về câu chuyện "đu trend" được người yêu đi tiêm vắc xin HPV.



Theo trend tặng "vắc xin tình yêu" nhiều bạn nữ "xin vía" được người yêu tặng món quà sức khỏe ý nghĩa và thiết thực. Ảnh chụp màn hình Tiktok

Vắc xin HPV không chỉ hot trên mạng xã hội TikTok và Facebook, ngay cả những kênh của Cộng đồng những người đồng tính - LGBT nói chung, Cộng đồng đồng tính nam - MSM nói riêng cũng thường xuyên có các bài viết review về lợi ích vắc xin Gardasil 9 cũng như quá trình trải nghiệm tiêm chủng tại VNVC - có trụ sở chính tại 180 Trường Chinh (Hà Nội) và hệ thống đang có hơn 100 trung tâm trên cả nước.



Ghi nhận tại VNVC cho thấy, những ngày trước lễ 14/2, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt Khách hàng đặt lịch và đến các trung tâm VNVC để tiêm vắc xin HPV, trong đó rất nhiều Khách hàng là thanh thiếu niên, cặp đôi tình nhân, vợ chồng.

Đưa người yêu đi tiêm vắc xin HPV đang trở thành trào lưu tích cực của các bạn trẻ. Ảnh: Mộc Thảo

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết: "Gardasil và Gardasil 9 là vắc xin đầu tiên phòng ngừa được các bệnh lý ung thư đường sinh dục nhạy cảm và nguy hiểm do virus HPV, nhu cầu sử dụng rất cao không chỉ ở trẻ nhỏ trên 9 tuổi mà đặc biệt là thanh thiếu niên, vì vậy 2 loại vắc xin này thường xuyên khan hiếm. Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy, tỷ lệ thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm và mắc các bệnh do HPV ngày càng tăng cao, do đó ngay khi vắc xin được cung ứng trở lại đầy đủ tại VNVC đã nhanh chóng tạo thành "cơn sốt". Nhiều người lớn, đặc biệt là giới trẻ không chỉ tiêm cho bản thân mà dành làm quà tặng cho người thân yêu".



Theo BS Bạch Thị Chính, mới đây Việt Nam đã cấp phép sử dụng vắc xin Gardasil 9 và mở rộng sử dụng cho nam giới đồng thời không giới hạn yếu tố quan hệ tình dục với nữ giới, rất kịp thời bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng đồng tính nam MSM và cộng đồng những người đồng tính LGBT - bởi nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh do HPV ở nhóm này rất cao.

VNVC có đầy đủ những điều kiện để cung ứng và nhập khẩu số lượng lớn vắc xin Gardasil và Gardasil. Ảnh: Mộc Thảo

Từ giữa năm 2022, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm do đứt gãy cung ứng vì dịch Covid-19. Sau rất nhiều nỗ lực, đến nay tất cả các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đã sẵn sàng cung ứng đầy đủ cả hai loại vắc xin Gardasil và Gardasil 9 số lượng lớn, chất lượng được đảm bảo với hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP, kịp thời giúp giới trẻ trao nhau những liều "vắc xin tình yêu", là món quà sức khỏe thiết thực và ý nghĩa nhất trong dịp lễ 14/2



Không chỉ có chiến lược dự trù vắc xin sớm trong nhiều năm, Hệ thống tiêm chủng VNVC còn có được ưu tiên số lượng lớn vắc xin phòng các bệnh ung thư do virus HPV bởi VNVC là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin trên thế giới. Mặt khác, với quy mô là trung tâm tiêm chủng hàng đầu Việt Nam và trên thế giới, VNVC có đầy đủ những điều kiện về hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP, hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) giúp bảo quản vắc xin số lượng lớn, đảm bảo chất lượng cao, quy trình tiêm chủng an toàn, chăm sóc khách hàng tận tâm với chi phí hợp lý.

"Điều đáng quý là nhiều người không chỉ tiêm cho bản thân mà còn đặt mua vắc xin này dành tặng cho những người mình thương yêu. Xu hướng tặng vắc xin HPV, đưa người yêu đi tiêm HPV đã rộ lên thành một trào lưu tích cực trong giới trẻ", BS Chính bày tỏ.

Nhân dịp lễ Tình nhân 14/2 và Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới, Hệ thống tiêm chủng VNVC đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu dành tặng món quà yêu thương này cho người thân của khách hàng trên toàn quốc với nhiều ưu đãi giá hấp dẫn.