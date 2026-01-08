Quá khứ không ngờ của Quyên Qui

Thời gian gần đây, sau khi bị phát hiện có dấu hiệu tăng cân bất thường Quyên Qui liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội cùng thông tin đã âm thầm sinh con đầu lòng. Luôn là gương mặt được nhớ đến với hình ảnh siêu gợi cảm, vóc dáng nóng bỏng và vòng 1 đầy đặn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi còn teen, nữ diễn viên sinh năm 1998 từng có quá khứ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tomboy rất bảnh bao.

Quyên Qui từng có lần đăng tải ảnh cũ thời còn đi học khiến dân tình choáng váng. Trong khung hình gây chú ý nhất, cô xuất hiện với mái tóc ngắn xéo mái kiểu tomboy, đeo kính gọng đen, mặc áo khoác hoodie trông như thể một cậu nam sinh điển hình. Được biết, những năm học cấp hai, Quyên Qui theo đuổi hình tượng tomboy do chính phụ huynh yêu cầu.

Cụ thể, Quyên Qui tâm sự: "Hồi đó là bị gia đình bắt cắt tóc ngắn vì tóc nhiều và dày quá. Xong đâu ra kiểu vibe tomboy luôn. Xong cái Quyên hỏi mẹ là mẹ không sợ con thành con trai hả? Mẹ Quyên kêu không. Từ bé là bị mặc đồ như con trai vậy nè. Cô nàng đẹp trai đồ đó".

Khó tin người đẹp nóng bỏng Quyên Qui từng có quá khứ theo đuổi phong cách tomboy (Ảnh FBNV).

Hóa ra, việc Quyên Qui có hình ảnh tomboy không phải do sở thích cá nhân, mà là do mái tóc quá dày và nhiều khiến mẹ cô quyết định cắt ngắn cho gọn gàng, dễ chăm sóc. Ai ngờ, kiểu tóc này lại vô tình tạo nên một phong cách hoàn toàn khác biệt, biến cô thành "nam thần".

Khi vào cấp 3, Quyên Qui nuôi lại mái tóc dài như xưa. Hình ảnh mái tóc đen dài đến thắt lưng cùng tà áo dài trắng cũng được cô lưu giữ trong bộ ảnh kỷ niệm. Đây chính là thời điểm Quyên Qui bắt đầu chuyển mình, khoe trọn nhan sắc ngọt ngào và nữ tính. Từ cô nàng tomboy tóc ngắn đeo kính, Quyên Qui dần trở thành một mỹ nhân với gương mặt thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh và vóc dáng ngày càng quyến rũ.

Nữ sinh Quyên Qui bắt đầu toả sắc ở giai đoạn cấp 3 (Ảnh FBNV).

Những năm đầu 20, nữ diễn viên có vóc dáng khá nhỏ nhắn, hình tượng trong veo, thơ ngây (Ảnh FBNV).

Quyên Qui (sinh năm 1998), từng ghi danh tại đấu trường Miss Earth Vietnam 2023 với kết quả Top 11 chung cuộc và giải phụ "Người đẹp được yêu thích nhất". Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, tràn trề năng lượng, người đẹp đến từ Gia Lai cũng có nước da trắng và phong cách trang điểm tự nhiên, giúp cô ghi điểm với ngoại hình đáng yêu.

Điểm sáng của Quyên Qui còn nằm ở body hết sức gợi cảm, cô cao 1,65m và có số đo hình thể 83-58-90cm. Trên trang cá nhân, người đẹp này thường xuyên chia sẻ các hình ảnh thả dáng bên đủ loại bikini khác nhau, tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn. Sự pha trộn giữa nét ngọt ngào và vẻ sexy trưởng thành giúp Quyên Qui trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc nhiều nhất khi nói đến hot girl có vòng 1 đẹp ở Việt Nam.

Quyên Qui thường chọn trang phục khoe trọn đường cong nóng bỏng (Ảnh FBNV)



