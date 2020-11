Qua chuyện bé 11 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi, BS Nhi vạch ngay loạt sai lầm của bố mẹ trong việc vệ sinh tai - mũi - mắt cho con hàng ngày

Thay đổi thời tiết là một trong những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ gặp các bệnh về hô hấp hay bệnh về mắt. Đa số phụ huynh thường rất lo lắng khi thấy con có dấu hiệu sổ mũi, nghẹt mũi, có gỉ mắt... nên thường xuyên dùng các loại nước muối sinh lý để rửa mỗi ngày hoặc nghe người này người kia mách rồi tự mua thuốc nhỏ cho con. Tuy nhiên, hành động này của bố mẹ có thể khiến bé gặp nguy hiểm.

Sự việc một bệnh nhi 11 tháng tuổi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang do ngộ độc Naphazolin có trong loại thuốc mà gia đình đã nhỏ mũi cho bé mới đây là một ví dụ điển hình.

Bệnh nhi 11 tháng tuổi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang vì ngộ độc Naphazolin có trong thuốc nhỏ mũi. (Ảnh: VTV.VN)

Được biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da tái, chân tay lạnh, vã mồ hôi, hạ thân nhiệt, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở. Sau hơn 10 tiếng nhập viện, được các bác sĩ chăm sóc, điều trị và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn sát sao thì tình hình của bệnh nhi đã ổn định. Mặc dù trẻ bị ngộ độc Naphazolin đã được nhắc đến nhiều lần và được các chuyên gia cảnh báo nhưng những trường hợp tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Điều đó cho thấy nhiều ông bố bà mẹ vẫn chưa có kiến thức trong việc nuôi con.

Cũng qua câu chuyện này, BS Nhi khoa Trương Hoàng Hưng hiện đang sống và làm việc tại Mỹ đã có những chia sẻ về việc chăm sóc sức khỏe tai - mũi - mắt cho trẻ. Vấn đề này tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại có không ít phụ huynh mắc sai lầm.

Nguyên văn chia sẻ của BS Trương Hoàng Hưng như sau:

"THẦN DƯỢC HAY ĐỘC DƯỢC.



Có những chuyện chúng ta quá quan tâm mà loạn, hay đọc nhiều thông tin mà không biết cách lọc thông tin nên loạn.

Con nít có nhiều chuyện từ muôn đời nó đã vậy nên chúng ta không cần can thiệp nhiều, tự nó sẽ hết. Thứ gì sinh ra cũng có chức năng của nó.

Tai

Tai trẻ nhỏ do ống tai còn nhỏ nên chúng ta cứ nghĩ chúng có nhiều ráy tai, thật ra đó là bình thường và ráy tai có chức năng bảo vệ làn da mỏng manh trong ống tai, nên không cần phải cố gắng làm sạch làm gì, nếu có nhiều thì vệ sinh phía ngoài ống tai là được. Làm cho sạch đi nữa vài ngày nó cũng y như cũ.

Ngoáy tai để lấy ráy tai cho bé là việc làm không cần thiết. (Ảnh minh họa).

Nếu dùng tăm bông ngoáy tai ở trẻ nhỏ không những không làm sạch được ống tai, mà còn đẩy ráy tai vào trong, dần dần tạo thành một nút chặn ống tai, lúc đó lại phải vất vả lấy ra. Tôi có một bệnh nhân có nút chặn ống tai, bác sĩ cấp cứu kéo ra hơi mạnh tay, rách luôn cái màng nhĩ.

Trẻ lớn dùng tăm bông quá nhiều làm da ống tai khô, đỏ, bị kích thích gây ngứa, đau và nhiễm trùng.

Mũi

Trẻ nhỏ hơn 6 tháng hay nghẹt mũi, nhất là ban đêm là bình thường vì đường hô hấp nhỏ, chất tiết dễ đọng lại, không thở được bằng miệng như chúng ta nhất là lúc bú và trẻ không biết hỉ mũi. Nếu không ảnh hưởng tới việc bú sữa thì không cần làm gì, nếu cản trở bú sữa hay bị nhiều thì dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mũi vài giọt rồi hút nhẹ nhàng trước khi bú.

Tuy nhiên không nên quá lạm dụng sẽ gây kích thích niêm mạc mũi gây sưng nề lại làm nghẹt mũi nặng hơn. Có thể dùng máy phun khí sương (humididier) để làm ẩm không khí. Thường trẻ lớn lên tình trạng này sẽ tự hết.

Khi trẻ cảm, ho, nghẹt mũi là đương nhiên, các thuốc ho, nghẹt mũi không có tác dụng gì với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, ngoài ra còn có nguy cơ gây ngộ độc nhất là đối với trẻ nhỏ hơn 2 tuổi.

Các thuốc trị nghẹt mũi thường chỉ là tạm thời do tác dụng co mạch, nếu dùng trên trẻ nhỏ dễ gây tụt huyết áp, sốc, thậm chí tử vong. Các thuốc ho, sổ mũi nếu dùng kéo dài có thể gây viêm mũi do thuốc, cuối cùng lại làm tình trạng viêm mũi nặng hơn.

Mắt

Mắt bình thường đã có nước mắt bảo vệ, các bạn không cần nhỏ thêm nước mắt nhân tạo hay nước muối sinh lý làm gì. Chỉ khi nào có hiện tượng khô rõ rệt hay mắt không nhắm được như liệt dây thần kinh mặt ngoại biên (Bell’s Palsy) thì mới cần.

Khi trẻ bị viêm kết mạc thì nên khám bác sĩ, đừng nghe lời bác sĩ mạng nhỏ bậy bạ, nhỏ sữa mẹ, nó mà nhiễm trùng thì coi chừng con mình thành hiệp sĩ mù".

Bài viết của BS Hưng đã nhận được đông đảo sự quan tâm của các mẹ bỉm sữa. Trong số đó không ít người đọc xong mới vỡ lẽ vì bấy lâu nay hóa ra mình đã chăm con sai sách.

Hy vọng với những thông tin mà BS Hưng chia sẻ, các mẹ sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong việc chăm sóc con.