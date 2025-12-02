Nhu cầu níu giữ tuổi xuân và sở hữu làn da "không tuổi" là động lực chính khiến hàng triệu phụ nữ tìm đến các sản phẩm và phương pháp làm đẹp. Tuy nhiên, việc mù quáng chạy theo các xu hướng được "tung hô" trên mạng xã hội mà không có căn cứ khoa học dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Câu chuyện của cô Châu (ngoài 30 tuổi, Giang Tô, Trung Quốc) là một lời cảnh tỉnh đau xót về cái giá của sự thiếu hiểu biết.

Cô Châu từ thời đi học thường được khen ngợi vì làn da trắng mịn, căng bóng và trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tuy nhiên, khi bước qua ngưỡng tuổi 30, cô bắt đầu lo lắng về quá trình lão hóa. Cô đã tin theo lời khuyên từ một người bạn làm trong ngành thẩm mỹ và liên tục bổ sung estrogen ngoại sinh với niềm tin rằng đây là bí quyết duy trì sự trẻ trung.

Bổ sung estrogen từ thực phẩm tới hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được nhiều chị em tin là dưỡng da, chống lão hóa tốt (Ảnh minh họa)

Trong suốt hơn 4 năm, cô không chỉ sử dụng liên tục mỹ phẩm có chứa estrogen mà còn ăn uống các thực phẩm giàu estrogen. Từ các loại đậu, uống sữa đậu hàng ngày, dùng sữa ong chúa và dùng nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng cân bằng nội tiết, tăng estrogen.

Khoảng 5 tháng trước, cơ thể cô Châu bắt đầu có các dấu hiệu bất thường: chu kỳ kinh nguyệt thất thường, lượng kinh giảm và màu kinh đậm hơn. Cô tự trấn an mình rằng đó là do áp lực công việc và gia tăng tuổi tác. Tuy nhiên, mọi việc trở nên nghiêm trọng khi thời gian hành kinh kéo dài đột ngột (từ 4 ngày lên 7-10 ngày), đi kèm cơn đau bụng dưới dữ dội lan xuống vùng chậu. Cô buộc phải đến Bệnh viện Tháp Trống Nam Kinh (Trung Quốc) để thăm khám.

Không ngờ, sau một loạt các kiểm tra, bác sĩ kết luận cô Châu bị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 3 do rối loạn nội tiết tố nghiêm trọng.

Bác sĩ cảnh báo tác hại kép khi lạm dụng estrogen dưỡng da

Bác sĩ điều trị của cô Châu là chuyên gia nội tiết và ung bướu Weng Qiao. Theo bác sĩ Weng: "Nguyên nhân trực tiếp là do nội tiết tố estrogen của bệnh nhân bị dư thừa quá mức trong thời gian dài vì thói quen làm đẹp cực đoan. Bổ sung estrogen quá mức". Nghe đến đây, cô Châu bật khóc vì hối hận. Cô đang đối diện với hiểm nguy tính mạng chỉ vì tin theo lời mách bảo không có căn cứ.

Bác sĩ Weng Qiao nhấn mạnh rằng, mặc dù estrogen là hormone chính, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe sinh lý bình thường của phụ nữ, nhưng dù thiếu hay thừa đều gây tổn hại cho cơ thể. Thói quen lạm dụng estrogen mà nhiều chị em "tung hô" trên mạng xã hội đã tạo ra hai tác hại kép:

- Thứ nhất, hiệu quả thẩm mỹ thấp mà rủi ro sức khỏe cao

Việc bổ sung estrogen ngoại sinh một cách bừa bãi gần như không có tác dụng lớn trong việc giúp bạn trông trẻ hơn, chủ yếu chỉ tác động tới làn da ở mức độ nhất định. Thậm chí, quá nhiều estrogen sẽ gây phản tác dụng với da như khô da, viêm da, mụn trứng cá và nhạy cảm bất thường. Việc sử dụng qua đường bôi hoặc thực phẩm chức năng không kiểm soát không được khoa học chứng minh là hiệu quả.

Cô Châu mắc ung thư nội mạc tử cung vì lạm dụng estrogen khi dưỡng da, chống lão hóa (Ảnh minh họa)

- Thứ hai, kích thích sự phát triển của khối u ác tính

Estrogen dư thừa quá mức là yếu tố kích thích mạnh mẽ các mô nhạy cảm với hormone. Nó có thể kích thích tăng sản vú, gây ra các nốt sần, u xơ tử cung và đặc biệt là tăng sản nội mạc tử cung quá mức. Chính tình trạng tăng sinh bất thường này, nếu kéo dài, sẽ dẫn tới ung thư nội mạc tử cung và làm tăng nguy cơ ung thư vú. Ngoài ra, việc sử dụng quá mức các sản phẩm này còn ảnh hưởng xấu đến chức năng của gan, thận và hệ thống nội tiết nói chung.

Câu chuyện của cô Chu là một bài học đắt giá về việc trả giá bằng mạng sống chỉ vì thiếu sự tư vấn chuyên môn. Bác sĩ Weng khuyến cáo: "Việc bổ sung bất kỳ hormone nào, kể cả estrogen, chỉ nên được thực hiện trong trường hợp bệnh lý thực sự cần thiết và phải có sự chỉ định, theo dõi nghiêm ngặt của bác sĩ".

Nguồn và ảnh: Toutiao, Ziniu News