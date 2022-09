PureLac và Colomi lần đầu cùng TutiCare tổ chức Mùa Sinh Fair 2022

Chương trình từ yêu thương

Mùa Sinh Fair là hoạt động nội bộ của Chuỗi siêu thị TutiCare có sự góp mặt của nhiều đối tác. Mỗi năm, Mùa sinh Fair lại có những chủ đề khác nhau mang thông điệp yêu thương gửi tới các ba mẹ, em bé. Mùa Sinh Fair dần dần trở thành một điểm mua sắm đáng tin cậy ở Thủ Đô và các địa phương lân cận.

Mùa Sinh Fair mùa thứ 7 năm 2022 mang thông điệp "Thanh xuân của mẹ là con". Qua hoạt động sẽ hiểu hơn về những hy sinh vất vả đến từ tình yêu vô hạn của ba mẹ dành cho con yêu. Đồng thời các hoạt động trong chương trình cũng sẽ góp phần giảm bớt cũng lo lắng, vất cả của bé khi chăm sóc, nuôi dạy con. Hoạt động năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 18/9 tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với chủ đề "Thanh xuân của mẹ là con"

Với sự tham dự của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành và nhiều nhà cung cấp và các thương hiệu nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé, hứa hẹn nhiều nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa và những chương trình cung cấp kiến thức thai kỳ bổ ích dành cho mẹ và bé.

Cùng lan tỏa thông điệp yêu thương

Sản phẩm dinh dưỡng PureLac Royal Plus (PureLac) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Sữa non Colomi (Colomi) là 2 sản phẩm cao cấp thuộc công ty DETECHbio. PureLac là sữa công thức cao cấp nhập khẩu nguyên hộp từ New Zealand có liên minh dưỡng chất vàng: chất béo OPO, lợi khuẩn Bifidobacterium, kháng thể Lactoferrin. Sữa non Colomi với hàm lượng Colostrum cao, lý tưởng nên tới 51% cùng vitamin D3, chất xơ FOS & Inulin, Lysine, kẽm Gluconat… Chính sự vượt trội về thành phần nên PureLac và Colomi trở thành 2 sản phẩm được khách hàng quan tâm năm 2022.

Có thể nói, PureLac và Colomi tham dự cùng Mùa sinh Fair 2022 là một sự gặp gỡ đặc biệt khi có chung 1 thông điệp. Thông điệp Mùa sinh Fair 2022 là "Thanh xuân của mẹ là con", còn PureLac và Colomi là "Bé khỏe mạnh khôn lớn, Mẹ quẳng gánh âu lo".

Cả hai thông điệp đều nói lên sự hy sinh, vất vả và mong muốn của các mẹ dành cho bé. Và cả chương trình cùng sản phẩm đều mong muốn góp phần nhỏ để giảm bớt những vất vả của mẹ trên hành trình nuôi dạy con qua những kiến thức chuyên sâu cùng những sản phẩm chất lượng.

Chính vì vậy, PureLac và Colomi sẵn sàng cùng Mùa Sinh Fair 2022 tổ chức một hoạt động ý nghĩa dành cho tất cả các mẹ bỉm. Tuy là lần đầu tiên tham dự nhưng với một trái tim đầy yêu thương, sự gặp gỡ này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho chương trình năm nay.

Thông tin chi tiết:

MÙA SINH FAIR 2022 – THANH XUÂN CỦA MẸ LÀ CON

Thời gian: Từ 8h00 - 21h ngày 16 - 18/9/2022

Địa điểm: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: https://muasinhfair2022.tuticare.com

Chi tiết: Thông tin hoạt động: https://bit.ly/HĐMSF2022

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hệ thống siêu thị mẹ & bé TutiCare

Hotline đặt hàng miễn phí: 1800 6755 | Hotline CSKH: 1900 6808

E-mail: tuticare@veesano.com | Website: www.tuticare.com

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/TuticareVietnam