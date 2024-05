Puka Coffee & Tea - Hơn cả một quán cà phê, là "thế giới" vui chơi và giải trí

Puka Coffee & Tea tự hào là điểm đến lý tưởng cho mọi lứa tuổi, mọi nhu cầu. Nơi đây không chỉ là quán cà phê đơn thuần mà còn là thế giới vui chơi, giải trí và thư giãn hoàn hảo dành cho bạn và gia đình.



Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, lấy cảm hứng từ những tòa lâu đài cổ tích, Puka Coffee & Tea sở hữu kiến trúc độc đáo, ấn tượng. Không gian Puka Coffee & Tea được chia làm 3 khu vực. Khu sảnh chính nơi bạn có thể thưởng thức trà, cà phê và các thức uống yêu thích trong không gian sang trọng, hiện đại. Khu sân vườn và vui chơi, nơi các bé thỏa sức nô đùa, khám phá. Khu thư giãn - phòng lạnh nơi bạn có thể thư giãn, đọc sách hoặc làm việc trong không gian yên tĩnh, mát mẻ.

Puka Coffee & Tea tự hào sở hữu khu vui chơi ngoài trời PUKA LAND rộng lớn đến 700m2, nơi các bé thỏa sức khám phá và phát triển bản thân. PUKA LAND là thiên đường giải trí với đa dạng trò chơi từ thể thao đến sáng tạo, phù hợp cho mọi lứa tuổi như lâu đài, hố cát, liên hoàn leo dây, liên hoàn cầu tuột, nhà dâu, bóng rổ, hamster wheel, đồi cỏ, liên hoàn trên cát, bức tường âm nhạc, công trường trên cát, ống truyền âm, bập bênh 4 ghế, zipline, đu quay điện, ... Với đa dạng các hoạt động từ trò chơi thể thao đến trò chơi sáng tạo, các hoạt động ngoài trời giúp phát triển thể chất. PUKA LAND đáp ứng đầy đủ sự tò mò và sự phấn khích của cả trẻ em và người lớn.

Nơi đây hứa hẹn mang đến cho bé những giờ phút vui chơi vui vẻ, an toàn và đầy ắp tiếng cười. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt đảm bảo cho bé môi trường vui chơi thoải mái và an toàn nhất.

Trải qua hơn 03 năm hoạt động, Puka Coffee & Tea quyết định nâng cấp và sửa chữa để mang đến không gian hoàn thiện hơn, đẳng cấp hơn chào đón lượt du khách đông đảo không chỉ khu vực Cần Thơ mà còn từ khắp nơi đến tham quan và trải nghiệm vào dịp hè này. Từ ngày 1/6, Puka Coffee & Tea chính thức mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, là nơi vui chơi - giải trí - ẩm thực đỉnh cao chưa từng có. Đến với quán, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản trứ danh của Cần Thơ, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, quán trang bị hẳn "máy làm nước đá" để đảm bảo tiêu chí vệ sinh – an toàn.

Hãy để Puka Coffee & Tea dẫn dắt bạn khám phá hương vị bún cá Cần Thơ thanh ngọt, đậm đà, bánh canh hải sản tràn ngập hải sản tươi ngon, bún nem nướng thơm lừng, bánh hỏi nem nướng mềm dẻo, ăn kèm với nước chấm chua ngọt, hay bò beefsteak mềm mọng, đậm đà, ăn kèm với khoai tây chiên và salad. Mỗi món ăn đều mang đến hương vị đặc trưng riêng, hứa hẹn sẽ làm say lòng mọi thực khách, dù là những người sành ăn nhất. Đặc biệt, Puka Coffee & Tea sẽ phục vụ món ăn cả ngày, có thêm đồ ăn vặt, bổ sung năng lượng giữa các cuộc vui cho các bé như: Xúc xích, tôm viên, đậu hũ hải sản, phô mai que…

Đến với Puka Coffee & Tea sau lần nâng cấp mới nhất, bạn sẽ được khám phá "thiên đường vui chơi nước" rộng đến 200m2 dành riêng cho các bé - nơi những nụ cười và niềm vui sẽ bùng nổ. Các bé sẽ tha hồ vui đùa cùng làn nước mát lạnh, khám phá các trò chơi hấp dẫn phù hợp với mọi lứa tuổi và sở thích như cá heo phun nước, hoa phun nước, cầu trượt nước, súng bắn nước, nấm phun nước, cầu vồng… hòa mình vào làn nước sảng khoái, tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời trong những ngày hè nóng bức.

Với sự nâng cấp và trở lại ấn tượng, Puka Coffee & Tea không chỉ mang đến những trải nghiệm vui chơi giải trí tuyệt vời mà còn là địa điểm lý tưởng cho những buổi tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm… dành cho gia đình và các bé.

Puka Coffee & Tea là khu phức hợp thu nhỏ, có khu vui chơi trong nhà, khu vận động ngoài trời và khu vui chơi nước. Đặc biệt, khu vui chơi trong nhà hoàn toàn miễn phí. Nhân dịp khai trương trở lại sau khi nâng cấp, Puka Coffee & Tea dành tặng bạn thêm ưu đãi đặc biệt, giảm giá ngay 20% vé khu vui chơi nước từ 1/6 đến 7/6, nhanh tay đến Puka Coffee & Tea để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé.

Puka Coffee & Tea - Nơi mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, bởi đội ngũ nhân viên luôn nỗ lực cập nhật và nâng cấp dịch vụ, không gian, con người nhằm mang đến những giây phút thư giãn tại quán tốt nhất cho khách hàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm "thiên đường vui chơi" Puka Coffee & Tea từ ngày 1/6!

Địa chỉ: 𝐏𝐔𝐊𝐀 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 & 𝐓𝐄𝐀 1200 Nguyễn Văn Cừ – KDC Hồng Phát ( khu 13), cách Đại Học Nam Cần Thơ 500m về hướng chợ Mỹ Khánh. Cách KDC 91B – 5,6km, cách KDC An Khánh – 6,2km.

Fanpage: https://www.facebook.com/Pukacoffeetea/