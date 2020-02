Prudential Việt Nam tăng cường bảo vệ khách hàng trước virus Corona

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) đang lây lan rất nhanh tại Trung Quốc, xâm nhập nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày 30/01/2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố sự bùng phát chủng virus Corona mới từ Trung Quốc này là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu (PHEIC)".



Prudential cam kết "Hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng"

Cam kết cùng đồng hành và hỗ trợ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là khi nguy cơ dịch bệnh do virus 2019-nCoV bùng phát tại Việt Nam, Prudential Việt Nam triển khai trên toàn quốc "Chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt dành cho các khách hàng không may bị nhiễm virus 2019-nCoV" từ ngày 06/02/2020 đến hết 30/04/2020. Chương trình mang đến khoản hỗ trợ tiền mặt tương ứng với mức độ nghiêm trọng dựa trên số ngày nằm viện điều trị cách ly của khách hàng. Cụ thể, với thời gian nằm viện điều trị cách ly từ 3 đến 9 ngày thì giá trị khoản hỗ trợ là 10 triệu đồng/khách hàng, với thời gian nằm viện điều trị cách ly từ 10 ngày trở lên thì giá trị khoản hỗ trợ tiền mặt là 20 triệu đồng/khách hàng. Chương trình áp dụng cho các khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm của cả sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ của Hợp đồng bảo hiểm do Prudential phát hành và có hiệu lực trong thời gian của chương trình.

Đây là chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt nhằm tăng cường bảo vệ tài chính cho khách hàng trước các nguy cơ về sức khỏe do chủng virus 2019-nCoV gây ra. Các quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm do Prudential phát hành vẫn được đảm bảo trước dịch Viêm đường hô hấp cấp này. Cụ thể là khách hàng vẫn được giải quyết và chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV như Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Quyền lợi bảo hiểm Thương tật, Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Quyền lợi bệnh hiểm nghèo và Quyền lợi Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo quy tắc điều khoản sản phẩm.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, Prudential đồng hành và hỗ trợ khách hàng với chương trình Hỗ trợ y tế đặc biệt

Chương trình là hành động thiết thực nữa của Prudential trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, thực hiện cam kết "Hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng". Ông Clive Baker – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi hi vọng sự bảo vệ kịp thời và toàn diện này sẽ giúp khách hàng an tâm hơn khi đối mặt với thách thức về sức khỏe trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp. Qua đó, Prudential mong muốn góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh và có cuộc sống khỏe mạnh hơn".