Profile siêu khủng của mentor hướng dẫn Khánh Vân tại Miss Universe: Tốt nghiệp ĐH hàng đầu nước Mỹ, làm quản lý tại Microsoft

Sau màn biểu diễn xuất sắc của Khánh Vân trên sân khấu Miss Universe 2021, cô nàng đã khiến cả Vbiz rần rần vì phong độ đỉnh cao, liên tục ghi điểm với nhan sắc và thần thái "đỉnh của chóp".

Đồng hành với Khánh Vân trong cuộc thi lần này có CEO Trần Việt Bảo Hoàng. Bên cạnh đó, cũng có một nhân vật đặc biệt giữ vị trí mentor phần vấn đáp và ứng xử cho Khánh Vân khi phỏng vấn với BTC Miss Universe - anh chàng Gary Thắng Nguyễn.

Mới đây, CEO Bảo Hoàng đã đăng tải hình ảnh cùng chàng mentor này, vô tình tiết lộ profile siêu khủng.

CEO Bảo Hoàng cùng mentor Gary Thắng Nguyễn

Được biết, Gary hiện đang sinh sống và làm việc tại Seattle. Anh chàng từng theo học trường Đại học Ngoại thương cùng CEO Việt Hoàng. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo kinh tế nổi tiếng hàng đầu cả nước với điểm đầu vào cao chót vót.

Khi học năm 3, Gary đi du học trường Foster School of Business. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo kinh tế nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Mỗi năm trường tuyển sinh khoảng 2.500 sinh viên trong các chương trình đại học, sau đại học và hơn 1.000 chuyên gia phục vụ cho các hội thảo giáo dục.

Gary có profile siêu khủng

Chương trình MBA (Thạc sĩ kinh doanh) của trường được Bloomberg xếp hạng thứ 15 toàn quốc, được US News xếp thứ hạng 23 và Businessweek xếp thứ 20. Cũng theo US News, ngôi trường được xếp thứ hạng 19 trong danh sách những trường đào tạo chương trình kinh doanh tốt hàng đầu nước Mỹ.



Sau khi tốt nghiệp, anh chàng từng làm ở công ty REI trước khi trở thành Quản lý chương trình tại Microsoft - công ty sản xuất phần mềm lớn hàng đầu thế giới.

Với profile siêu khủng của Gary, dân tình hoàn toàn có thể trông đợi vào sự chuẩn bị kĩ càng của Khánh Vân cũng như dàn ekip.

Gary hiện đang làm quản lý tại công ty Microsoft

Khánh Vân nhận được nhiều sự yêu mến khi thi đấu tại cuộc thi Miss Universe

Nguồn: Instagram, Facebook nhân vật