Procter & Gamble cam kết mới về các chương trình hành động nhằm thúc đẩy Bình đẳng và Hòa nhập

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, công ty Procter & Gamble đã đưa ra những tuyên bố mới nhằm thúc đẩy Bình đẳng và Hòa nhập tại hội nghị cấp cao #WeSeeEqual thường niên lần thứ tư trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương,Trung Đông và Châu Phi (AMA). Sự kiện thu hút sự tham gia của những người ủng hộ chính sách bình đẳng và hoà nhập cùng các nhân vật nổi tiếng từ khu vực tư nhân và nhà nước.

Với chủ đề ‘#Unlearn và #Unleash’, hội nghị đã chứng kiến P&G cam kết thực hiện các hành động cần thiết để thúc đẩy xây dựng một thế giới bình đẳng và hòa nhập. Tại hội nghị, Chủ tịch P&G khu vực AMA, ông Magesvaran Suranjan, đã đưa ra các tuyên bố trọng điểm:

- P&G cam kết sẽ dành ngân sách 300 triệu đô la Mỹ thông qua các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và do phụ nữ lãnh đạo trên khắp khu vực AMA, từ năm 2021 đến năm 2025.

- P&G cam kết đạt mục tiêu cân bằng giới tính trong các quảng cáo cho các thương hiệu của mình, ở khu vực AMA vào năm 2024

- P&G cam kết sẽ cải thiện khả năng tiếp cận của quảng cáo cho các thương hiệu của mình, bao gồm cả nội dung trên mạng xã hội và các trang web bằng cách giúp những người khiếm thị và khiếm thính có thể hiểu được các quảng cáo vào năm 2024

- P&G sẽ ra mắt ‘chương trình P&G ReLaunch’ để chào đón trở lại các nhân lực tài năng đã nghỉ việc và đang muốn xây dựng lại sự nghiệp trong các vị trí thuộc ngành STEM, với sự hỗ trợ và phát triển có mục tiêu

Ông Magesvaran Suranjan cho biết: "Tại P&G, chúng tôi vẫn luôn cam kết tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có thể tiếp cận cơ hội để học hỏi, phát triển, thành công và hoàn thiện bản thân như nhau. Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự khác biệt, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng khi chúng ta hợp tác và đoàn kết bởi các giá trị và mục tiêu chung, thì sẽ tạo ra những tác động to lớn cho xã hội. Chúng tôi đã và đang đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn luôn tiến bước. Vì vậy, hôm nay chúng tôi công bố những cam kết mới mạnh mẽ hơn và mở rộng các chương trình hành động để có thể làm được nhiều việc hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói của công ty và thương hiệu của chúng tôi trong các diễn đàn như #WeSeeEqual để thúc đẩy thảo luận và cùng hành động."

Công ty cũng công bố tiến độ thực hiện vượt trội các cam kết đã đưa ra vào năm ngoái trong khuôn khổ hội nghị thường niên #WeSeeEqual khu vực AMA. Vào năm 2021, P&G đã công bố chính sách nghỉ phép dành cho các bậc cha mẹ có tên ‘Sẻ chia chăm sóc - Share the Care’. Chính sách này cho phép công ty áp dụng chế độ nghỉ phép có lợi hơn và linh hoạt hơn cho tất cả nhân viên mới sinh con. Trong năm 2022, P&G cũng đã hoàn thành trước thời hạn cam kết đạt cân bằng giới với tỷ lệ 50-50 trong đội ngũ quản lý tại khu vực AMA. Bên cạnh đó, với cam kết thúc đẩy các chương trình giáo dục kiến thức về vệ sinh tuổi dậy thì cho hơn 30 triệu trẻ em gái vào năm 2024, thông qua chương trình "Hỗ trợ trẻ em gái đến trường" (Keep Girls in School) của thương hiệu Always và Whisper, công ty đã tiếp cận hơn 15 triệu trẻ em gái, đánh dấu hoàn thành nửa chặng đường sau thời gian một năm thực hiện.

Được tổ chức với sự hợp tác của Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc (UN Women), Hội nghị #WeSeeEqual thường niên lần thứ tư đã thu hút các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan chính phủ và các nhân vật nổi tiếng. Tại sự kiện, các khách mời tham gia đã trao đổi cởi mở và thảo luận về các hành động chiến lược nhằm thúc đẩy bình đẳng và hòa nhập.

Tại Việt Nam, P&G luôn tiên phong đồng hành cùng sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, xây dựng môi trường bình đẳng và hòa nhập. Công ty đã tổ chức nhiều chương trình đối thoại nội bộ nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bao gồm các bản tin nội bộ, các chuỗi sự kiện hàng năm với các diễn giả khách mời có tầm ảnh hưởng lớn, cùng với các chương trình hành động hấp dẫn như marathon gây quỹ thu hút sự tham gia của đông đảo tập thể cán bộ công nhân viên.

Trong chuỗi hoạt động của Tháng Bình Đẳng và Hòa Nhập (E&I Celebration Month) tháng 3 vừa qua, P&G Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình tọa đàm chủ đề "TÁI ĐỊNH NGHĨA VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI" với sự góp mặt của các vị khách mời đặc biệt. Thông qua chuỗi sự kiện, công ty đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đối thoại quan trọng về bình đẳng giới và hỗ trợ cộng đồng LGBTQ+.

Thông tin về công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam

P&G bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995 với cam kết "Đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, chu toàn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam" và đến nay đã tăng trưởng mạnh với các sản phẩm nổi tiếng chất lượng quốc tế như bột và nước giặt Ariel, Tide, nước xả vải Downy; xà bông Safeguard; dầu gội Pantene, Head&Shoulders, Rejoice; dao cạo râu Gillette; các sản phẩm chăm sóc phụ nữ và trẻ em như Pampers, Whisper.

