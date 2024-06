Point Grey chính thức ra mắt sản phẩm tã Wonder Baby tại thị trường Việt Nam

Point Grey ra đời từ tình yêu của một người cha dành cho các thiên thần nhỏ, mang theo sứ mệnh cung cấp những sản phẩm chăm sóc vệ sinh cho gia đình có giá trị tốt so với giá thành. Để thực hiện sứ mệnh, công ty luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu nên mỗi sản phẩm đến tay người dùng luôn là kết quả tốt nhất của việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tình yêu thương cho con trẻ.



Ông Kirk Wong – Đại diện Marvel Japan (trái) trao quyền thương hiệu Wonder Baby cho Ông Richard Hon – Tổng Giám đốc Point Grey Việt Nam (phải).

Sản phẩm tã Wonder Baby là minh chứng cho những nỗ lực này tại thị trường Việt Nam. Là thương hiệu đến từ Nhật Bản, là thành phẩm của dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tất cả các tiêu chuẩn cần thiết về thực hành sản xuất như ISO 9001 & ISO 14001… và đủ các điều kiện xuất khẩu đến các nước nghiêm ngặt về sản phẩm trẻ em, tã Wonder Baby sở hữu nhiều tính năng nổi bật, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của bố mẹ bỉm sữa:



Cấu tạo 5 lớp siêu thấm hút, cho khả năng "mềm thoáng diệu kỳ"

Để đảm bảo khả năng thấm hút triệt để và thoáng khí nhanh, tã Wonder Baby được thiết kế với cấu trúc 5 lớp đặc biệt: Lớp bề mặt được làm từ vải kết cấu không dệt và bông cho khả năng thấm hút một chiều tối ưu; Lớp thoáng khí (màng lưới dẫn thấm) có tính năng giúp thoát hơi nước nhanh, làm giảm ứ nước ở lõi thấm, cho bề mặt tã nhanh khô thoáng; Lớp lõi thấm hút từ bông, hạt SAP và bột giấy cân bằng cho chất lỏng thấm triệt để và dàn đều; Lớp chống tràn từ vải không dệt; và Lớp màng Polymer đóng vai trò như "lá chắn" ngăn chất lỏng thấm ngược.

Thiết kế siêu mỏng đột phá, bé yêu thoải mái ngày dài

Được sản xuất bằng công nghệ siêu mỏng, nên dù được cấu tạo tới tận 5 lớp, tã Wonder Baby chỉ có độ dày 2mm. Điểm cộng này mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho bé khi mặc tã suốt cả ngày dài.

Thành phần lành tính, an toàn cho da bé

Tã Wonder Baby sử dụng sợi bông mềm mại siêu thấm hút cùng lớp vải không dệt, vật liệu thế hệ mới có tính dẻo, nhẹ, ít gây kích ứng, cùng khả năng chống ẩm, thoáng khí nhanh. Ngoài ra, bề mặt tã còn được bổ sung chiết xuất lô hội tự nhiên, giúp làm dịu và bảo vệ tối đa cho làn da mỏng manh của bé.

Thiết kế thông minh, chống tràn hiệu quả

Tã Wonder Baby được thiết kế lõi khoá thông minh, với rãnh bên hông có khả năng tự động "bật khoá" chống tràn, giữ chặt chất lỏng cho bé yêu thoải mái vận động. Tã còn có thiết kế vạch báo tã đầy, với tính năng chuyển màu thông minh, báo hiệu thời điểm bé cần thay tã dựa trên độ ẩm trong tã.

Bao bì bắt mắt, thiết kế tiện lợi cho bố mẹ

Wonder Baby sử dụng chất liệu cao cấp để tạo ra bao bì có ánh xanh lấp lánh hiện đại, bắt mắt cùng quai xách tiện lợi giúp mẹ dễ dàng mang đi. Mọi thông tin về sản phẩm từ thành phần, chất liệu cũng như nguồn gốc, xuất xứ đều được cập nhật minh bạch trên bao bì, giúp bố mẹ thêm phần an tâm khi lựa chọn.

Với chất lượng vượt trội, tã Wonder Baby được kỳ vọng là người bạn đáng tin cậy của các bậc phụ huynh trên hành trình chăm sóc con yêu.

Ông Richard Hon – Tổng Giám đốc Point Grey Việt Nam chia sẻ: "Đặt kim chỉ nam "kiến tạo cuộc sống vui khoẻ, tràn đầy yêu thương cho các thành viên trong gia đình" trong mọi hoạt động, Point Grey cam kết mang đến thành phẩm từ những quốc gia có chất lượng uy tín toàn cầu, từ đó tạo ra giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng. Trên tinh thần ấy, Wonder Baby ra đời từ tâm huyết trong suốt nhiều năm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi; và Việt Nam là quốc gia tiên phong được chuyển giao thương hiệu, đồng thời phân phối sản phẩm này. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của tã Wonder Baby, bố mẹ sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực cùng chăm sóc con yêu an toàn, vui khoẻ và ngập tràn hạnh phúc".

Hiện tại, Wonder Baby ra mắt hai dòng sản phẩm: Tã dán với kích cỡ NB, S, M cho trẻ sơ sinh từ 0 – 6 tháng tuổi và Tã quần với kích cỡ L, XL, XXL cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Sản phẩm đã được phân phối tại các cửa hàng truyền thống, siêu thị, cửa hàng mẹ và bé, nhà thuốc và các kênh thương mại điện tử trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất từ 189.000 đồng (giá bán có thể thay đổi tùy theo size).

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm tã Wonder Baby và công ty Point Grey tại https://pointgrey.vn/ .

Công ty Point Grey thuộc tập đoàn Platinum Dynasty Hong Kong (Trung Quốc), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cho gia đình với chất lượng cao cấp. Danh mục sản phẩm của Point Grey bao gồm Chăm sóc Trẻ em, Chăm sóc Phái đẹp và Chăm sóc Gia đình, với các sản phẩm nổi bật như Tã em bé, Quần nguyệt san, Tã người lớn... Công ty Point Grey Việt Nam ở địa chỉ Cao ốc Vietnam Business Center, Số 57-59 Hồ Tùng Mậu - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.