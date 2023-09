Phút tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội trong "Ngày An toàn người bệnh Thế giới"

Trước giờ khai mạc Bộ Y tế đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội vừa qua.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã nhắc lại sự việc thương tâm và cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp xuống các bệnh viện và chỉ đạo công tác điều trị.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã đề nghị các bệnh viện theo dõi sát, tập trung mọi nguồn lực, cung cấp đủ thuốc, vật tư trang thiết bị, dinh dưỡng phục vụ công tác khám chữa bệnh...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cho biết, an toàn người bệnh được ngành y tế và người dân quan tâm hàng đầu; vì vậy Tổ chức Y tế thế giới đã thống nhất chọn Ngày An Toàn Người Bệnh Thế giới 17/9 hàng năm.

Mục tiêu Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng, nâng cao hiểu biết trên phạm vi toàn cầu và hướng tới sự đoàn kết hành động của các quốc gia thành viên để thúc đẩy an toàn và giảm thiểu tổn hại cho người bệnh.

Theo thứ trưởng Bộ Y tế, khi người bệnh được tham gia, hiểu biết về quá trình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, người bệnh sẽ cảm thấy an tâm và hoạt động khám chữa bệnh cũng vì thế được an toàn hơn.

"Thông qua thông điệp "Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh!", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả các quốc gia cho phép người bệnh và người nhà người bệnh góp ý và chia sẻ các trải nghiệm về dịch vụ khám chữa bệnh, cả dịch vụ an toàn và chưa an toàn; cung cấp cơ sở để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh", đại diện Bộ Y tế phát biểu..

Mục tiêu của Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới 2023 là: 1. NÂNG CAO nhận thức toàn cầu về việc lắng nghe người bệnh, người nhà chia sẻ trải nghiệm và tâm tư của mình để bảo đảm dịch vụ khám chữa bệnh an toàn hơn 2. THU HÚT sự quan tâm, lắng nghe của lãnh đạo các cấp, các nhân viên y tế, các đối tác y tế với hoạt động an toàn người bệnh 3. BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH là được tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe, quá trình khám chữa bênh của chính mình. 4. VẬN ĐỘNG thể chế hóa Kế hoạch hành động toàn cầu về an toàn người bệnh giai đoạn 2021-2030. Nhằm bảo đảm an toàn người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hình thức "Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh!" từ nhiều năm trước đây, khi ban hành Quy chế bệnh viện năm 1997, Bộ Y tế đã xây dựng các kênh thu thập ý kiến người bệnh như đường dây nóng bệnh viện, hộp thư góp ý, hội đồng người bệnh...