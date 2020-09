Phương Trinh Jolie lên tiếng vụ bị tố bán nước hoa fake giá đắt, đáp trả chỉ trích “vướng phốt vẫn livestream chốt đơn”

Tối 1/9, cộng đồng mạng bỗng xôn xao với thông tin ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie bị tố bán nước hoa fake giá đắt, khi có khách hàng phàn nàn về chất lượng sản phẩm thì lặn mất tăm không trả lời.

Cụ thể, theo lời tố đang được cư dân mạng chia sẻ thì nước hoa mà Phương Trinh Jolie bán ra có giá 7 triệu đồng cho 3 chai. Tuy nhiên, khi xịt lên người thì không thơm như mong đợi. Đến lúc người này nhắn tin cho Phương Trinh Jolie thì nữ ca sĩ không giải thích thêm gì nữa.

Liên hệ với Phương Trinh Jolie về vụ việc trên, nữ ca sĩ đã có câu trả lời khá thẳng thắn:

Chị có biết việc mình bị bóc phốt bán nước hoa "like auth" với giá 7 triệu đồng cho 3 chai nhưng khách hàng cảm thấy không lưu hương như mong đợi không?

Tôi có biết chứ. Đùng 1 cái tai bay vạ gió thì mình phải chịu thoi. Vì bán hàng 9 người 10 ý mà.

chị có bị ảnh hưởng danh tiếng vì vụ bán hàng này ko?

Tôi vẫn vậy thôi, vì khán giả và và khách hàng đến với mình vì quý mến. Mình bán hàng lại có tâm, có chất lượng chứ không phải tệ như cái mức bị nói trên mạng xã hội. Tôi bán đã được hơn 2 tháng rồi, nếu như bán không có tâm hay chất lượng không đảm bảo thì chuyện xấu xảy ra từ lâu chứ chẳng phải đến bây giờ mới có.

Tôi cũng lường trước mọi thứ khi bắt đầu kinh doanh, có vô số hình thức cạnh tranh làm mình mệt mỏi. Lúc mới làm, tôi bị phá nhiều lắm chứ, nào là bị hack Facebook, hack Zalo rồi uy hiếp mình để ngừng bán. Đến giờ vẫn vậy, ngày nào Facebook tôi cũng báo có người muốn đăng nhập để chiếm quyền sử dụng.

Chị đã liên hệ giải quyết với khách hàng phàn nàn rằng mua nước hoa giá đắt mà không lưu hương, đến lúc phàn nàn ngược trở lại thì chị không trả lời chưa?

Tôi và khách hàng đã giải quyết với nhau ngay từ ban đầu nhưng không có tiếng nói chung. Khi bán hàng thế này, tôi biết mình có cái lợi là nghệ sĩ sẽ được nhiều khán giả biết đến, tuy nhiên đây cũng là con dao 2 lưỡi. Nếu mình bán hàng không có tâm thì chắc chắn hình ảnh và danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì sợ khách hàng gặp thiệt thòi nên tôi thường test hàng trước khi mang ra bán.

Quay lại chuyện của khách hàng phàn nàn kia, khi bán nước hoa cho người này, tôi đã nói là hãy cầm đi test và có thể đi các cửa hàng khác thử. Nhưng khách hàng không làm thì tôi cũng đành chịu thôi. Còn lại, người này lại cố làm cái gọi là "bóc phốt", thực sự chủ đích thế nào tôi cũng không biết nữa. Chắc cũng lanh quanh là câu chuyện 1 mặt hàng mà nhiều người cùng bán, miếng bánh ngon bị xẻ nhiều phần nên chuyện xảy ra thế này chắc cũng là lẽ thường tình (Cười).

Nhiều người cho rằng nghệ sĩ thì ko nên bán hàng online. Chị chẳng những bán mà còn bán hàng auth like. Chị chia sẻ như thế nào khi bị bóc phốt vẫn bán?

Nghệ sĩ thì không được bán hàng à? Vậy có ai nói nghệ sĩ thì không cần ăn để sống, nghệ sĩ thì không cần nuôi gia đình không?

Trong khi dịch bệnh đang hoành hành, cả thế giới đều phải gánh chịu, không ngoại trừ ai. Trong khi gia đình mình vẫn phải ăn, phải sinh hoạt hằng ngày thì tôi nghĩ nghệ sĩ lao động bằng chính công sức của mình để tạo ra của cải vật chất cũng là điều bình thường thôi. Tôi thấy chẳng riêng gì mình mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng kinh doanh online.

Giờ nói về hàng like auth cho rõ ràng nhé. Khi bước vào bán hàng online thì tôi mới biết có rất nhiều thứ mà đến giờ mình mới biết. Nước hoa thì có vô số giá, có những chai tới hàng chục triệu là chuyện bình thường nhưng để tìm được hàng xách tay bán lại thì rất khó. Không phải ai cũng có khả năng mua sắm, nhất là trong mùa dịch, rồi có nhiều khách hàng nhắn tin cho tôi nói rằng: "Chị Trinh ơi em thích loại đó lắm nhưng mắc quá", "Chị có nước hoa dạng chiết ra chai nhỏ không, vì em không có nhiều tiền", Chị cho em hỏi có mua trả góp không".

Tiền ít mà muốn hít dầu thơm, chưa bao giờ tôi thấy nó đúng như lúc này. Sau khi đọc khá nhiều tin nhắn của khách hàng thì tôi cũng tìm hiểu về các loại nước hoa và may mắn là tôi biết tới nước hoa like auth, đối với nhiều người cứ không chính hãng thì là hàng fake. Nhưng cũng có nhiều người muốn mua nước hoa chính hãng mà chỉ bỏ ra vài ngăm ngàn thôi. Chuyện này tôi đầu hàng luôn, tiền ít mà mua chính hãng thì làm sao được chứ.

Trước khi bán hàng like auth, tôi đã kiểm tra hương của từng chai để xem có đúng mùi và giữ hương được bao lâu. Mọi thứ ổn hết thì tôi mới đem ra bán. Và tôi luôn nói với khách hàng chai nào là hàng auth, chai nào là like auth. Tôi cho khách hàng lựa chọn 1 chai auth đầy đủ nhãn mác so sánh với 1 chai like auth giá tiền chỉ bằng 1/3, đương nhiên giá tiền của chai like auth nó sẽ không bằng giá tiền chai chính hãng, mùi hương tất nhiên không lâu bằng nhưng nếu giữ trong buổi đi chơi - đi làm tầm 4-5 tiếng thì vẫn rất tốt.

Nhưng dù sao đi nữa thì like auth vẫn là hàng fake đối với nhiều người đấy chị ơi!

Hiện giờ, like auth vẫn là mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn để mua. Tôi nghĩ khách hàng của mình đủ tỉnh táo để biết bỏ ra số tiền thế nào để nhận về sản phẩm có xứng đáng hay không. Nhiều người mua hàng của tôi lần thứ nhất, thứ hai rồi còn tiếp tục quay lại mua đến chục chai khác nữa. Khách hàng phản hồi thế nào tôi đều up lên Fanpge, nếu không tin mọi người có thể kiểm chứng.

Có người nói hàng like auth là fake, nếu vậy thì mời lên Google tìm xem thông tin về like auth là như thế nào, tại sao gõ từ khóa like auth thì nó ra bài viết về like auth chứ không phải hiện ra bài viết về fake.

Thời buổi mọi thứ phát triển thì tính cạnh tranh rất nhiều, ngày xưa có nước hoa fake thì bề ngoài giống hình thức nhưng khi xịt lên thì mùi toàn cồn thôi. Bây giờ có hàng like auth, ngoài hình thức giống thì mùi cũng giống nữa. Chỉ có điều mùi nó không giữ được lâu như chính hãng nên giá thành rẻ hơn. Mọi thứ đều có giá của nó mà nhưng rõ ràng like auth chẳng phải fake, còn ai cố tình đánh đồng vì chủ ý gì thì tôi đành chịu thôi.

Tại sao bị bóc phốt như thế mà chị vẫn tiếp tục bán hàng?

Trước tiên, ai không thích tôi thì có thể nói đó là phốt, còn hàng ngàn khách hàng khác vẫn xem livestream bán hàng hằng ngày và động viên tôi đừng bận tâm thì biết làm sao? Chất lượng sản phẩm mà khách hàng nhận được nói lên mọi thứ. Nếu sản phẩm của tôi thực sự tệ, làm gì có khách hàng mua nữa chứ.

Tôi không thể vì 1 vài cá nhân mà bỏ đi số đông được. Có điều buồn cười thế này, có vài chị khách nói rằng phải mở livestream tôi bán hàng cho con xem thì nó mới chịu đi ngủ, chịu ăn cơm. Đó cũng xem như niềm vui của người nghệ sĩ, không phải cứ bước lên sân khấu hát cho khán giả nghe thì mới là công việc có giá trị.

Kể cả những khi mình livestream hát cho khán giả nghe hay tâm tình nhỏ to với họ thì vẫn vui mà. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh trên thế giới còn chưa kiểm soát được, việc livestream bán hàng rồi tranh thủ giao lưu cùng khán giả tôi thấy chẳng phải việc gì quá mức không chấp nhận được.

Nếu bây giờ ngưng livestream, tôi thấy không yên lòng với khán giả của mình. Có nhiều bữa đi quay phim về mệt nhoài, khán giả nhắn tin rằng sao chưa thấy livestream thế là tôi cũng ngồi bật dậy, thay quần áo và make up xinh đẹp để còn gặp mọi người. Tình người ngoài kia còn nhiều lắm, chúng ta cũng đừng suy nghĩ mọi thứ theo hướng quá tiêu cực rồi làm mọi chuyện rối thêm.

Xin cám ơn Phương Trinh Jolie vì đã dành thời gian chia sẻ!