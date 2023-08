Phương pháp trẻ hoá toàn diện "in one session" - "làn gió mới" trong thẩm mỹ nội khoa

Để duy trì một làn da "không tuổi" thì ngoài chăm sóc da từ sâu bên trong thì việc áp dụng các phương pháp không xâm lấn trong thời gian gần đây, gồm có Filler, Mesotherapy, căng chỉ nâng cơ – trẻ hóa… vô cùng phổ biến. Với mong muốn là tìm kiếm những giải pháp tối ưu giúp tăng cường độ đàn hồi và giảm chùng nhão cho cơ mặt, duy trì sự trẻ trung, căng tràn sức sống cho làn da, Tập đoàn Xcelens International đã nghiên cứu và cho ra đời phương pháp thẩm mỹ trẻ hoá toàn diện "In One Session".



In One Session" - Phương pháp giúp trẻ hoá trong 1 lần điều trị

"In One Session" là phương pháp mới giúp tăng hiệu suất trẻ hoá chỉ trong một liệu trình. Bằng cách kết hợp chỉ Xline nâng cơ – Filler Xcelens làm đầy rãnh nhăn – SkinBooster Genyal khắc phục dấu hiệu lão hoá. Phương pháp là một "kỷ nguyên" mới trong ngành làm đẹp khi có thể tối ưu thời gian, chi phí và tạo ra hiệu quả mỹ mãn cho bệnh nhân. Chi tiết được Đại diện Tập đoàn Xcelens International Dr. Ghofran Mahmoud – MD chia sẻ trong Hội nghị với sự tham gia của hơn 200 bác sĩ, chuyên gia.

Hội thảo có sự tham dự của các bác sĩ đầu ngành.

Phương pháp "In One Session" giúp tăng hiệu suất trẻ hóa và hiệu quả ngay, có thể nhìn thấy thay đổi rõ rệt chỉ sau một liệu trình thực hiện. Không những vậy đây còn là giải pháp tối ưu chi phí và thời gian điều trị, giúp duy trì hiệu quả điều trị lên đến 9 tháng, khách hàng sẽ không phải làm đi làm lại nhiều lần. Đặc biệt là an toàn, không biến chứng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.



Là sự lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia quốc tế về phương pháp trẻ hoá toàn diện

Đây cũng chính là một trong những phương pháp được các chuyên gia quốc tế lựa chọn khi nhắc đến sự trẻ hoá tối ưu và toàn diện. Như Dr. Ghofran Mahmoud – MD đã từng nhận định, khi lão hóa sẽ có sự thay đổi của các lớp: thượng bì, trung bì, hạ bì, lớp cơ và lớp xương. Theo đó, có thể tái tạo đường nét và phục hồi thể tích trên gương mặt bằng chỉ thẩm mỹ Xline và chất làm đầy. Bác sĩ Ghofran cho biết: "Khi kết hợp chỉ và filler – phương pháp IN ONE SESSION này sẽ giải quyết được các dấu hiệu của lão hóa một cách tối ưu, nhanh chóng và thấy được hiệu quả rõ rệt trong 1 lần điều trị".

Bác sĩ Ghofran Mahmoud - Chuyên gia nghiên cứu và phát triển - Nhà phát minh chỉ Xline

Ngoài ra, hội thảo khoa học cập nhật nâng cao hiệu suất trẻ hoá với phương pháp "In One Session" được diễn ra với sự góp mặt của các bác sĩ quốc tế từ Tập đoàn Dược Mỹ Phẩm Xcelens (Thuỵ Sỹ) và hơn 200 bác sĩ, chuyên gia tham dự. Hầu hết các bác sĩ đều rất quan tâm và muốn đưa phương pháp này về để cho khách hàng trải nghiệm, sau khi phương pháp "In One Session" được công bố.



Nhìn chung, các bác sĩ đều đánh giá "In One Session" chính là "làn gió mới" trên thị trường trẻ hóa và được xem một bước tiến quan trọng trong ngành thẩm mỹ nội khoa tại Việt Nam và thế giới. Bởi với phương pháp này, các bác sĩ có thể tối ưu được thời gian và hiệu quả từ việc sử dụng, kết hợp các sản phẩm chỉ nâng cơ, filler, mesotherapy, skinbooster… để mang đến hiệu suất trẻ hóa tối ưu chỉ trong một lần điều trị cho khách hàng.

Hiện nay, Minh Khương Group là đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm của Xcelens International tại Việt Nam. Minh Khương Group và Xcelens - Xline không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, mang đến các sản phẩm chất lượng nhất nhằm hỗ trợ các bác sĩ đem lại hiệu quả điều trị tối ưu chỉ trong 1 lần điều trị cho khách hàng.

