Phương pháp Mát-xa trẻ sơ sinh của Ấn Độ được khoa học chứng minh về tiềm năng cứu sống sinh mạng, đặc biệt với trẻ sinh non

Vào một buổi sáng tháng 10 mát mẻ, Renu Saxena đưa con gái mới sinh ở bệnh viện về nhà ở thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Độ. Nhờ thế cô thấy rõ những đường gân nhỏ hiện lên trên làn da mỏng manh của con gái sinh non tuần thứ 36 và chỉ nặng 2,4kg. Gia đình của Saxena yêu cầu cô thực hành ngay phương pháp chữa bệnh lâu đời của Ấn Độ giúp trẻ sơ sinh phát triển mạnh mẽ: Mát-xa cho bé hàng ngày. Nhưng bác sĩ của cô đề nghị cô nên thận trọng và đợi em bé tăng cân hơn trước khi bắt đầu mát-xa.

Saxena đã thỏa thuận và quyết định tiến hành mát-xa sau 2 tuần. Trong thời gian đó, con gái cô hầu như không tăng cân, tăng ít hơn 1 lạng mỗi tuần. Chỉ đến khi Saxena thuê một y tá sơ sinh đã nghỉ hưu và biết nghệ thuật mát-xa cho trẻ sơ sinh truyền thống, mọi thứ có chiều hướng tốt lên. Cô bé không chỉ ngủ ngon hơn mà còn lên cân nhiều hơn. Đại gia đình của cô đã theo thói quen này trong nhiều thế hệ.

Saxena nói:“Khi chúng tôi lớn lên, mẹ tôi luôn kể cho chúng tôi nghe cách bà hồi phục nhanh hơn rất nhiều sau khi sinh tôi, đứa con thứ ba và tôi đã phát triển như thế nào khi bà bắt đầu thói quen mát-xa ngay khi về nhà sau sinh.”

Y tá sơ sinh đã chỉ cho cô cách làm ấm các loại dầu, xen kẽ giữa dừa nguyên chất và hạnh nhân, và thoa chúng một cách an toàn lên da con gái cô trong nửa giờ hàng ngày, sau đó là tắm nước ấm:“Chúng tôi bắt đầu với những động tác vuốt ve nhẹ nhàng theo hình trái tim trên bụng của em bé và kéo dài nó sang các bộ phận khác của cơ thể. Sau đó, chúng tôi vận động nhẹ nhàng các chi, chạm các đầu ngón chân lên trán để lưu thông khí huyết."

Mát-xa cho trẻ sơ sinh, khi được thực hiện đúng cách, có thể thúc đẩy tăng cân, ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh (Nguồn: Getty Images)

Gary Darmstadt, giáo sư y học sơ sinh và phát triển tại Đại học Y khoa Stanford cho biết: “Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, nhưng chúng ta thường hạn chế tối đa tầm quan trọng của việc chăm sóc da đối với sức khỏe tổng thể.”



Trong những chuyến đi đầu tiên của mình qua Bangladesh và Ấn Độ, Darmstadt đã quan sát các gia đình, đặc biệt là những người mẹ và bà, dành nhiều thời gian để mát-xa cho em bé sơ sinh của họ. Ông nói: “Tôi đã rất tò mò khi biết rằng nó đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ, và sau đó bắt đầu nghiên cứu nó.”

Năm 2008, trong một nghiên cứu trên 497 trẻ sinh non được mát-xa hàng ngày tại một bệnh viện ở Bangladesh, Darmstadt và các cộng sự của ông đã chỉ ra rằng phương pháp cổ xưa này có thể cứu sống trẻ sơ sinh

Ông nói: “Chúng tôi thấy nguy cơ nhiễm trùng giảm khoảng 40% và giảm 25-50% nguy cơ tử vong, điều này rất đáng kể.”

Thông qua các thử nghiệm riêng biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng mát-xa thường xuyên giúp xây dựng hệ vi sinh vật của em bé - lớp vi khuẩn cư trú trên da và trong ruột. Hệ vi sinh vật đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch, bằng cách hoạt động như một hàng rào hiệu quả có thể ngăn ngừa nhiễm trùng.

Darmstadt nói: “Những em bé bị suy dinh dưỡng được xoa bóp bằng dầu đã phát triển một hệ vi sinh vật đa dạng hơn rất nhiều. Các loại dầu đã cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da, khiến vi khuẩn khó xâm nhập qua da, xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng đe dọa tính mạng."

Những phát hiện này đặc biệt quan trọng đối với việc chăm sóc trẻ sinh non. "Ở trẻ sinh non, hàng rào bảo vệ da không hoạt động tốt và do đó bạn có xu hướng bị mất nước qua da. Nước bốc hơi (ra khỏi cơ thể) rất nhanh và kèm theo đó là nhiệt. Em bé đó rất dễ bị hạ thân nhiệt." anh ta nói. Khi nhiệt độ cơ thể xuống quá thấp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông cho biết thêm: “Trẻ sơ sinh mất rất nhiều năng lượng để chống lại sự mất nhiệt này.”

Các loại dầu được sử dụng trong mát-xa có thể giúp cải thiện hệ vi sinh vật trên da của trẻ nhỏ (Nguồn: Getty Images)

Trong một nghiên cứu chưa được công bố của Darmstadt và nhóm của ông, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 26.000 trẻ sơ sinh, không chỉ trẻ sinh non, ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Một nửa trong số họ được xoa bóp bằng dầu hướng dương và nửa còn lại với dầu mù tạt. Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự cải thiện tăng trưởng cho tất cả trẻ sơ sinh. Ông nói: “Và mặc dù không có tác động lớn đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nhẹ cân bình thường, nhưng ở những trẻ nhỏ hơn (có trọng lượng sơ sinh dưới 1,5kg), nguy cơ tử vong đã giảm đáng kể 52%”.

Darmstadt cũng khuyến nghị một cách tiếp cận vừa phải: "Điều chúng tôi không muốn làm, đặc biệt là ở trẻ sinh non, là chà xát quá mạnh", ông nói. "Bạn có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da và điều đó có thể gây hại."

Theo nghiên cứu của Darmstadt và cộng sự của ông, Peter M Elias, giáo sư da liễu tại Đại học California, San Francisco , hạt hướng dương, dầu dừa và dầu mè mang lại nhiều lợi ích nhất .

Darmstadt nói: “Những loại dầu này có hàm lượng axit linoleic cao mà cơ thể bạn không thể tạo ra. Và có các thụ thể trên da liên kết đặc biệt với axit béo đó, để nó được chuyển hóa. Có bằng chứng cho thấy rằng axit béo trong dầu cũng có thể kích thích và tăng cường chức năng miễn dịch của da.

Tuy nhiên, dầu mù tạt, được sử dụng rộng rãi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, có chứa axit erucic, có thể dẫn đến viêm và làm hỏng hàng rào bảo vệ da.”

Mát-xa với các loại dầu là thói quen lâu đời của Ấn Độ (Nguồn: Getty Images)

Đối với các gia đình, thói quen mát-xa có thể là một cơ hội để tăng cường mối quan hệ giữa các thế hệ. Với Saxena, mát-xa truyền thống không chỉ giúp tăng cường sức khỏe của con gái cô mà còn cả sức khỏe của cô. Lần đầu tiên làm mẹ ở tuổi 40, cô bị tiểu đường thai kỳ và phải sinh con bằng phương pháp sinh mổ theo lịch trình.

Cô nói: “Con bé đã ngủ trong 4 giờ liền sau khi mát-xa, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nó cũng cho phép tôi nghỉ ngơi. Và tôi thấy rằng mát-xa thường xuyên có thể là chìa khóa cho một tuổi thơ khỏe mạnh.”

* Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được coi là thay thế cho lời khuyên y tế của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: BBC