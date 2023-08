Phương pháp điều trị khi trẻ bị rụng tóc

Trẻ bị rụng tóc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh minh họa

Không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng khi con mình bị rụng tóc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các nguyên nhân rụng tóc ở trẻ thường không đe dọa đến tính mạng hoặc nguy hiểm.

Lý do trẻ rụng tóc

Theo Viện Y học Ứng dụng, thông thường, rụng tóc ở trẻ em là do nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác với da đầu. Trẻ có thể bị nấm da đầu, có thể lây lan khi trẻ dùng chung đồ cá nhân như lược và mũ.

Bệnh do một loại nấm gây ra. Trẻ em bị nấm da đầu phát triển các mảng rụng tóc với những chấm đen nơi tóc bị gãy. Da có thể chuyển sang màu đỏ, có vảy và gồ ghề. Sốt và sưng hạch là những triệu chứng khác có thể xảy ra.

Bác sĩ da liễu có thể chẩn đoán bệnh nấm da đầu bằng cách kiểm tra da đầu của trẻ. Đôi khi, bác sĩ sẽ cạo một phần da nhỏ bị nhiễm bệnh để xét nghiệm. Bệnh nấm da đầu được điều trị bằng thuốc kháng nấm uống trong khoảng 8 tuần. Sử dụng dầu gội chống nấm cùng với thuốc uống sẽ ngăn con bạn lây nấm cho những đứa trẻ khác.

Bên cạnh đó, rụng tóc từng mảng còn có thể là do một bệnh tự miễn dịch gây ra. Hệ thống miễn dịch tấn công các nang mà từ đó tóc phát triển. Các bác sĩ chẩn đoán chứng rụng tóc từng mảng bằng cách kiểm tra da đầu của trẻ. Không có cách chữa trị rụng tóc từng mảng.

Tuy nhiên, có một số phương pháp điều trị có thể giúp tóc mọc lại như sử dụng kem corticosteroid, kem dưỡng da hoặc thuốc mỡ, minoxidil, anthralin. Với phương pháp điều trị phù hợp, hầu hết trẻ em bị rụng tóc từng mảng sẽ mọc lại tóc trong vòng một năm.

Trẻ cũng có thể mắc hội chứng nghiện giật tóc. Đây là một chứng rối loạn mà trẻ em bắt buộc phải nhổ tóc. Các chuyên gia phân loại tình trạng này như một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một số trẻ em nhổ tóc mà không nhận ra mình đang làm điều đó. Trẻ em mắc chứng này sẽ có những vùng tóc bị thiếu và gãy loang lổ. Tóc sẽ mọc lại sau khi trẻ ngừng nhổ.

Một nguyên nhân khác là trẻ có thể bị rụng tóc Telogen. Đây là một phần của chu kỳ phát triển bình thường của tóc khi các sợi tóc ngừng phát triển và nghỉ ngơi. Sau đó, những sợi tóc cũ rụng đi để tạo điều kiện cho những sợi tóc mới mọc vào. Thông thường, chỉ có 10 - 15% nang tóc ở trong giai đoạn này tại bất kỳ thời điểm nào.

Ở trẻ em bị rụng tóc telogen, nhiều nang tóc chuyển sang giai đoạn telogen hơn bình thường. Vì vậy, thay vì rụng 100 sợi tóc mỗi ngày như bình thường, trẻ em sẽ rụng 300 sợi tóc mỗi ngày. Rụng tóc có thể không đáng chú ý hoặc có thể có các mảng hói trên da đầu.

Rụng tóc Telogen thường xảy ra sau một sự kiện cực đoan, chẳng hạn như: Sốt rất cao; phẫu thuật; chấn thương tinh thần dữ dội; chấn thương nặng. Sau khi sự kiện trôi qua, tóc của trẻ sẽ mọc lại. Quá trình mọc lại hoàn toàn có thể mất từ sáu tháng đến một năm.

“Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh. Khi trẻ không nhận đủ vitamin, khoáng chất và protein, tóc của chúng có thể bị rụng. Rụng tóc có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn ăn uống như chán ăn và ăn vô độ, cũng như tác dụng phụ của chế độ ăn chay hoặc thuần chay ít protein.

Việc thiếu các chất dinh dưỡng này có thể góp phần gây ra rụng tóc: Sắt; kẽm; niacin; biotin; protein và axit amin. Quá nhiều vitamin A cũng có thể dẫn đến rụng tóc”, Viện Y học Ứng dụng cho biết.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ hạn chế tình trạng rụng tóc ở trẻ. Ảnh minh họa

Triệu chứng trẻ cần khám bác sĩ

Bác sĩ chuyên khoa II Cao Thị Thanh - Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec khuyến cáo, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa nhi nếu bé bị rụng tóc không lý do kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi; mẩn đỏ dọc theo sống mũi; sốt, có các dấu hiệu ốm khác; rụng lông mày và lông mi.

Theo chuyên gia này, rụng tóc do thiếu chất dinh dưỡng và các yếu tố môi trường có thể được ngăn chặn bằng những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Trong trường hợp rụng tóc xuất phát từ tình trạng sức khỏe thì việc điều trị cần thực hiện ngay.

Với trẻ sơ sinh có thói quen dụi đầu, cha mẹ không cần phải can thiệp. Khi bé lớn hơn, triệu chứng này sẽ tự hết vì trẻ có thể thay đổi tư thế ngủ. Bên cạnh đó, phụ huynh nên tạo cho trẻ một môi trường sống thoải mái và đảm bảo một chế độ ăn giàu dinh dưỡng.

Với trẻ bị rụng tóc do thói quen giật tóc, nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bé bị căng thẳng tinh thần. Do đó, phụ huynh cần chú ý loại bỏ phiền muộn cho con, giúp bé có tâm lý thoải mái, cân bằng dinh dưỡng, ngủ đủ giấc.

Một số trẻ có thể rụng tóc do buộc quá chặt. Khi đó, nên thao tác nhẹ nhàng với tóc của bé, đổi trẻ một kiểu tóc thoải mái hơn. Với trẻ rụng tóc do mắc bệnh Alopecia, bé có thể được điều trị bằng thuốc steroid và tia cực tím.

Ngoài ra, biotin cũng là một chất giúp tóc trẻ mọc trở lại. Nếu trẻ bị rụng tóc từng mảng, phụ huynh nên cho bé ăn những thực phẩm giàu biotin như cải cầu vồng, cà rốt, cà chua,...

Trong trường hợp trẻ rụng tóc do nấm da đầu, bé có thể được điều trị bằng việc sử dụng một số loại thuốc như griseofulvin hoặc dầu gội chống nấm. Cha mẹ cũng có thể ngăn ngừa lây nhiễm nấm da đầu từ trẻ bằng cách không dùng chung gối, lược và những vật dụng tiếp xúc với da đầu bé. Với trẻ rụng tóc do thiếu vitamin, phụ huynh cần cho bé ăn những món bổ dưỡng để cung cấp dưỡng chất cơ thể cần.

Khi trẻ rụng tóc do mắc bệnh nội tiết, phụ huynh nên đưa bé đi khám để được chẩn đoán chính xác về bệnh lý đang gặp phải. Đồng thời, có phương án điều trị tích cực, hiệu quả. Trường hợp rụng tóc do hóa trị, dùng thuốc, khi hóa trị kết thúc, tóc sẽ mọc lại.

Về việc dùng thuốc, phụ huynh có thể hỏi ý kiến bác sĩ về việc thay đổi loại thuốc khác cho trẻ. Hoặc, chỉ cho trẻ sử dụng các loại thuốc mà khi ngừng dùng, tóc sẽ mọc trở lại bình thường.