Phương Nhi và Hà Tăng củng cố lựa chọn bất diệt của dâu hào môn

Chỉ mới hé lộ vỏn vẹn một tấm hình, bộ ảnh cưới của Phương Nhi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Đặc biệt, tạo hình chuẩn dâu hào môn của nàng hậu với phong cách tinh giản, sang trọng và đầy nền nã đã ghi điểm trong mắt công chúng. Thậm chí, tạo hình của mỹ nhân sinh năm 2002 còn gợi nhắc đến tạo hình trong ngày trọng đại của Hà Tăng năm nào. Từ cách chọn trang phục, kiểu tóc cho đến khí chất thanh lịch, đoan trang, sự tương đồng giữa 2 nàng dâu đình đám khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Ảnh cưới của Phương Nhi gây xôn xao cộng đồng mạng. (Nguồn: Threads)

Concept ảnh cưới của Phương Nhi gây ấn tượng với tạo hình mang vibe cổ tích, vừa mong manh vừa quyền quý. Chiếc váy cưới ren dáng dài ôm sát thân trên, phần tay dài và cổ cao mang lại cảm giác kín đáo, thanh khiết đúng chuẩn dâu hào môn. Lớp ren mỏng phủ nhẹ trên làn da trắng sứ giúp tổng thể thêm phần mềm mại, tinh tế nhưng vẫn đủ để tôn lên vóc dáng mảnh mai. Kiểu tóc búi thấp gọn gàng, để lộ trọn gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đường quai hàm sắc nét của nàng hậu. Khi ngồi trên lưng ngựa trắng, Phương Nhi toát lên vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và nhẹ nhàng, gợi cảm giác như bước ra từ một bức tranh điện ảnh mang màu sắc hoàng gia.

Tạo hình này của Phương Nhi khiến nhiều người liên tưởng đến look cưới của Hà Tăng năm nào: cũng kín đáo, cũng tối giản, không phô trương nhưng vẫn đủ sang và ấn tượng. Cùng lựa chọn váy cưới phối ren phom dáng kín đáo và kiểu tóc búi thanh lịch, cả hai đều mang đến hình ảnh cô dâu chuẩn mực, sang trọng nhưng không phô trương. Nếu Hà Tăng ghi dấu ấn với vẻ đẹp đài các, cổ điển thì Phương Nhi lại mang màu sắc nhẹ nhàng và thơ mộng hơn.

Mẫu váy cưới được Tăng Thanh Hà diện trong đám cưới thế kỷ, được đặt may đo riêng từ thương hiệu danh tiếng Monique Lhuillier, với mức giá khoảng 10.000 USD (tương đương hơn 200 triệu đồng) vào thời điểm đó. Thiết kế này lấy cảm hứng từ hình tượng Công nương Anh Kate Middleton, vì thế được đặt tên là Catherine, mang đậm tinh thần cổ điển, thanh lịch và chuẩn mực hoàng gia. (Ảnh: Instargam)

Sự tương đồng với Hà Tăng càng khiến công chúng thêm háo hức chờ đợi tạo hình cô dâu chính thức của Phương Nhi trong ngày trọng đại. Liệu nàng hậu sẽ tiếp tục trung thành với phong cách kín đáo, nhẹ nhàng và trang nhã hay sẽ bất ngờ có 1 lựa chọn mang vibe khác hoàn toàn. Dù theo hướng nào, tạo hình cô dâu của Phương Nhi chắc chắn vẫn sẽ trở thành tâm điểm được săn đón.