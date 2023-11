Phương Ly "cưa đổ" khán giả với MV mới mơ mộng và nữ tính

Đầu tháng 10 vừa qua, Phương Ly đã phát hành MV "Anh Là Ngoại Lệ Của Em". Đây là ca khúc mở màn cho album "Bông Hoa Nhỏ" của cô và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Chỉ sau 3 tuần ra mắt, bài hát đã nằm trong Top Trending TikTok Quốc tế với hơn 1 tỷ lượt xem cùng 600 nghìn lượt sáng tạo nội dung trên nền tảng này. Bên cạnh đó, ca khúc cũng dẫn đầu các nền tảng nhạc số NhacCuaTui, Apple Music Vietnam, và lọt vào Top 10 Spotify Vietnam đồng thời góp mặt tại Youtube Trending for Music ở vị trí thứ 8.

Tuy nhiên, cơn sốt "Anh Là Ngoại Lệ Của Em" chưa hạ nhiệt, Phương Ly tiếp tục cho lên sóng ca khúc mới có tựa "Little Love" (But No Limit) tái hợp cùng Tín Lê (TINLE) - nhà sản xuất đã đồng hành cùng nữ ca sĩ ở bản hit "Missing You". "Little Love" (But No Limit) mang màu sắc về một tình yêu mãnh liệt và ngọt ngào.

Qua lăng kính của tình yêu, MV "Little Love" (But No Limit) với những hình ảnh siêu thực lột tả được tất thảy những cung bậc cảm xúc của người con gái khi yêu. Với gam màu tím và hồng chủ đạo, người xem có thể hình dung được những tâm tư của nhân vật và sự mơ mộng mà bài hát muốn truyền tải.

Phiên bản Phương Ly ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ trong MV

"Little Love" (But No Limit) là ca khúc thứ 6 nằm trong album đầu tay của Phương Ly và bản thân cô cũng vô cùng yêu thích con số này. Đúng như tựa đề "Little Love" (But No Limit), bài hát không chỉ khẳng định khát khao tình yêu không giới hạn, mà còn một cuộc hành trình đi sâu vào trong những tầng xúc cảm của Phương Ly một cách lắng đọng và sâu sắc hơn. Trải qua 6 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Ly đã có sự trưởng thành nhất định trong cảm xúc. Tuy nhiên, điều đó không làm Phương Ly trở nên gai góc mà ngày càng thể hiện được sự dịu dàng, đầy tính nữ của mình.