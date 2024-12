Phương Lan tiết lộ thông tin sốc căn nhà được gia đình Phan Đạt tặng trong lễ cưới?

Sau vài tháng rầm rộ vụ chia tay ồn ào, thị phi thì diễn viên Phương Lan đã chính thức đăng tâm thư phản hồi từng chi tiết liên quan đến cuộc hôn nhân với Phan Đạt.

Phương Lan cho biết nguyên nhân tan vỡ do cả hai bất đồng trong quan điểm, lối sống, cô còn cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng. Trong bài đăng phản pháo, Phương Lan bất ngờ nhắc đến sính lễ từng được Phan Đạt nhắc đến trong lễ ăn hỏi tổ chức hồi tháng 11/2023.

Cụ thể, trong lễ gia tiên tại nhà gái, Phương Lan đã được bố mẹ đẻ và gia đình chồng tặng nhiều vòng, nhẫn vàng có giá trị. Khi đó, Phan Đạt còn ghen tị ra mặt khi Phương Lan được tặng sính lễ khủng là căn nhà khang trang, bề thế tại TP.HCM. Cụ thể, anh từng nói: "Nhà này mẹ mua cho nhưng mua cho Lan chứ không phải mua cho mình. Mình bây giờ bị cho ra rìa rồi, nhà đứng tên Lan chứ không phải đứng tên mình".

Trong lễ cưới, Phan Đạt từng chia sẻ ngoài vàng thì nhà anh còn tặng 1 căn nhà đứng tên Phương Lan

Sau gần 1 năm, cả hai đường ai nấy đi khiến nhiều người thắc mắc liệu căn nhà sính lễ này sẽ được xử lý thế nào. Không để cư dân mạng đồn đoán thêm, Phương Lan cho hay không nhận bất kì tài sản nào từ nhà chồng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lan khẳng định khi Lan bước vào hôn nhân như thế nào thì nay mình ra đi như thế đó. Lan chưa từng nhận hay đứng tên bất kỳ tài sản nào từ phía nhà anh Đạt. Cả hai không có tài sản chung và không tranh chấp".

Phương Lan từng cho hay cô và Phan Đạt chưa đăng ký kết hôn. Lý do im lặng suốt thời gian qua là vì sợ ảnh hưởng đến gameshow mà cả hai đã ghi hình trước khi xảy ra drama. Phương Lan chia sẻ từng hứa dùng tiền thưởng ở một gameshow để mua quà Phan Đạt thích, nay cô đã nhờ ban tổ chức gửi thẳng tiền về tài khoản chồng cũ để anh tự quyết định mua sắm. Tuy nhiên, hiện tại đây chỉ là chia sẻ 1 chiều của Phương Lan. Chúng tôi liên hệ với Phan Đạt để tìm hiểu thêm sự việc, tuy nhiên anh nhanh chóng tắt máy khi có cuộc gọi đến.

Phương Lan khẳng định chưa từng nhận tài sản từ nhà Phan Đạt

Sau khi quyết định lên tiếng làm rõ mọi lùm lùm, Phương Lan thổ lộ: "Lan đã từng nghĩ rằng mình đã tìm thấy một nửa của mình. Nhưng sự non nớt, ngây thơ ở một người trẻ vừa vào đời đã yêu hết mình dạy cho Lan một bài học đắt giá. Những tháng ngày đau khổ, những giọt nước mắt đã tôi luyện nên một con người mạnh mẽ hơn. Sau tất cả, Lan vẫn luôn tin vào tình yêu và hôn nhân. Sự thất bại giúp mình nhận ra những thiếu sót, những sai lầm để từ đó rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân".

Phương Lan và Phan Đạt từng thủ vai đôi tình nhân trong phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Đến tháng 11/2023, cả hai tổ chức hôn lễ ngoài đời thực, đánh dấu cột mốc mới sau 5 năm bên nhau. Phan Đạt từng chia sẻ không được gia đình ủng hộ theo con đường nghệ thuật, thế nhưng mẹ ruột đã thay đổi quan điểm sau khi gặp Phương Lan.

Phan Đạt từng chia sẻ Phương Lan rất được lòng gia đình anh

Cách đây khoảng 2 tuần, Phan Đạt gây chú ý khi rơm rớm nước mắt chi sẻ về người cũ. Anh khẳng định cả hai vẫn còn yêu nhau, sẽ luôn nhớ mãi những hình ảnh và kỷ niệm của nhau nhưng cuối cùng quyết định dừng lại vì quan điểm sống và làm nghề có sự khác biệt.

Cụ thể, Phan Đạt bộc bạch: "Nếu hỏi còn yêu Lan nữa không thì em chắc chắn còn. Em chỉ muốn nhấn mạnh lý do dừng lại là vì tư tưởng làm nghề của hai đứa đối lập nhau thôi. Em muốn sống chân thật, làm nghề chân thật, còn Lan muốn mọi thứ cái nào nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn, miễn được làm nghề tiếp là may mắn rồi. Hai quan điểm đó không có sai, chỉ là một cái thiên về tự do làm nghệ thuật, một cái là cố gắng để có cơ hội được làm nghề. Ai đúng ai sai em không quan tâm nhiều, còn chuyện tình cảm thì em nghĩ Lan vẫn còn yêu em và em vẫn còn yêu Lan. Sau khi ghi hình chương trình thì tụi em mới có những cuộc nói chuyện với 2 bên gia đình với nhau về vấn đề có nên dừng lại không. Tụi em có tham khảo ý kiến 2 bên gia đình, tôn trọng ý kiến của người lớn chứ không thể thỏa mãn sự cá nhân của 2 đứa, vì cái này thuộc về trách nhiệm".

Về phía Phương Lan, cô cho hay nguyên nhân chia tay là: "Khi bước vào đời sống hôn nhân, những bất đồng xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn mà không được giải quyết triệt để. Mối quan hệ có những vết nứt ngày càng sâu do sự kiểm soát và thao túng của Đạt gây ra. Lan liên tục bị kiểm soát mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc nhân danh sự bảo vệ: điện thoại hay bị kiểm tra tin nhắn, bị cài lén GPS, đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm, ghi âm...

Tình yêu dần bị bào mòn, thay vào đó là sự sợ hãi, bất an và áp lực tâm lý rất nhiều. Sau khi cưới, Đạt thay đổi khá nhiều, dễ nổi nóng hơn, có những lời nói, hành động tổn thương Lan trước mặt bạn bè, người thân, thậm chí là người lạ. Vì Lan quá sợ hãi, không biết khi nào Đạt sẽ có những hành động mất kiểm soát gây ảnh hưởng đến tính mạng của Lan, nên sau nhiều nỗ lực không tìm được tiếng nói chung, cả hai đồng thuận chia tay trong hòa bình và êm đẹp".