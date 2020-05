Phú Thọ: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nghi sát hại nữ công nhân trong phòng trọ

Chiều 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng tỉnh này đã tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Thêm (SN 1988), trú tại huyện Yên Lập. Thêm được xác định là nghi can liên quan đến cái chết của nữ công nhân Trần Thị Ph. (SN 1996), người cùng huyện.

Nguyễn Văn Thêm.

"Sau nhiều ngày, lực lượng công an tỉnh cùng với dân quân và công an các xã đã tìm được thi thể của Thêm. Khi cơ quan công an đã tìm thấy, thi thể đang phân huỷ mạnh. Nghi can đã treo cổ trong một khu vực rừng vắng vẻ của huyện Cẩm Khê", đại diện Công an Phú Thọ nói.

Trước đó, sáng 10/5, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể chị Trần Thị Ph. trong nhà trọ gần Khu công nghiệp Phú Hà, giáp danh xã Hà Thạch và xã Hà Lộc, thuộc thị xã Phú Thọ, nan nhân nghi bị sát hại.

Thời điểm phát hiện, thi thể chị Ph. đang phân huỷ. Theo người dân sống gần hiện trường, sau vài ngày không thấy chị Ph. đi làm, một số người đến dãy trọ tìm mới phát hiện chị đã tử vong.

Theo nhận định của cơ quan công an, hiện trường có dấu hiệu của một vụ án mạng. Đến ngày 11/5, Công an tỉnh tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thêm được cho là nghi can liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Ph. Sau 7 ngày tích cực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của Thêm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến án mạng có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Thêm và chị Ph.