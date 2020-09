Ngày 22/9, một lãnh đạo UBND xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xô xát dẫn đến một người đàn ông tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã, chiều cùng ngày, ông K.V.H (SN 1968, trú xã Hương Cần) sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Đức Kỷ (SN 1969, cùng trú xã Hương Cần) chơi và hút thuốc lào.

Sau đó, ông H. và ông Kỷ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến hai người xô xát với nhau. Quá trình xô xát, ông Kỷ đã dùng gạch ném trúng phần đầu của ông H. khiến nạn nhân ngã ra đường, tử vong sau đó.

Hiện trường vụ việc.

"Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hương Cần đã đưa ông Kỷ về trụ sở làm việc, lấy lời khai đồng thời báo cáo Công an huyện Thanh Sơn. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân chết của ông H. là do bị gạch đập vào đầu hay do đầu đập xuống nền đường khi ngã", vị lãnh đạo cho biết.

Vị lãnh đạo xã Hương Cần cũng thông tin thêm, ông K.V.H có tiền sử bệnh thần kinh, đã được đưa đi chữa trị. Về phần ông Kỷ, gia đình người này mở quán bán hàng nên mọi người thường sang ngồi uống nước, hút thuốc lào.

"Cháu gái ông H. cho hay vài ngày trở lại đây, bệnh của ông H. lại diễn biến phức tạp, người đàn ông này tiếp tục đi lang thang và làm chuyện không bình thường", vị lãnh đạo xã Hương Cần cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.