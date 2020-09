Phú Thọ: Bắt tạm giam tài xế xe Innova gây tai nạn giao thông khiến 3 cô gái trẻ tử vong lúc rạng sáng

Sáng 25/9, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Đào Hà Việt (SN 1988, trú tại xã Phú Nham, huyện Phù Ninh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, Đào Hà Việt được xác định là người điều khiển xe Innova rồi xảy ra va chạm với xe máy khiến 3 phụ nữ trẻ tử vong vào rạng sáng 15/9.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người phụ nữ tử vong.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Việt, khi điều khiển ô tô nhãn hiệu Innova mang BKS 30A-868.16 trên quốc lộ 2 (thuộc khu 4, xã Phù Ninh) để trở về nhà, do trời tối cùng với đoạn đường có khúc cua, khuất tầm nhìn nên đã xảy va chạm với chiếc xe máy đang chở 3 người phụ nữ trẻ.

Sau khi tai nạn xảy ra, vì hoảng loạn và sợ bị đánh nên tài xế này đã điều khiển xe ô tô về khu Đường Nam, thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh), cách nhà vài cây số rồi để xe lại.

Đồng thời, tài xế Việt đã gọi điện báo cho gia đình về vụ tai nạn vừa xảy ra rồi nhờ người thân qua đón về.

Đến sáng 15/9, mẹ của tài xế đã đến cơ quan công an trình diện. Đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình đưa tài xế này đến cơ quan công an để đầu thú.