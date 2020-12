Phú Quốc vào mùa đẹp nhất năm, thêm nhiều lý do khiến bạn muốn đi ngay kẻo lỡ

Phú Quốc mùa này nắng trong, trời đẹp, biển xanh. Đặc biệt, phía Nam đảo ngọc hiện nay đang nổi lên như một điểm sáng, với vô số những khám phá mới, điểm check-in mới và cả… cơ hội mới.

Đa dạng trải nghiệm thú vị

Đi Phú Quốc đương nhiên phải tắm biển. Nam đảo với làn nước trong thấu đáy, cát trắng mịn như kem là sự lựa chọn số 1. Mỗi bãi tắm ở đây, từ Bãi Kem, bãi Trào, bãi Sao, tới bãi Nam, Bãi Chướng… đều có thể gọi là thiên đường.

Cũng chỉ có Nam đảo mới đem đến cho du khách trải nghiệm chiêm ngưỡng toàn cảnh biển đảo trên cao với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới. Cabin cáp treo mát lộng gió biển, qua khung cửa kính, mênh mông biển xanh màu ngọc, đảo biếc màu rừng, bình yên những làng chài, bập bềnh từng đoàn thuyền đánh cá trên sóng, thi thoảng, có chiếc cano lướt êm, vẽ lên mặt nước xanh ngoài xa khơi những vệt sóng như nét phác họa đầy phóng khoáng.

Rời cáp treo, những khám phá tưng bừng mở ra ở Sun World Hon Thom Nature Park - Tổ hợp vui chơi giải trí biển do Sun Group kiến tạo trên đảo Hòn Thơm. Ở đây, du khách có thể check-in mỏi tay, vui chơi thả ga cả ngày dài không chán. Không tắm biển Bãi Trào thì bay dù, lướt mô tô nước, chèo thuyền kayak… Lặn biển cũng là cái thú mà già trẻ đều có thể thử và đã thử là… ghiền. Từ Bãi Trào, có thể thuê cano tham quan 4 đảo Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Dăm Ngang, Hòn Móng Tay. Trải nghiệm này có lẽ chỉ cần mô tả bởi một từ duy nhất: tuyệt đỉnh.

Đã đến Sun World Hon Thom Nature Park thì việc chơi cho đã đời ở Công viên nước Aquatopia là tất - lẽ - dĩ - ngẫu. Gần 20 trò chơi và làn trượt với nhiều cấp độ thử thách, mỗi khu vực trò chơi lại một chủ đề khác nhau… khiến Aquatopia Water Park có thể chiều lòng nhiều thế hệ du khách.

Chi phí tiết kiệm, nhiều điểm check-in độc đáo

Ít có khi nào đi Phú Quốc lại "rẻ" như bây giờ. Các chương trình giảm giá, khuyến mãi thậm chí giúp du khách tiết kiệm tới 70% so với giá thông thường. Chẳng hạn, gói ưu đãi "Bay về phía mặt trời" của Sun Group giá chỉ từ 3,399 triệu đồng/người/đêm, đã bao gồm 2 vé máy bay khứ hồi, phòng nghỉ 5 sao tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, vé cáp treo Hòn Thơm và công viên nước Aquatopia.

Dịp cuối năm, các khu nghỉ dưỡng cũng tung ra nhiều gói khuyến mãi tiệc tùng hấp dẫn. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay "Tri ân mùa lễ hội" với mức giá khá mềm: Chỉ từ 8,5 triệu đồng, bạn và gia đình đã có những trải nghiệm tuyệt vời từ phòng ở đẳng cấp, bữa sáng cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi, tiệc tối Giáng sinh hoặc tất niên tại nhà hàng Tempus cho đến dịch vụ đưa đón 5 sao tại sân bay Phú Quốc cùng 20% giảm giá dịch vụ spa.

\

Giá hấp dẫn, các resort đẹp như mơ, Nam đảo còn là tâm điểm mùa lễ hội. Chuỗi sự kiện đón năm mới hoành tráng chưa từng có - New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc - do Tập đoàn Sun Group tổ chức tại ngay trung tâm Thị trấn An Thới sẽ diễn ra xuyên đêm, bắt đầu từ 17h00 ngày 31/12/2020 đến 01h00 ngày 01/01/2021. Với kinh phí đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc sẽ gồm 3 sự kiện chính: Tiệc mừng năm mới; Đại nhạc hội "Đại tiệc của thần Ánh sáng"; chương trình Countdown và bắn pháo hoa đón năm mới. Sự kiện được dàn dựng công phu và có sự xuất hiện của ekip đạo diễn & nghệ sỹ số 1 Việt Nam như: Thu Phương, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, ban nhạc Oplus… New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn du khách đến Nam Phú Quốc vào mùa đẹp nhất trong năm, để chào đón một năm mới tốt lành với nhiều đổi thay mới mẻ.

Một chuyến đi vô vàn cơ hội

Với nhiều du khách, đến Phú Quốc mùa này còn là để "săn cơ hội đầu tư", bởi Nam đảo đang nổi lên là trung tâm của bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại, với nhiều dự án đặc biệt hấp dẫn.

Anh Hoàng Mạnh đến từ TP.HCM chia sẻ: "Đầu tháng 11, gia đình tôi đi du lịch Phú Quốc. Khi trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, tôi đã say sưa ngắm nhìn từ trên cao dãy shophouse sắc màu rực rỡ có vị trí kinh doanh không thể tuyệt vời hơn. Ngay lúc đó, ký ức về chuyến du lịch đến thành phố duyên hải Sorrento miền Nam nước Ý cách đây 2 năm hiện về. Và lập tức, trong đầu tôi nảy ra ý tưởng sở hữu cửa hàng kinh doanh phục vụ khách du lịch ở khu vực này. Sau thời gian tìm hiểu thêm, biết chủ đầu tư là Sun Group và Nam Phú Quốc đang có một hệ sinh thái quy mô quốc tế, tôi đã chốt luôn 2 căn, vì bản thân cũng đang muốn tìm cơ hội để làm ăn lâu dài ở Phú Quốc".

Tổ hợp shophouse mà anh Mạnh nói đến là Sorrento nằm trong dự án Sun Premier Village Primavera mới nhất của Sun Group tại Nam đảo. Dù chưa chính thức vận hành nhưng tổ hợp này đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới check in mỗi ngày.

Sun Premier Village Primavera tái hiện hình ảnh thị trấn Amalfi huyền thoại với những căn shophouse Sorrento nhuốm màu cổ kính như thể đã tồn tại ở đây cả trăm năm trước nhờ kỹ thuật theming giả cổ vô cùng kỳ công. Khu Central Village với tháp đồng hồ cao sừng sững, những ô cửa sổ thơ mộng, cung đường ôm theo vách đá đẹp tựa cổ tích hay những cửa hàng màu gốm cổ kính, các shop thời trang, nhạc cụ... tựa như một Địa Trung Hải hiện diện bên bờ đảo Ngọc.

Chính sự độc đáo có một không hai của Sun Premier Village Primavera đã thôi thúc nhiều du khách biến trải nghiệm mới ở Nam đảo thành cơ hội đầu tư, và những người như anh Mạnh ở TP. HCM không phải là trường hợp hiếm. Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm đã không chỉ đem đến một kỳ nghỉ ấn tượng cho du khách, mà thậm chí còn mang tới cho những người nhìn xa trông rộng một tương lai phồn thịnh.