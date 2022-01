Phụ nữ uống vitamin C: Tiết lộ thời điểm nên uống, hàm lượng cần dùng và 1 việc cần làm để người khỏe, da căng mịn tràn đầy collagen và không lo nguy cơ sỏi thận

Vitamin C là một trong những loại vitamin vô cùng quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da. Vitamin C là chất xúc tác quan trọng giúp sản sinh collagen. Chính vì vậy, trong mùa dịch bệnh, nhất là muốn có da đẹp, cơ thể tràn đầy sức sống, nhiều người đã mua vitamin C để bổ sung.



Tuy nhiên, vitamin C cũng như bất cứ loại vitamin nào, khi sử dụng cần có liều lượng cụ thể, cách dùng đúng thì mới phát huy hiệu quả tốt nhất. Nhất là việc uống vitamin C không đúng cách có nguy cơ bị sỏi thận cao.

Hỏi: Em muốn bổ sung vitamin C để tăng cường đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, phòng chống Covid-19. Nhưng em sợ uống nhiều vitamin C có thể gây sỏi thận phải không ạ? Vậy uống lúc nào, hàm lượng bao nhiêu, cần làm gì khi uống vitamin C để phát huy hiệu quả đẹp da, khỏe người, không lo bệnh? Xin chuyên gia chia sẻ!

DS Hà Khắc Huy (làm việc tại Hà Nội) trả lời qua video sau:

DS Hà Khắc Huy chia sẽ cách uống vitamin C thế nào để đẹp da, không bệnh

Uống vitamin C vào thời điểm nào? Hàm lượng bao nhiêu? Cần làm gì khi uống để phát huy hiệu quả đẹp da, tăng đề kháng? Chào bạn! Nhiều người cho rằng uống vitamin C liều cao có thể bị sỏi thận. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định, uống vitamin C gây sỏi thận chỉ xảy ra khi dùng quá 2000mg/ngày. Đặc biệt, mỗi độ tuổi, với tình trạng bệnh lý khác nhau thì sẽ có liều dùng vitamin C khác nhau. Ví dụ, người lớn khỏe mạnh bình thường, ở nữ cần 70mg/ngày, ở nam cần 90mg/ngày. Lượng vitamin C này đa phần có đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng sức đề kháng, làm đẹp da, điều hòa huyết áp thì phải bổ sung trên mức độ cần thiết này. Lúc này, bạn cần bổ sung 500-1000mg/ngày, uống vào buổi sáng hoặc trưa, sau bữa ăn. Tuyệt đối không uống tối vì dễ gây sỏi thận. Ngoài ra không uống liên tục dài ngày. Nên bổ sung 3 tháng, sau đó nghỉ 1-2 tháng rồi mới uống tiếp. Khi uống vitamin C nhớ phải uống thật nhiều nước để đảm bảo da dẻ căng mịn, tràn đầy collagen. Chúc bạn vui khỏe!

