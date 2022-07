Phụ nữ tuổi 40 nên ăn 6 loại rau này để sản xuất collagen, làm mờ nếp nhăn và khỏe mạnh hơn

Collagen là loại protein vô cùng quan trọng để cấu tạo da, xương khớp và mái tóc. Nhưng sau tuổi 20, đặc biệt là ở độ tuổi 40 lượng collagen ở phụ nữ sẽ giảm dần. Ngoài tuổi tác thì sự căng thẳng, bệnh tật và chế độ ăn uống kém đều là lý lo làm suy giảm lượng collagen của bạn.

Vì collagen là nền tảng của làn da sáng, đường ruột khỏe mạnh, xương khớp chắc khỏe nên việc giữ cho lượng collagen luôn ổn định là rất cần thiết.

Ăn nhiều rau xanh không chỉ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật mà còn có thể phòng tránh sự phân hủy sớm của collagen. Đáng nói, hầu như tất cả các loại rau đều chứa chất diệp lục, có thể làm tăng hàm lượng procollagen peptidase trong da. Ngoài ra, chất diệp lục còn có thể bảo vệ da khỏi tia UV và các gốc tự do, giúp da không bị lão hóa nhanh chóng.

Chúng ta nên ăn bao nhiêu rau mỗi ngày? Thực ra nó còn phụ thuộc vào các hoạt động thể chất của bạn, nếu bạn vận động nhiều thì bạn sẽ cần ăn nhiều rau hơn. Nếu bạn tập thể dục hơn nửa tiếng mỗi ngày thì bạn có thể cần ăn 3 bát rau, nếu bạn không tập luyện thì bạn chỉ cần ăn khoảng 2 bát là đủ.

Dưới đây là 6 loại rau giàu collagen mà bạn có thể tham khảo.

6 loại rau giàu collagen mà phụ nữ tuổi 40 nên tăng cường

1. Bông cải xanh

Một cách dễ dàng và ngon miệng nhất để bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn là tiêu thụ bông cải xanh. Tiêu thụ khoảng 300g bông cải xanh dù nấu chín hay ăn sống đều cung cấp đầy đủ lượng vitamin C cho cả ngày dài, có lợi trong việc xây dựng collagen.

Ngoài ra, bông cải xanh còn có chứa nhiều vitamin C và K và một loạt các chất chống oxy hóa, chất xơ, folate, lutein, canxi... nên có tác dụng chống viêm, chống lão hóa, đem lại sự mịn màng và đàn hồi của làn da.

2. Rau cải xoăn

Cải xoăn cũng chứa nhiều vitamin C, kẽm và đồng - bộ ba hoàn hảo giúp tăng cường collagen. Trên thực tế, một chén cải xoăn sống, cắt nhỏ chứa gần 1,5 lần giá trị vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Theo một nghiên cứu của Hàn Quốc, chất diệp lục của cải xoăn đã được chứng minh là làm tăng tiền chất của collagen trong da.

3. Cà chua

Cà chua chứa chất chống oxy hóa "lycopene" giúp bảo vệ da khỏi tia UV và kích thích tổng hợp collagen. Để có thêm lycopene, bạn có thể ăn cà chua nấu chín hoặc uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày.

4. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn dinh dưỡng xây dựng collagen tuyệt vời. Một quả ớt chuông đỏ ngọt cung cấp 169% nhu cầu vitamin C hàng ngày cơ thể cần.

Vitamin C điều chỉnh sự tổng hợp collagen, giảm nếp nhăn trên da. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi 40 được khuyên nên bổ sung đủ vitamin C mỗi ngày.

Ớt chuông đỏ cũng có chứa tới 21% nhu cầu vitamin A của cơ thể, giúp duy trì hệ xương và mô mềm, màng nhầy và da của bạn, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.



5. Rau chân vịt

Rau chân vịt là một trong những loại rau chứa vitamin C bậc nhất, có tác dụng tăng cường sản xuất collagen để giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, cải thiện mái tóc luôn chắc khỏe và dày dặn.

6. Rau cải xoong

Rau cải xoong chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2... Đem lại tác dụng như một chất khử trùng bên trong da, cung cấp dinh dưỡng đến các tế bào của cơ thể để sản xuất collagen hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cải xoong còn là một nguồn vitamin A, C và chất chống oxy hóa dồi dào, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, xóa mờ các dấu hiệu lão hóa do tuổi tác.

https://afamily.vn/phu-nu-tuoi-40-nen-an-6-loai-rau-nay-de-san-xuat-collagen-lam-mo-nep-nhan-va-khoe-manh-hon-20220724234046432.chn