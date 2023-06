Phụ nữ tập gym sợ vóc dáng to thô: Huấn luyện viên lên tiếng về sự thật

Mới đây, những hình ảnh của nữ diễn viên Angela Phương Trinh được chia sẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần tập gym, ăn chay để sở hữu cơ thể khỏe mạnh của nữ diễn viên. Nhưng bên cạnh đó cũng có chị em lại lo lắng chuyện tập gym có thể khiến cơ thể giảm đi sự mềm mại, nữ tính.

Hình ảnh của nữ diễn viên Angela Phương Trinh được chia sẻ.



Vậy chị em tập gym có cần lo xa vậy không? Dưới đây, chia sẻ của các huấn luyện viên sẽ giúp chị em hiểu hơn về vấn đề này.

Tập gym để tăng cơ bắp là cả một quá trình, người tập sẽ tự quyết định

Theo HLV Bùi Thị Yến Xuân (làm việc tại TP.HCM), tập gym để tăng cơ đến mức độ sở hữu vóc dáng tăng cơ bắp phức tạp hơn mọi người nghĩ. “Không phải chỉ cần đi tập gym hoặc chăm tập tạ, tập máy là bạn có thể tăng cơ bắp để trở nên to thô (đường nét cứng, có cơ bắp, không mềm mại). Để tăng cơ, bạn cần tập với mức tạ nặng. Nếu duy trì mức tạ hợp lý thì điều đó không thể xảy ra”, HLV Yến Xuân khẳng định.

Nữ huấn luyện viên cho biết, có nhiều yếu tố quyết định việc phát triển cơ bắp.

HLV Bùi Thị Yến Xuân minh chứng cho việc nữ giới tập gym không lo to thô bằng chính hình ảnh của mình. (Ảnh: HLV Bùi Thị Yến Xuân)

Một là hormone testosterone. Đây là loại hormone chính giúp phát triển cơ bắp nhưng lại có rất ít ở nữ giới. Hàm lượng testosterone ở nữ thấp hơn nam 15-20 lần. Thay vào đó, trong cơ thể phụ nữ chủ yếu là hormone estrogen. Đây cũng là hormone quyết định sự mềm mại, nữ tính.

Hai là khối lượng tạ lúc tập cùng cường độ tập luyện. Lúc bạn tăng khối lượng tạ mới tạo áp lực trên cơ bắp, gây tổn thương sâu trong mô cơ. Sau đó, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế phục hồi và sửa chữa cơ bắp. Đây là lúc cơ bắp phát triển, có khả năng gây to thô.

Ngoài ra, muốn tăng cơ khi tập gym còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, tạng người.

"Tóm lại, cơ thể trở nên to hay thô khi tập gym là cả một quá trình và do người tập quyết định. Nhưng để đạt được điều này, đối với người nữ, thực sự rất khó", HLV Yến Xuân nói. Bản thân cô đã tập gym thuần thục 8 năm. Tuy nhiên, cô vẫn luôn sở hữu vóc dáng mềm mại, rất nữ tính chứ không hề to thô như nhiều người đang nghĩ về bộ môn gym.

Sợi cơ của nam giới trội hơn so với nữ giới, không có chuyện nữ giới tập gym là bị to thô người

HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội) cho biết, theo giải phẫu, sợi cơ của nam giới bao giờ cũng trội hơn so với nữ giới. Do đó không thể áp đặt chuyện to thô khi tập gym ở nam giới sang nữ giới.

Hormone testosterone của nam cao gấp 15-20 lần so với nữ, ở nữ estrogen là chủ đạo.

HLV Nguyễn Tuấn Anh sở hữu thân hình đô con sau khi tập gym vài năm. (Ảnh: HLV Nguyễn Tuấn Anh)

"Hơn nữa, testosterone là hormone thúc đẩy sợi cơ phát triển tốt. Chúng góp phần hình thành cơ bắp và hệ xương khớp khỏe mạnh. Hormone testosterone tăng khả năng dẫn truyền xung thần kinh, kích thích mô cơ phát triển, tăng tương tác tổng hợp protein hình thành cơ bắp. Do vậy, testosterone là yếu tố tự nhiên, tạo nên sự khác biệt của cơ bắp phái mạnh và nữ giới", HLV Tuấn Anh nói.

Vì thế, việc nữ giới tập gym và có chế độ dinh dưỡng bình thường, không dùng thêm bất cứ hormone ngoại sinh nào thì rất khó có được vóc dáng thô hay to.

Huấn luyện viên cho biết thêm, bản thân phái mạnh tập gym có chương trình tập luyện và chế độ dinh dưỡng rất khắt khe nhưng gen di truyền không tốt thì vẫn có vóc dáng nhỏ bé. Thế nên, chị em không cần phải quá lo lắng chuyện tập gym làm mình mất đi vóc dáng mảnh mai, mềm mại. Nếu vẫn e ngại, tốt nhất bạn nên tập với huấn luyện viên, PT để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Mặc dù vậy, các huấn luyện viên cùng cho rằng, nếu có sử dụng hormone ngoại sinh thì khả năng tăng cơ, thay đổi vóc dáng hoàn toàn có thể xảy ra. Lưu ý, điều này không được coi là tập gym hoàn toàn tự nhiên.