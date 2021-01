Phụ nữ sở hữu tướng mặt này là những người có tấm lòng nhân hậu, hiền lương sinh phú quý, chồng nào cưới được phước đức 3 đời

Phụ nữ có khuôn mặt chính trực

Theo nhân tướng học, phụ nữ có khuôn mặt chính trực là người có gương mặt có góc cạnh, vuông vức, vầng trán cao, sáng, cằm thì đầy đặn thì xác định đó là người có nghĩa khí và hào sảng. Phụ nữ sở hữu phúc tướng này cả đời này luôn có quý nhân giúp đỡ, dù họ không bao giờ mở miệng ra nhờ giúp nhưng vẫn có người sẵn sàng bước ra đỡ đần mọi việc. Người phụ nữ có phúc tướng này vừa thông minh vừa hiền lành, lúc độc thân được bạn bè yêu mến, đến khi kết hôn thì lại mang nhiều may mắn cho gia đình. Ngoài ra, người có khuôn mặt này khi bước vào giai đoạn trung vận sẽ có tính cách trầm tĩnh, luôn biết chu toàn cuộc sống gia đình, về già đẹp lão và luôn gặp nhiều may mắn. Chồng nào cưới được vợ có phúc tướng này thì cả đời này xem nhứ ấm no.

Phụ nữ có đôi mắt tinh anh

Trong nhân tướng học, phụ nữ sở hữu đôi mắt tinh anh và sáng, cụ thể có tròng đen và trắng đều nhau thường là người có tâm hồn trong sáng, tốt bụng và giàu nghị lực. Những người sở hữu đôi mắt này luôn có hành động dứt khoát trong cuộc sống, họ nói được làm được và thường cũng rất thành công. Phụ nữ có phúc tướng này luôn có chủ kiến, ở ngoài xã hội là người được kính trọng, về nhà làm người vợ hiền và là người mẹ đảm đang. Chồng nào cưới được những người như thế này không chỉ xây dựng được sự nghiệp thăng hoa mà còn được tận hưởng cuộc sống viên mãn. Bởi lẽ, những người phụ nữ sở hữu phúc tướng này đều biết chăm lo cho gia đình chu toàn, họ giúp chồng thành công, giúp con thành đạt. Đặc biệt, gia đình nhà hai bên đều công thành danh toại.

Phụ nữ có sống mũi thẳng

Trong nhân tướng học, những người có sống mũi cao và thẳng nhìn chung là người độc lập, đứng đắn. Phụ nữ sở hữu tướng mũi này thì cuộc sống sẽ từ thăng hoa đến thăng hoa hơn. Những người này thường rất mạnh mẽ, họ có thể không giỏi nói lời hay ý đẹp nhưng bên trong rất kiên cường, biết hy sinh cho gia đình và luôn thể hiện được ưu điểm tốt nhất của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người có phúc tướng này sẽ xây dựng được một cuộc sống viên mãn ấm êm. Đàn ông nào cưới được phụ nữ có phúc tướng này thì xác định đời này sẽ an yên và thịnh vượng. Bởi lẽ, càng lớn tuổi những người này càng gặp được nhiều may mắn, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, giúp mỗi ngày đều may mắn và thăng hoa.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

