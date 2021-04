Phụ nữ sở hữu tướng lông mày này, trời sinh phúc đức từ đầu xuống chân, càng lớn tuổi càng giàu có, riêng năm 2021 thăng hoa khỏi bàn

Lông mày cụp xuống

Trong nhân tướng học, lông mày nằm trên khuôn mặt tượng trưng cho nhiều thứ bao gồm tình cảm hôn nhân, tài vận và phúc khí của mỗi người. Đối với những người có lông mày cụp xuống và nhìn xa trông như che kín khuôn mặt thì họ là người có phúc khí đầy đặn, đặc biệt là tài lộc tăng lên theo số tuổi của họ. Những người sở hữu tướng lông mày này được tổ tiên phù trợ 3 đời, cuộc sống gia đình nếu không phải là danh gia vọng tộc thì ít nhất cũng xuất thân từ gia đình trí thức. Trong cuộc đời, chẳng may gặp phải những bước lùi không lường trước thì cũng vượt qua được nhờ phước lành trời ban. Trong năm 2021 này, những người sở hữu phúc tướng này sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ vốn dĩ là người thông minh, tài giỏi, vốn thành công trong cuộc sống, thì năm nay sẽ có quý nhân giúp đỡ, khiến cuộc sống thịnh vượng hơn những năm trước.

Lông mày Bắc Đẩu

Trong nhân tướng học, tướng lông mày Bắc Đẩu là tướng lông mày rộng, dài, màu đậm và nhìn óng ánh, lông mày cũng trông gọn gàng hơn những lông mày khác. Phụ nữ nào sở hữu tướng lông mày này thường trời sinh mang số mệnh vượng phu ích tử, sống lâu và cuộc sống dễ gặp nhiều may mắn. So với những người khác, những người sở hữu tướng lông mày này gặp được nhiều quý nhân, nếu thời thế thuận lợi thì có thể trở thành những người có quyền lực trong cuộc sống. Trong hôn nhân, những người này là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người đứng sau giúp chồng công thành danh toại, nuôi dạy con thành đạt nên người. Trong năm 2021 này, cuộc sống của những người sở hữu phúc tướng này gặp được nhiều may mắn không kể xiết. Họ vốn dĩ đã được thượng đế chọn là người mang nhiều phúc lành, thì dù năm nay hay những năm sau thì vẫn sẽ thăng hoa viên mãn.

Lông mày nhướng lên

Trong nhân tướng học, những người sở hữu lông mày nhướng lên là những người tạo cho người khác cảm giác an toàn. Những người này thường có tính khí vui vẻ, lạc quan và vô cùng hài hước. Trong cuộc sống này, bất kể gặp chông gai hay trắc trở thế nào, họ cũng có thể vượt qua nhờ bản lĩnh hơn người. Những người này từ thuở nỏ đã có tài năng bẩm sinh, sống hiểu chuyện và rất tốt bụng. Khi lớn lên, họ tạo được nhiều thành tựu, bất kể là trong sự nghiệp hay hôn nhân cũng đều rất viên mãn và thành công. Đặc biệt, so với những người khác, thì vận đào hoa của họ lại tuyệt vời không ai sánh bằng, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến hết mực. Trong năm 2021 này, cuộc sống của những người có phúc tướng này sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng thành công, năm ngoái thành công 1 thì năm nay thành công 10.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)