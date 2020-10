Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí hoàng kim này, càng lớn tuổi càng trẻ đẹp, cuộc sống sau 40 được chồng yêu thương, con cái hiếu thảo

Nốt ruồi ở xương đòn

Trong nhân tướng học, nếu phụ nữ nào có nốt ruồi tốt ở vị trí xương quai xanh thì xác định đây là người có tấm lòng bao dung, tính cách mạnh mẽ, rất dịu dàng, nữ tính và có khả năng thu hút được nhiều người khác phái. Trong cuộc sống này, phần lớn họ đều là những người tự lập, biết cân bằng công việc công và tư, biết yêu thương gia đình và khéo xử lý mọi tình huống. Nhờ vậy nên có cuộc sống tương lai vô cùng hạnh phúc, không chỉ được chồng yêu thương mà còn được con cái nể trọng. Sau 40 tuổi, họ thường có được cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ghen tị.

Nốt ruồi ở đuôi mắt phải

Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở đuôi mắt phải còn được gọi là nốt ruồi son của cung vợ chồng. Nốt ruồi ở đây càng rõ thì chứng tỏ cuộc sống tình cảm của người đó càng tốt. Đây được xem là nốt ruồi phúc khí, ai sở hữu thì xác định cuộc đời gặp được nhiều may mắn. Người sở hữu nốt ruồi này sẽ được bạn đời yêu thương che chở mọi lúc mọi nơi, hoặc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi kết hôn, những người này không phải lo lắng về kinh tế, và đương nhiên cuộc sống được chồng yêu thương và đủ đầy về vật chất sẽ khiến họ ngày càng trẻ trung hơn. Họ là những người mẹ có khả năng dạy dỗ con cái nên người, khi chúng thành đạt đều rất hiếu thảo, biết cung phụng và yêu thương bố mẹ.

Nốt ruồi trên bàn chân

Trong nhân tướng học, nếu người nào có nốt ruồi ở lòng bàn chân thì xác định người đó rất đảm đang, gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình. Không những thế, họ là những người tài giỏi, có khả năng tạo ra nhiều của cải trong gia đình. Phụ nữ có nốt trên bàn chân thường có tầm nhìn độc đáo, có quan điểm và chính kiến, có khả năng phát triển kỹ năng lâu dài. Đặc biệt, nhất định sẽ có sự nghiệp hanh thông và thịnh vượng. Hơn nữa, người phụ nữ có phúc tướng này thường là người vững vàng, sau khi kết hôn là cánh tay phải của chồng, lấy được người phụ nữ như vậy người chồng không chỉ giàu có về tài chính mà còn có cuộc sống sung túc hơn.

Nốt ruồi sau tai

Trong nhân tướng học, nếu phụ nữ nào có nốt ruồi may mắn ở sau tai thì thường họ rất giàu có, có tài chính gia đình khá tốt, được cha mẹ giúp đỡ trước khi kết hôn và có cuộc sống an nhàn, sung túc. Những người phụ nữ như vậy đa phần sẽ có được một cuộc sống viên mãn khiến vạn người ghen tị. Sau khi kết hôn, họ không những được sự giúp đỡ của cha mẹ mà còn lấy được người chồng có điều kiện kinh tế phù hợp, cuộc sống hậu vận vô cùng an nhàn, ít gặp trắc trở, ổn định đủ đầy. Ngoài ra, những người phụ nữ này càng lớn tuổi lại càng trẻ đẹp khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Họ cũng có nhiều bạn bè và được yêu thương hết mực.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)