Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này cả đời không lo cơm áo gạo tiền, càng lớn tuổi càng vượng phu, đặc biệt cuối năm 2020 thăng hoa viên mãn

Nốt ruồi ở cằm

Trong nhân tướng học, những người sở hữu nốt ruồi ở cằm thì được xem là có vận mệnh tốt. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này sẽ có quyền lực và địa vị đáng ngưỡng mộ. Họ có thể thiếu mọi thứ nhưng không thể không có nhà cửa và đất đai. Nốt ruồi ở cằm của phụ nữ tượng trưng cho sự giàu sang, vinh hoa. Không chỉ giàu có về vật chất mà tinh thần cũng viên mãn thăng hoa, càng lớn tuổi những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này sẽ càng vượng phu, họ cũng là người đem lại sự thịnh vượng cho gia đạo. Nhìn chung, cả đời của những người này sẽ gặp được nhiều may mắn, ngoài ra cũng được mọi người yêu quý hết mực. Trong năm 2020 này, dù người khác khó khăn như thế nào nhưng đối với những người sở hữu phúc tướng này lại không đáng kể. Cuối năm nay, họ sẽ tìm được quý nhân phù trợ, giúp cuộc sống những năm về sau ổn định và có cơ hội thăng hoa.

Nốt ruồi trên mí mắt

Trong nhân tướng học, phụ nữ nào sở hữu nốt ruồi trên mí mắt là người có thiên phú, có tầm nhìn độc đáo, được tổ tiên phù hộ từ khi còn nhỏ. Lúc bé, những người này gặp được nhiều may mắn, đến lớn may mắn cũng không đổi, sẽ có khả năng xây dựng cuộc sống phú quý viên mãn. Ngoài ra, những người sở hữu nốt ruồi này có phúc khí thịnh vượng, không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp thăng hoa mà khi bước vào tuổi trung niên cũng có nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền, cuộc sống hậu vận an nhàn và hạnh phúc, chỉ việc nhẹ nhàng hưởng phước của con cháu. Trong năm 2020, những người sở hữu phúc tướng này sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ vốn là người luôn được quý nhân và tổ tiên chiếu cố nên gặp khó khăn gì cũng có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Đặc biệt vào cuối năm, có người còn tìm được cơ hội đổi đời.

Nốt ruồi ở đuôi mắt

Trong nhân tướng học, những người sở hữu nốt ruồi ở đuôi mắt là người thông minh và có năng lượng tuyệt vời. Họ thường làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và cũng là người có chuyên môn. Vào giai đoạn trung vận, những người sở hữu phúc tướng này thường lập được công lớn trong sự nghiệp, tài lộc song hành, vận may liên tiếp, càng lớn tuổi sẽ càng may mắn. Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, người sở hữu phúc tướng này sẽ có khả năng thực hiện ước mơ làm giàu, cuộc sống sẽ sung túc vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong năm 2020, những người sở hữu phúc tướng này sẽ may mắn vẹn toàn. Họ vốn thông minh nên chỉ cần gặp được thời cơ thuận lợi thì sẽ thăng hoa như diều gặp gió, và cuối năm nay họ có thể thực hiện được ước mơ của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)