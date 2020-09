Phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch sau có thần tài chiếu mệnh, sau Rằm Trung thu lộc lá đầy nhà, từ giờ đến cuối năm thoải mái hưởng thụ

Ai trong cuộc sống cũng mong mình có một cuộc sống bình an, hạnh phúc, tiền bạc đôi khi chỉ cần kiếm đủ ăn nhưng tâm trí luôn an ổn là được. Thế nhưng, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả. Có người gặp hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng cũng có người gặp dữ hóa lành, được quý nhân phù trợ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mang một số mệnh khác nhau, sướng khổ giàu nghèo cũng khác nhau. Với những người sinh vào tháng âm lịch sau, khó khăn nó cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc sống và những ngày tới cuộc sống sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Từ Rằm Trung thu trở đi, những người này liên tiếp gặp được may mắn, lại thêm thần tài chiếu cố, chuyện giàu chỉ sau một đêm là hoàn toàn có thể. Hãy xem bạn có nằm trong số này hay không nhé!

Tháng 1 âm lịch

Những người sinh vào tháng 1 âm lịch là người tiên phong, có tài lãnh đạo và luôn hướng về tương lai. Trời sinh những người này thời trẻ phải chịu nhiều vất vả, do thiếu kinh nghiệm lại nóng nảy nên dễ gặp thất bại trong sự nghiệp và công việc. Tuy nhiên, đây là những người có bản lĩnh và luôn tin vào khả năng của mình nên cuối cùng họ vẫn gặt hái được những thành công nhất định. Là người thông minh, có năng lực, lại tham vọng và hoài bão, những người sinh vào tháng 1 âm lịch sẽ không vì những trở ngại, thử thách mà chịu đầu hàng. Họ sẽ tích lũy dần dần, trưởng thành dần dần và trở nên vững vàng hơn. Càng trưởng thành họ càng cẩn thận, làm việc gì cũng suy nghĩ chín chắn và thấu đáo rồi mới hành động.

Theo tử vi số học, từ sau Rằm tháng 8 âm lịch này, cuộc sống của những người sinh vào thời điểm này sẽ phát triển và thăng hoa. Nhờ có vận thần tài và quý nhân trợ giúp nên cuộc sống luôn gặp thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, gặp ai cũng được yêu quý. Chưa kể đến khoảng cuối năm, họ sẽ tìm được nhiều cơ hội để làm giàu, nếu biết nắm bắt thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sung túc không thể kể siết.

Tháng 5 âm lịch

Những người sinh ra vào tháng 5 âm lịch là người chăm chỉ, nỗ lực và luôn sống hết mình. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, những người này sẽ cố gắng không ngừng để hoàn thành. Người sinh vào thời điểm này không thích sự rảnh rỗi, vì thế họ luôn kiếm việc gì đó để làm. Trong mắt mọi người, những người này là người tham công tiếc việc, tự làm mình vất vả. Nhưng thực tế, công việc và sự nghiệp chính là niềm vui lao động của họ. Đây là những người thường gặt hái được nhiều thành công trong thời trẻ, nhưng do vận may chưa đến nên họ cũng vấp phải không ít khó khăn. Vì luôn mong muốn có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, những người này sẽ luôn phấn đấu và nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần.

Tử vi học dự rằng từ Rằm Trung thu, cuộc sống của những người sinh vào thời điểm này thăng hoa vượt bậc. Nếu như đang gặp khó khăn trong sự nghiệp hay tài chính, mọi thứ đều được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, nhờ có vận thần tài theo đuổi nên thu nhập của người sinh vào tháng 5 âm lịch cũng tăng vùn vụt. Dự kiến nếu làm kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận sẽ là con số cực khủng, nếu là người làm công ăn lương thì thu nhập cũng tăng liên tục. Nhìn chung, cuối năm những người này có thể mua sắm mà không cần phải nhìn giá.

Tháng 10 âm lịch

Những người sinh vào tháng 10 âm lịch có tính cách khá khác người. Đây là người có suy nghĩ độc đáo, sáng tạo và luôn khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng đây cũng là người bí ẩn, lạnh lùng và có phần hơi thực dụng. Ưu điểm của những người này là sự chân thành và tinh thần trách nhiệm. Trong mắt họ, gia đình chính là điều quan trọng nhất. Đa số những người này đều tự lập từ rất sớm, càng trưởng thành càng gặt hái được nhiều thành công, về sau tự mình có thể gây dựng nghiệp lớn mà không cần nhờ cậy ai. Những người này luôn muốn cho những người thân yêu có cuộc sống sung túc, đầy đủ và viên mãn nhất nên luôn cố gắng hết mình trong mọi việc.

Bước sang tháng Trung thu này, những người sinh vào tháng 10 âm lịch sẽ trở nên giàu có trong một sớm một chiều. Nhờ có thần tài mở đường dẫn lối mà bạn làm việc gì cũng thu về được lợi nhuận lớn, chỉ cần chi tiền ra là lại "tự dưng" có thêm một khoản lớn hơn bù vào. Những tháng càng cuối năm, họ càng chăm chỉ lại càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có thể dư dả sống đến tận năm sau.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)