Nam MC nổi tiếng nói "Phụ nữ sau ly hôn đẹp hơn vì sửa soạn để tóm gã trai khác" - Xin lỗi chúng tôi đâu có rảnh!

Phụ nữ đẹp là do không thuộc về ai

Nhiều người không hiểu tại sao phụ nữ sau ly hôn đều đẹp hơn xưa rất nhiều. Người ta lý giải bằng những lý do khác nhau, trong đó có lý do: Đây là lúc phụ nữ biết sống cho mình, biết buông bỏ quá khứ đau buồn ở lại và biết yêu thương bản thân, chăm sóc cho nó "ngon lành" nhất.

Bỏ lại những gã chồng lười biếng, tệ bạc, vô tâm, phụ nữ như tỉnh cơn mê mà chăm chút cho chính bản thân vì xưa kia đã tận tụy, đã hy sinh cho 1 gã đàn ông rồi trắng tay ở phút cuối.

Sau 1 cuộc hôn nhân họ nhận ra bản thân mình mới là thứ giá trị nhất. Chính vì thế, phụ nữ biết để ý hơn đến nhan sắc, biết chăm chút cho mình đẹp hơn.

Nhan sắc chỉ là nhan sắc, nhưng đó cũng là 1 thông điệp để đàn bà sau 1 lần đò thể hiện rằng: "Bản thân mình mới là điều quý giá nhất".

Hoặc cũng có khi sự tự do, sự thư thái và những trải nghiệm thăng trầm làm cho phụ nữ qua 1 cuộc hôn nhân như loại rượu vang lâu năm có vẻ đẹp sóng sánh và dư vị khó tả. Toát ra không chỉ là bề ngoài mà còn là vẻ bất cần, sự đằm sâu của những trải nghiệm thương đau và hạnh phúc họ đã từng nếm.

Sau ly hôn, người ta ví đàn bà như ly nước lắng lại và trong hơn để không cần ai, không mong cầu điều gì quá lớn lao ngoài việc khiến cho chính mình lộng lẫy trong sự thanh thản với ý nghĩ mọi điều của cuộc sống này đều là vô thường.

Vẻ bí hiểm, bất cần của cô ấy làm nên sự quyến rũ đặc trưng của đàn bà qua 1 lần đò, cô ấy đã trải qua những gì, suy nghĩ những gì đằng sau bộ trang phục cá tính và vẻ ngoài lúc cười rạng rỡ thoải mái lúc lại trầm sâu trong tĩnh lặng?

Thanh xuân cũng có khi đã qua, hạnh phúc viên mãn thời vô tư nhất cũng có khi đã lùi lại quá khứ. Nỗi đau của sự từng trải và chịu đựng cũng có khi còn vương vấn, nhưng cô ấy dường như biết rõ mình muốn gì. Cô ấy như chẳng cần quá thứ gì và tạo nên vẻ đẹp của người đàn bà ôm trong mình những câu chuyện cất giấu.

Nói văn vẻ thì thế, nhưng gần đây 1 nam MC nổi tiếng đã phát biểu "huỵch toẹt" thế này: "Tất cả đàn bà sau ly dị đều đẹp cả, đơn giản là vì phải sửa soạn để tóm thằng khác". Thế là người ta lại thấy ừ cũng có lý.

Khi ly hôn là lúc phụ nữ như 1 mảnh khuyết và họ lại có 1 cái đích để vươn tới. Người ta lại bắt đầu vào 1 cuộc đi săn mới, cho 1 cuộc chinh chiến và yêu đương chưa bắt đầu. Và vì thế, vẻ ngoài là điều đầu tiên người ta lưu tâm để hướng những ánh nhìn về mình, biết đâu trong những ánh mắt hướng về ấy có ý trung nhân của đời ta.

Vẻ đẹp của tâm hồn cũng cần 1 hình thức vừa vặn để người ta nhìn thấy nó. Và phụ nữ về cơ bản cũng cần 1 người đàn ông để thấy đủ đầy...

Đàn bà ly hôn đẹp là vì "sửa soạn để tóm thằng khác"?

Dù sau khi rời khỏi 1 cuộc hôn nhân với việc mất lòng tin vào đàn ông và tâm lý "con chim sợ cành cong", nhưng phụ nữ nói chung dường như vẫn muốn chọn được 1 người đàn ông tốt hơn phiên bản trước và tốt nhất cho chính mình.



Vì thế, họ sẽ có xu hướng muốn nửa kia thất lạc thấy ánh hào quang tỏa ra từ họ. Vì thế, họ chăm chút hơn đến hình thức hoặc cũng có khi đơn giản họ đẹp vì cái mác tự do của họ khiến nhiều gã đàn ông thèm thuồng.

Không loại trừ có những người phụ nữ làm đẹp vì mục đích làm cho "gã cố nhân" sáng mắt ra, rằng vàng ròng không biết giữ, rằng tôi cũng hấp dẫn hơn ả tiểu tam khi xưa anh rước lấy, rằng có không giữ mất đừng tìm... Nhưng có lẽ, nhiều hơn vẫn là sâu thẳm muốn hấp dẫn người khác phái và để "tóm được 1 gã" kết đôi. Vì thế, nam MC kia nói cũng không sai.

Tuy nhiên, đúng hẳn chưa thì có lẽ chưa hẳn đúng, bởi phụ nữ sau ly hôn đẹp vì nhiều lý do, trong đó có lý do làm đẹp để hấp dẫn người khác phái có thể là 1 trong những lý do ấy.

Con công đực muốn thu hút con cái nó sẽ xòe chiếc đuôi rực rỡ và đàn bà ly hôn cũng thế, cô ấy sẽ biết chăm chút hơn đến hình thức vì có mục đích sâu thẳm như vậy để chinh phục gã đàn ông mà cô chưa biết mặt.

Nếu ai đó có nói rằng: "Tôi sẽ không bao giờ tái hôn nữa vì cuộc hôn nhân nào chẳng giống cuộc hôn nhân nào", nhưng sự thực thì cô ấy vẫn cần 1 vòng ôm, vẫn cần những lời an ủi hỏi han và 1 bờ vai khiến cho cô ấy thấy đủ rộng. Và cô ấy thừa hiểu đàn ông tốt muốn chinh phục họ cô phải là mình ở 1 phiên bản tốt hơn từ nội dung đến hình thức. Vậy thì tô son như thế nào, ăn diện ra sao và thần thái làm sao họ đều để ý.

Tuy nhiên, không loại trừ những lý do khác như cô ấy làm đẹp để chính mình vui hoặc vì đến giờ cô ấy mới có thời gian để yêu bản thân, chăm chút cho nó hoặc cũng có khi để người cũ sáng mắt ra như lý do bên trên...

Hay làm đẹp chỉ là vì chính mình?

Cũng có thể có phụ nữ sẽ nhận thấy thực ra mình trước đây ăn mặc quá xoàng xĩnh, rằng tóc rối không phải là vẻ đẹp tự nhiên mà là sự thiếu chăm chút. Điều này vào lúc khuyết thiếu cô ấy mới nhận ra. Và giờ cũng có khi làm móng là điều cô ấy chưa bao giờ quan tâm thì giờ cố đặt lịch đều đặn hàng tuần.

Cũng có khi sẽ có ai đó phản bác "Tôi làm đẹp là cho chính bản thân tôi thôi. Còn đàn ông tôi đâu có dại mà... dây với họ thêm lần nữa" thì cô ấy vẫn là đúng. Bởi phụ nữ ly hôn sau những thăng trầm họ biết rằng mình muốn gì và cần gì. Kể cả là độc thân kiêu hãnh, kể cả là tái hôn hay chỉ quan hệ yêu đương... thì mọi lý do đều đáng trân trọng.

Đừng khuyên nhủ họ nếu bạn đang trong 1 cuộc hôn nhân ấm êm vì đôi giày họ đang đi khác bạn, sự trải nghiệm của họ cũng khác. Vì vậy đừng nói rằng cuộc sống hôn nhân đầy đủ như mình mới là hạnh phúc còn những kẻ đang "lông bông tình ái ngoài kia" thực ra chỉ là kẻ trắng tay.

Họ có thể hạnh phúc 1 mình, họ có thể có hạnh phúc lứa đôi thêm 1 lần nữa nhưng họ chọn xinh đẹp trước tiên là vì họ muốn.

Khi xưa không phải tôi không biết mình đẹp, nhưng tôi giấu đi sự quyến rũ vì chồng tôi không muốn tôi mặc hở ra, vì tôi cho rằng đó là điều không cần thiết.

Còn hôm nay tôi đẹp là vì tôi thấy mình muốn đẹp. Kể cả là cho bản thân tôi hay vì mục đích "cua trai" đi nữa thì cũng là chính đáng.

Hãy trải nghiệm như tôi đi rồi nói, bởi vẻ đẹp của đàn bà có vết thương là vẻ đẹp của sự tự do sau khi sổ lồng mà đàn ông không dễ gì nắm giữ.

Đàn bà đã trải qua mất mát biết giá hạnh phúc của phụ nữ rộng hơn phạm trù 1 người đàn ông. Vì thế cũng vẫn có thể là "Bây giờ tôi đẹp chỉ là cho tôi thôi... và tôi gặp được anh!". Đó là phần hạnh phúc thêm vào, chứ không phải tôi cần ai đó mới có thể hạnh phúc hoặc chỉ biết xinh đẹp để "tóm" 1 người đàn ông khác!

https://afamily.vn/phu-nu-sau-ly-hon-dep-hon-vi-sua-soan-de-tom-ga-trai-khac-xin-loi-chung-toi-dau-co-ranh-20211218205537643.chn