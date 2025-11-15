Phụ nữ sau 45 tuổi estrogen vẫn dồi dào, cơ thể thường có 5 dấu hiệu

Theo các nghiên cứu y học và dữ liệu từ những hệ thống sức khỏe lớn, khi estrogen còn "thịnh", cơ thể thường xuất hiện 5 đặc điểm nổi bật sau.

1. Làn da trẻ lâu, ít lão hóa

Estrogen giúp tăng tổng hợp collagen và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Nhờ vậy, da giữ được độ đàn hồi, căng mịn và sáng hơn so với tuổi thật. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại hormone này còn kích hoạt các tế bào sợi trong da, từ đó làm chậm tiến trình lão hóa. Vì vậy, phụ nữ 45+ mà estrogen vẫn dồi dào thường ít bị khô da, chảy xệ hay xuất hiện nếp nhăn sâu.

2. Kinh nguyệt vẫn đều đặn

Thông thường bước vào tuổi 45-50, chu kỳ kinh bắt đầu rối loạn. Nhưng nếu estrogen duy trì ổn định, kinh nguyệt vẫn đều, lượng máu không thay đổi nhiều và thời gian hành kinh vẫn trong giới hạn bình thường. Đây là kết quả của việc estrogen tiếp tục điều hòa chu kỳ tử cung một cách đều đặn, giúp cơ thể chưa xuất hiện các biểu hiện rối loạn điển hình của thời kỳ tiền mãn kinh.

3. Xương chắc khỏe, nguy cơ loãng xương thấp

Estrogen giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa xương: hỗ trợ hấp thu canxi và hạn chế mất xương. Những phụ nữ sau 45 tuổi còn giữ được mức estrogen cao thường có mật độ xương tốt hơn, giảm rõ rệt nguy cơ loãng xương và gãy xương. Biểu hiện dễ nhận thấy là vận động linh hoạt, ít đau nhức lưng - hông và kết quả đo mật độ xương thường vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.

4. Tâm trạng ổn định, trí nhớ minh mẫn

Estrogen liên quan mật thiết đến serotonin - chất dẫn truyền thần kinh giúp ổn định cảm xúc. Nhờ đó, phụ nữ có estrogen dồi dào ít gặp tình trạng cáu gắt, mất ngủ, lo âu hoặc thất thường về cảm xúc. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu ghi nhận hormone này còn hỗ trợ duy trì trí nhớ và khả năng tập trung, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức sớm.

5. Tim mạch khỏe mạnh hơn

Estrogen có tác dụng bảo vệ tim mạch: hỗ trợ chuyển hóa lipid, giảm LDL-cholesterol (cholesterol xấu), đồng thời giúp thành mạch đàn hồi tốt hơn. Vì thế, phụ nữ sau 45 tuổi vẫn còn lượng estrogen cao thường có huyết áp, mỡ máu và lưu thông tuần hoàn ổn định hơn, nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh động mạch vành cũng giảm đáng kể.

Nhưng cũng cần lưu ý: Estrogen quá cao tiềm ẩn rủi ro

Dù mang lại nhiều lợi ích, nồng độ estrogen quá cao trong giai đoạn này vẫn có mặt trái như:

- Tăng nguy cơ tăng sinh nội mạc tử cung.

- Khả năng xuất hiện u xơ, u nang hoặc tăng sinh tuyến vú.

Vì vậy, phụ nữ nên duy trì khám phụ khoa định kỳ, siêu âm vú, đo mật độ xương và tránh sử dụng tùy tiện các sản phẩm bổ sung estrogen.

Nguồn và ảnh: Sohu