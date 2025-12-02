Phụ nữ sau 25 tuổi nên bổ sung 3 loại thịt này nếu muốn trẻ lâu, sống khỏe và tăng cường collagen tự nhiên

Một buổi sáng soi gương, bạn bất chợt nhận ra làn da không còn căng bóng như vài năm trước. Vết chân chim nơi khóe mắt xuất hiện rõ hơn, da kém đàn hồi, tóc dễ gãy rụng, cơ thể cũng mỏi mệt nhanh hơn… Đó không phải là ảo giác. Sau tuổi 25, khả năng sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể bắt đầu suy giảm một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

Collagen chính là "khung đỡ" cho làn da, xương khớp, tóc và móng. Nó chiếm khoảng 25-30% tổng lượng protein trong cơ thể và đóng vai trò như một chất keo kết nối các mô lại với nhau. Khi lượng collagen sụt giảm, làn da bắt đầu lão hóa, dễ nhăn nheo, chảy xệ; xương khớp kém linh hoạt hơn.

Tin vui là, bạn không nhất thiết phải tìm đến những phương pháp đắt đỏ hay can thiệp thẩm mỹ. Ngay trong bữa ăn hằng ngày, có 3 loại thịt quen thuộc nhưng lại là "kho báu" tự nhiên cho làn da và sức khỏe của phụ nữ sau 25 tuổi: cá, gà và bò.

Thịt cá: "Kho" collagen và omega-3 giúp da tươi trẻ từ bên trong

Trong các loại thịt, cá được đánh giá là nguồn collagen dễ hấp thu nhất. Không chỉ phần thịt, mà da, xương và mô liên kết của cá đều chứa lượng collagen đáng kể - đặc biệt là collagen type I, loại phổ biến nhất trong da người.

Ngoài ra, cá - đặc biệt là cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ - còn giàu omega-3. Đây là nhóm axit béo tốt giúp giảm viêm, tăng độ ẩm cho da, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Omega-3 cũng góp phần bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường - những "kẻ thù" âm thầm phá hủy collagen mỗi ngày.

Với phụ nữ sau 25 tuổi, cá không chỉ là thực phẩm cho làn da, mà còn là "liều thuốc" cho tim mạch, trí não và hệ miễn dịch.

Gợi ý nhỏ: Nên ưu tiên cá hấp, luộc, kho nhạt hoặc nướng nhẹ để giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng. Ăn cá 2–3 bữa/tuần là lựa chọn rất tốt.

Thịt gà: Giàu collagen trong da, gân, sụn, tốt cho da và xương khớp

Thịt gà từ lâu đã là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng ít ai biết rằng da, sụn và gân gà lại là những phần cực kỳ giàu collagen. Khi hầm xương gà, làm nước dùng hay ăn các phần sụn, da với lượng vừa phải, bạn đang bổ sung collagen một cách rất tự nhiên cho cơ thể.

Bên cạnh đó, thịt gà cung cấp lượng lớn protein chất lượng cao và các axit amin thiết yếu, giúp duy trì cấu trúc da, tóc, móng và hỗ trợ phát triển, duy trì khối cơ. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ sau 25 tuổi, khi khối lượng cơ bắt đầu suy giảm dần theo thời gian nếu không được bổ sung và vận động thường xuyên.

Một cơ thể đủ cơ, đủ protein, đủ collagen sẽ săn chắc, khỏe mạnh và "trẻ" lâu hơn rất nhiều so với con số ghi trên giấy tờ.

Gợi ý nhỏ: Nên ăn gà luộc, gà hấp, gà hầm canh. Hạn chế các món gà chiên giòn nhiều dầu mỡ vì dễ gây viêm, làm tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Thịt bò: Nguồn amino acid và khoáng chất tạo "nguyên liệu" cho collagen

Thịt bò là nguồn cung cấp các axit amin đặc biệt quan trọng cho quá trình hình thành collagen như glycine, proline và hydroxyproline. Đây chính là những "viên gạch" cấu tạo nên sợi collagen trong da và mô liên kết.

Không những vậy, thịt bò còn rất giàu sắt, kẽm và vitamin nhóm B - những vi chất có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng da, tóc, móng và duy trì năng lượng cho cơ thể. Phụ nữ sau 25 tuổi thường bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu sắt nhẹ, dễ mệt mỏi, da xỉn màu, rụng tóc… và thịt bò có thể giúp cải thiện phần nào vấn đề này.

Tuy nhiên, vì là thịt đỏ, thịt bò cũng cần được sử dụng một cách hợp lý. Việc ăn quá nhiều và thường xuyên, đặc biệt là các phần nhiều mỡ, nướng cháy, có thể không tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa.

Gợi ý nhỏ: Chỉ nên ăn thịt bò khoảng 2-3 lần/tuần, ưu tiên phần nạc, chế biến đơn giản như luộc, xào nhanh, nấu canh hoặc hầm mềm.

Vì sao phụ nữ sau 25 tuổi đặc biệt cần chú ý đến collagen?

Từ tuổi 25, mỗi năm cơ thể có thể mất đi khoảng 1-1,5% lượng collagen tự nhiên. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng liên tục. Nếu không có chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, chỉ sau vài năm, sự thiếu hụt này sẽ hiện rõ trên khuôn mặt và vóc dáng, ví dụ như: Da khô, dễ hình thành nếp nhăn; Mất độ đàn hồi, kém săn chắc; Tóc mỏng, dễ gãy rụng; Khớp dễ đau, cứng khi vận động.

Bên cạnh việc dùng mỹ phẩm chăm sóc bên ngoài, việc bổ sung collagen từ thực phẩm tự nhiên như cá, gà, bò là nền tảng bền vững hơn, vì bạn đang nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Muốn trẻ lâu, chỉ ăn đúng chưa đủ

3 loại thịt trên sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nếu bạn kết hợp với:

- Rau xanh, quả mọng và trái cây giàu vitamin C (cam, kiwi, dâu, ổi…) giúp kích thích tổng hợp collagen

- Uống đủ nước mỗi ngày

- Ngủ đủ giấc, hạn chế stress

- Tránh hút thuốc, hạn chế rượu bia và tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng

Đôi khi, bí quyết để trẻ lâu không nằm trong chai serum hay lọ viên uống tiền triệu. Nó nằm ngay trong căn bếp, trong cách bạn chọn thực phẩm và yêu thương cơ thể mình mỗi ngày.