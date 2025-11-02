Phụ nữ Pháp mặc áo len đơn giản mà vẫn sang là vì họ ưu ái 5 kiểu dáng này

Khi nhắc đến phong cách của phụ nữ Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến hai chữ "thanh lịch", nhưng điều thú vị là sự thanh lịch ấy hiếm khi đến từ những món đồ cầu kỳ. Vào mùa thu đông, khi áo len trở thành "vật bất ly thân", phụ nữ Pháp vẫn giữ được vẻ sang trọng chỉ với vài kiểu áo cơ bản. Không phải vì họ sắm áo từ thương hiệu đắt đỏ, mà bởi họ biết chọn đúng dáng áo, chất liệu và cách phối hợp tinh tế.

Dưới đây là những kiểu áo len mà phụ nữ Pháp luôn ưu tiên, vừa đơn giản, vừa toát lên khí chất sang trọng mà chẳng cần cố.

Áo len cổ tim

Áo len cổ tim là món đồ gần như không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh của phụ nữ Pháp. Phần cổ chữ V nhẹ nhàng giúp khoe xương quai xanh và tạo hiệu ứng kéo dài phần cổ, khiến người mặc trông thanh thoát hơn. Họ thường chọn những thiết kế vừa vặn, không quá bó sát cũng không quá rộng, thường làm từ len cao cấp, mềm mại.

Phụ nữ Pháp không bao giờ cố gắng "làm quá" với áo cổ tim. Họ có thể chỉ phối nó với một chiếc quần jean ống đứng, thắt thêm dây lưng da nhỏ và xỏ đôi giày bệt. Đôi khi, họ sẽ đeo thêm sợi dây chuyền vàng mảnh, vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không mất đi vẻ tự nhiên. Bí quyết nằm ở chỗ: họ biết khi nào nên dừng lại, để vẻ quyến rũ đến từ chính sự tinh giản.

Áo len cổ tròn

Nếu áo cổ tim mang đến cảm giác nữ tính, thì áo len cổ tròn lại gợi lên hình ảnh của sự cổ điển và tinh tế. Đây là kiểu áo len "an toàn" nhất, nhưng cũng là lựa chọn được phụ nữ Pháp yêu thích nhất trong tủ đồ hằng ngày.

Họ thích chọn áo cổ tròn với chất liệu len dày dặn, form hơi ôm để tôn dáng, và đặc biệt là ưu tiên gam màu trung tính như beige, xám, navy hoặc kem. Khi cần diện đi làm, họ sẽ phối áo len cổ tròn cùng chân váy midi và đôi boots da. Còn những buổi cà phê cuối tuần, chỉ cần thay bằng quần jeans vintage là đủ có một outfit chuẩn sành điệu.

Điều làm nên chất Pháp trong chiếc áo len cổ tròn nằm ở tinh thần chỉn chu: không phô trương, không lỗi mốt, chỉ là một món đồ cơ bản được mặc đúng cách.

Áo len màu trầm

Không khó để nhận ra, phụ nữ Pháp hiếm khi diện áo len màu neon hay họa tiết sặc sỡ, cầu kỳ. Thay vào đó, họ luôn ưu tiên những gam màu trầm như nâu chocolate, than xám, rêu, hoặc xanh navy. Đây là bảng màu giúp tổng thể trở nên tinh tế và dễ phối cùng những món đồ khác trong tủ.

Gam màu trầm còn mang lại cảm giác "đắt giá", ngay cả khi chiếc áo chỉ đến từ một thương hiệu bình dân. Bởi lẽ, những tông này phản chiếu đúng tinh thần tối giản, cổ điển và bền vững, điều mà phụ nữ Pháp luôn theo đuổi. Một chiếc áo len xám than đi cùng quần âu màu đen, túi da nhỏ và son môi đỏ trầm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến họ nổi bật giữa phố đông.

Áo len vặn thừng

Áo len vặn thừng có thể gợi lên hình ảnh cổ điển, thậm chí hơi "xưa cũ", nhưng trong tay phụ nữ Pháp, nó lại trở nên cực kỳ thời thượng. Chính những đường dệt nổi thủ công tạo nên vẻ ấm áp và gần gũi.

Thay vì chọn phiên bản áo quá rộng, có thể tạo cảm giác luộm thuộm, phụ nữ Pháp chuộng dáng vừa vặn, để vẫn giữ được sự gọn gàng. Họ thường mặc áo vặn thừng cùng quần jeans trắng hoặc quần tây lưng cao, thậm chí khoác ngoài áo trench coat. Cảm giác vừa cổ điển, vừa hiện đại ấy chính là bí quyết khiến kiểu áo "già dặn" này vẫn được yêu thích suốt nhiều năm.

Áo cardigan

Cardigan là chiếc áo len "đa năng" nhất trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Họ có thể mặc nó như áo khoác nhẹ khi thời tiết se lạnh, hoặc cài khuy hết để dùng như áo len thông thường. Phụ nữ Pháp thường chọn cardigan dáng ngắn, bo nhẹ ở eo để tạo sự cân đối, trẻ trung.

Cardigan còn là món đồ giúp họ biến hóa với nhiều phong cách khác nhau: nữ tính khi phối cùng váy lụa, phóng khoáng khi đi cùng quần jeans, hoặc cổ điển khi layer bên ngoài sơ mi trắng. Đặc biệt, một chiếc cardigan màu be hoặc xám nhạt là lựa chọn không bao giờ sai vì sự đơn giản, tinh tế và mang đúng tinh thần của phong cách thời trang Pháp.

Ảnh: Sưu tầm