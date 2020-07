Phụ nữ Pháp gọi tên 5 món skincare họ không thể sống thiếu, dùng theo thì dễ là da bạn cũng căng đét mịn màng chẳng kém cạnh

Chúng ta đều biết rằng, phụ nữ Pháp sở hữu làn da thực sự căng khỏe, mịn màng. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm được những sản phẩm góp phần giúp các quý cô nơi đây sở hữu làn da đáng ao ước đến vậy. Thật may là, 3 quý cô người Pháp đã chia sẻ với chuyên trang Who What Wear những sản phẩm skincare họ không thể sống thiếu. Bạn hãy tham khảo và dùng thử xem để biết đâu, bạn sẽ có được làn da khỏe đẹp chẳng thua gì phụ nữ Pháp.

1. Laneige Cream Skin Refiner (Khoảng 600.000 VNĐ)

Điểm độc đáo của sản phẩm so với muôn vàn món skincare khác chính là sự kết hợp giữa toner và kem dưỡng ẩm. Công thức ưu việt này giúp làn da của bạn được cân bằng, đồng thời dễ dàng thẩm thấu lượng dưỡng chất, độ ẩm dồi dào hơn. Cô nàng tên Franny Fyne coi đây là "lọ kem hoàn hảo cho những buổi sáng bận rộn". Và trong suốt khoảng thời gian dài, sản phẩm sẽ giúp bạn duy trì làn da mọng mướt, tươi sáng.

Gợi ý nơi mua: Laneige Việt Nam

2. Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II (Khoảng 1.980.000 VNĐ)

Với công thức ChronoluxCB độc quyền của hãng, lọ serum cực phẩm này sẽ giúp phục hồi làn da tối ưu khi bạn ngủ. Bên cạnh đó, với các chất chống oxy hóa và Hyaluronic Acid, lọ serum không chỉ giúp bơm da căng mọng mà còn bảo vệ làn da khỏi nguy cơ lão hóa, đồng thời xóa bỏ những dấu hiệu tuổi tác sẵn tồn tại trên da. Quý cô Franny Fyne cho hay: "Vào buổi tối muộn, tôi sẽ không đi ngủ nếu chưa thoa lọ serum này. Sản phẩm sẽ đem đến cho tôi làn da mềm mại không tưởng khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau".

Gợi ý nơi mua: Thế giới son môi

3. La Roche-Posay Effaclar Duo Anti-Imperfections Moisturiser (Khoảng 370.000 VNĐ)

Nói về lọ kem dưỡng của La Roche-Posay, quý cô Aida Sane chia sẻ rằng: "Tôi luôn tìm đến lọ kem dưỡng này mỗi khi bị mụn. Sản phẩm mỏng nhẹ và chăm sóc tuyệt vời làn da dễ bóng dầu của tôi". Không chỉ có khả năng dưỡng ẩm và trị mụn hiệu quả, lọ kem còn giúp ngăn ngừa tối đa sự xuất hiện của những đốm thâm sau mụn.

Gợi ý nơi mua: Mint07

4. Avène Cleanance Cleansing Gel (Khoảng 350.000 VNĐ)

"Tôi đã thử rất nhiều các loại sữa rửa mặt nhưng chẳng tìm được sản phẩm đúng đắn cho làn da. Sau đó, tôi tình cờ tìm thấy được lọ sữa rửa mặt của Avène, em nó thực sự hoàn hảo cho làn da dầu của tôi", Aida Sane cho hay. Sữa rửa mặt dạng gel của Avène thực hiện tốt nhiệm vụ làm sạch và kiềm dầu, nhưng "em nó" vẫn đủ dịu nhẹ để không làm tổn hại đến hàng rào bảo vệ da.

Gợi ý nơi mua: Wow Mart

5. Fresh Vitamin Nectar Vibrancy-Boosting Face Mask (Khoảng 1.350.000 VNĐ)

Hũ mặt nạ này thực sự đa nhiệm. "Em nó" chứa AHA tự nhiên được chiết xuất từ trái cây có múi, lại chứa vitamin C, E và B5 giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi nguy cơ lão hóa. Cô nàng tên Claire Most chia sẻ rằng: "Tôi luôn mong muốn có được làn da căng sáng; và hũ mặt nạ này đã thực sự giúp mong đợi của tôi thành hiện thực. Mùi hương của sản phẩm cũng vô cùng tuyệt vời".

Gợi ý nơi mua: DB Shop

Nguồn: Who What Wear