Phụ nữ Nhật - Trung đều trẻ hơn nhiều so với tuổi: Ngày nào họ cũng uống loại nước này để "dưỡng nhan"

Nếu như phụ nữ Hàn dẫn đầu về những xu hướng hay những quy trình chăm sóc da song hành cùng những sản phẩm skincare đa nhiệm thì phụ nữ Nhật và Trung lại có cách riêng để giữ gìn nhan sắc của mình. Họ không dùng nhiều mỹ phẩm mà tập trung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt là ở độ tuổi 30 - 45, nhìn phái đẹp Nhật và Trung lúc nào cũng trẻ trung thanh thoát hơn hẳn so với tuổi thật. Nước da trắng mịn hay vóc dáng cân đôi của họ, thậm chí còn trội hơn cả những cô nàng mới đôi mươi. Bí mật của họ không có gì quá cao siêu, mỗi ngày họ đều chăm chỉ uống vài cốc trà để dưỡng nhan cho mình.

1. Polyphenol trong trà: "bộ lọc" tránh tia UV gây hại cho da

Tia UV tác động lên da có thể làm giãn mạch máu, gây ra các triệu chứng cấp tính như mẩn đỏ, thâm nám, tàn nhang... Tiếp xúc lâu dài có thể gây lắng đọng melanin ở lớp biểu bì và thúc đẩy quá trình lão hóa da tăng nhanh. Khi lớp thượng bì của da bị tổn thương bởi tia cực tím, nó sẽ bị khô và hình thành các vết nứt nhỏ, bên ngoài xuất hiện các nếp nhăn nhỏ và càng có tuổi nếp nhăn lại càng in hằn sâu hơn.

Polyphenol trong trà được mệnh danh là “bộ lọc tia cực tím” và là chất bảo vệ da hiệu quả. Polyphenol là một loại sản phẩm tự nhiên có thể hấp thụ trực tiếp tia cực tím và ngăn chặn trực tiếp tác hại của tia cực tím đối với da.

Các gốc tự do là một yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa, và tia cực tím là nguồn gốc chính của các gốc tự do hoành hành trên da. Polyphenol trong trà có thể quét các gốc tự do gây ra bởi tia cực tím, ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào và thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của tế bào da.

Ngoài ra, polyphenol trong trà có chức năng ức chế quá trình peroxy hóa lipid, do đó bảo vệ và củng cố các chức năng của collagen và lipid, ngăn chặn quá trình mất nước và hình thành nếp nhăn trên da.

2. Polyphenol trong trà: Dưỡng ẩm da

70% tế bào da được cấu tạo bởi độ ẩm, và độ ẩm của lớp biểu bì đóng một vai trò quyết định đối với sự mềm mại tươi trẻ của da. Nếu da mất đi độ ẩm sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào, khiến da trở nên khô ráp, đen sạm, thậm chí thiếu độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn.

Do chứa một số lượng lớn các nhóm ưa nước nên polyphenol trong trà có thể dễ dàng hút ẩm trong không khí và duy trì độ ẩm cho da. Ngoài ra, polyphenol trong trà có thể thu nhỏ lỗ chân lông to và làm cho da từ lỏng lẻo chảy xệ thành săn chắc căng mịn, từ đó làm giảm nếp nhăn và làm cho da trở nên khỏe mạnh hơn.

3. Các vitamin trong trà

Trà rất giàu vitamin, trong đó vitamin tan trong nước bao gồm vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin P và inositol, và hàm lượng vitamin C nhiều nhất.



- Vitamin C từ lâu đã quá quen thuộc trong lĩnh vực làm đẹp của các chị em, vitamin C là một thành phần chống oxi hóa mạnh có thể bẫy các gốc tự do khác nhau và ức chế quá trình peroxy hóa lipid, giúp làm sáng da, chống lại tác nhân gây lão hóa cho da, dưỡng da mịn màng đẩy lùi thâm nám.



- Vitamin B1, B2 có thể dưỡng ẩm cho da và ngăn ngừa lão hóa cho da; cùng với vitamin C tạo nên hợp chất có thể giữ cho da khỏe mạnh, làm mờ các nếp nhăn trên da và loại bỏ các đốm nâu trên da.

- Vitamin B6 có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở da, giúp tuần hoàn máu trơn tru, phân hủy các hắc tố trên da, ngăn ngừa sắc tố, ngăn ngừa nám và tàn nhang, giúp da luôn trắng sáng và mềm mại nên luôn được ví là “beauty vitamin”.

- Kẽm và selen có tác dụng chống lại quá trình peroxy hóa lipid, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình peroxy hóa lipid, giúp da mềm mại và mịn màng, giúp loại bỏ nếp nhăn.

- Sắt là nguyên liệu quan trọng để cơ thể con người tổng hợp ra huyết sắc tố, có chức năng hoạt huyết, lọc máu, tạo máu rất tốt, thiếu sắt có thể khiến da xanh xao, da đủ sắt sẽ hồng hào tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

- Pectin trong trà là một chất chuyển hóa của đường, pectin có những tác dụng nhất định trong việc làm lành vết thương, ngăn cản bức xạ tia cực tím, bảo vệ và làm đẹp da.

Chưa cần đến những loại trà thảo mộc đắt đỏ hay pha chế từ những nguyên liệu hiếm có, chỉ cần mỗi ngày uống một cốc trà xanh ấm là bạn cũng có thể hưởng trọn những công dụng chống lão hóa thần kỳ sẵn sàng một làn da hồng hào, mịn màng theo năm tháng.