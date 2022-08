Phụ nữ muốn sống lâu thì sau 30 tuổi nên ăn nhiều 3 loại thực phẩm có màu đen và làm việc này mỗi ngày

Với chị em phụ nữ, muốn duy trì sức khỏe ở độ tuổi trung niên và tuổi già thì thời kỳ mãn kinh là rào cản đầu tiên của cuộc đời bạn cần phải vượt qua. Nếu thời kỳ mãn kinh không được điều chỉnh tốt sẽ gây ra nhiều vấn đề và ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí rút ngắn tuổi thọ.

Theo tuổi tác, các chức năng khác nhau của cơ thể con người suy giảm, bao gồm cả hệ tiêu hóa. Nếu bạn muốn sống lâu, bạn phải chú ý chăm sóc sức khỏe ngay từ khi chưa bước vào thời kì trung niên, tốt nhất là từ sau 30 tuổi. Những việc bạn phải làm là chú ý đến những gì không nên và không ăn trong cuộc sống hàng ngày. Trong số những loại thực phẩm nên ăn thì có 3 loại thực phẩm màu đen đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ như dưới đây.

1. Gạo nếp cẩm

Gạo nếp cẩm là thực phẩm rất bổ dưỡng, có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Nhóm nghiên cứu từ Đại học bang Louisiana (Mỹ) đã phân tích mẫu cám lấy từ gạo nếp cẩm trồng ở miền Nam nước này. Họ phát hiện thấy chúng chứa hàm lượng rất cao chất chống oxi hóa anthocyanin - một chất có tiềm năng chống lại bệnh ung thư, tim mạch và nhiều bệnh khác. Ngoài ra, bạn nên ăn gạo nếp cẩm 3 lần/tuần có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch vành, giảm huyết áp và lipid máu, giảm sự xuất hiện của bệnh tim mạch.

Bạn có thể nấu gạo nếp cẩm với đậu phộng và quả óc chó thành cơm hoặc cháo rồi ăn.

2. Mộc nhĩ đen

Theo Đông y, mộc nhĩ vị ngọt tính bình, đi vào các kinh tỳ vị, đại tràng, can, thận. Ăn mộc nhĩ sẽ giúp ngăn chặn được bệnh tắc hoặc vỡ mạch máu ở người tăng huyết áp, hạn chế tai biến nhồi máu cơ tim, đưa máu lên não đầy đủ hơn nên duy trì trí nhớ tốt. Mộc nhĩ cũng có tác dụng giảm cholesterol trong máu, góp phần kiểm soát cân nặng.

Còn theo y học hiện đại, chất pectin trong mộc nhĩ đen cũng có thể hấp thụ chất độc trong ruột và đào thải ra ngoài qua phân, ngăn cản sự kết tủa của cholesterol trong máu, ừ đó làm thông thoáng mạch máu. Mộc nhĩ đen rất giàu polysaccharid có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và phòng bệnh rất tốt.

3. Đậu đen

Đậu đen chứa nhiều protein thực vật chất lượng cao mà cơ thể chúng ta có thể hấp thụ tốt hơn. Hàm lượng axit béo trong đậu đen tương đối thấp sẽ không làm tăng cholesterol. Chất saponin trong đậu đen có thể làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể và còn ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Ngoài ra, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm (JAFC) của Hoa Kỳ đầu tháng 3 vừa qua cho biết, đậu đen là thực phẩm rất giàu chất chống oxy hóa. Hợp chất này có tên là anthocyanins giống như có trong nho, quả mâm xôi, dâu tây… và có tác dụng phòng bệnh ung thư. Chất chống oxy hóa ở đậu đen cao gấp 10 lần các loại thực phẩm khác như: cam, nho hoặc dâu...

Đậu đen cũng rất giàu vitamin E, vitamin B và axit pantothenic, có thể làm cho tóc của bạn đen và sáng hơn, đồng thời làm cho làn da của bạn đẹp hơn.

Ngoài ăn uống, cần làm thêm được một việc để sống lâu

Lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe giúp cơ thể khỏe mạnh và sống lâu hơn. Tuy nhiên, ngoài ăn uống, trong cuộc sống bạn cũng cần làm được một việc là tập thể dục mỗi ngày.

Tập thể dục là cách tốt để trẻ lâu. Các bạn nữ nếu chỉ ăn uống mà không tập thể dục sẽ khiến cơ thể tăng cân, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, các chức năng thể chất, nội tiết và tiêu hóa của con người sẽ suy giảm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology cho biết, phụ nữ tập thể dục buổi sáng giảm mỡ, giảm cân nhiều nhất. Tiến sĩ Paul Arciero, người dẫn đầu nghiên cứu từ Đại học Skidmore College ở New York (Mỹ), cho biết: Trong khi tập thể dục buổi sáng và buổi tối đều mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe và hiệu suất cho phụ nữ. Cụ thể, kết quả đã phát hiện, phụ nữ tập thể dục vào buổi sáng, đã giảm trung bình 10% lượng mỡ vùng bụng, so với chỉ 3% nếu tập vào buổi tối. Đồng thời, những phụ nữ tập thể dục vào chiều tối có sức mạnh phần trên và sức mạnh của cơ thể tốt hơn khi nâng tạ.

Ăn uống lành mạnh cũng cần kết hợp tập thể dục hợp lý, không nằm trên giường suốt ngày. Hãy ra ngoài tập thể dục hoặc giao lưu nhiều hơn để cơ thể thoải mái hơn.

Phụ nữ sau tuổi 45 có 3 đặc điểm này sẽ có tuổi thọ cao

1. Có thái độ sống tích cực

Một nghiên cứu năm 2013 từ Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy rằng ở những người trung niên có cảm xúc tích cực thường có lượng cholesterol tốt nhiều hơn. Ngoài ra, một thái độ tích cực có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở những người mắc bệnh tim mạch. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy những người lạc quan có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể so với những người bi quan.

Mọi người luôn hy vọng có thể trì hoãn sự lão hóa của mình và không ngừng tìm kiếm các sản phẩm sức khỏe khác nhau để duy trì tuổi thanh xuân. Trên thực tế, duy trì một thái độ lạc quan có thể trì hoãn quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh về thể chất.

2. Không hút thuốc, không uống rượu

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều người uống rượu, hút thuốc lá, đa số là nam giới. Hút thuốc lá và uống rượu bia lâu dài rất có hại cho cơ thể. Khi còn trẻ bạn không thấy những tác hại này nhưng khi đến một độ tuổi nhất định, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ suy giảm, các chất độc trong cơ thể được đào thải ra ngoài, sẽ gây ra các bệnh tương ứng. Vì vậy, ở tuổi 45, nếu không hút thuốc, không uống rượu bia thì nguy cơ mắc bệnh này sẽ giảm đi rất nhiều.

3. Cân bằng công việc và nghỉ ngơi

Thức khuya đã trở thành "dấu hiệu" của con người hiện đại. Tuy nhiên, "làm việc lúc mặt trời mọc, ngủ lúc mặt trời lặn" là quy luật của tự nhiên. Buổi tối đi ngủ có thể giúp các cơ quan nội tạng trong cơ thể tự phục hồi và giải độc, có thể đáp ứng tốt hơn cho công việc ngày mai. Nếu bạn thức khuya, bỏ qua thời gian ngủ, cơ thể không có thời gian phục hồi sẽ dẫn đến suy giảm sức khỏe nhanh chóng.

