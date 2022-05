Phụ nữ không thực hiện "nhu cầu sinh lý" này trước khi ngủ sẽ khó chịu, không thể ngủ ngon, thậm chí dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ung thư

Hầu hết phụ nữ đều biết quan tâm đến sức khỏe. Bằng chứng là trước khi ngủ, họ thường đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng da hoặc là massage cơ thể... Nhưng bạn có biết rằng, vào buổi tối, trước khi đi ngủ, nếu quên giải quyết một "nhu cầu sinh lý" rất quan trọng thì có thể dẫn đến cảm giác khó chịu, giấc ngủ sau đó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, tình trạng này kéo dài liên tục sẽ dẫn đến những bệnh lý khó lường.



"Nhu cầu sinh lý" mà chúng ta nhắc tới ở đây là "đi tiểu trước khi ngủ". Tại sao phụ nữ cần đi tiểu trước khi ngủ là điều quan trọng? Trong thực tế, nhịn tiểu trong thời gian dài chúng ta ngủ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn mang lại nhiều tác hại lớn cho cơ thể.

Phụ nữ nhịn tiểu trước khi ngủ nguy hiểm thế nào?

1. Dễ dẫn tới bị rò rỉ nước tiểu

Thói quen nhịn tiểu nhiều giờ có thể khiến bàng quang bị chèn ép nhất định, theo thời gian dễ khiến người phụ nữ gặp tình trạng rò rỉ nước tiểu do bàng quang mất kiểm soát. Điều này không những làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí giảm tuổi thọ.

2. Đau bụng kinh

Phụ nữ trước khi đi ngủ mà nhịn tiểu sẽ làm cho bàng quang đầy. Một khi bàng quang đầy sẽ chèn ép tử cung và tử cung nghiêng về phía nhau. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến tử cung khó có thể trở lại vị trí đúng. Nếu bàng quang chèn ép vào tử cung, sau khi nghiêng 2 độ sẽ cản trở việc chảy máu kinh nguyệt. Tại thời điểm này sẽ gây ra các triệu chứng đau bụng kinh nghiêm trọng.

Nếu tử cung xảy ra nghiêng 3 độ hoặc tử cung sẽ chèn ép các dây thần kinh sẽ gây đau ở thắt lưng và hông, khi "sinh hoạt vợ chồng" cũng sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn dữ dội, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nhiễm trùng đường tiết niệu là bệnh rất phổ biến ở phụ nữ. Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng này là "nghẹn nước tiểu" do thói quen nhịn tiểu.

Khi bạn đi tiểu bình thường, nước tiểu có thể rửa sạch niệu đạo, đưa vi khuẩn trong niệu đạo ra khỏi cơ thể. Và nếu bạn có thói quen để "nghẹn nước tiểu" trong một thời gian dài, khả năng rửa trôi vi khuẩn sẽ tương đối nhỏ, cơ hội cho vi khuẩn ở lại trong niệu đạo tăng lên. Ngoài ra, do niệu đạo của phụ nữ ngắn hơn nên thường xuyên nhịn đi tiểu trước khi ngủ sẽ rất dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu thượng nguồn.

4. Bệnh thận

Thận giống như một nhà máy xử lý nước thải của cơ thể con người. Nó chịu trách nhiệm thực hiện chức năng giải độc, thông qua nước tiểu để loại bỏ các chất độc hại và các sản phẩm trao đổi chất ra khỏi cơ thể.

Nếu bạn có thói quen nhịn tiểu trong một thời gian dài, thận sẽ không thể loại bỏ các độc tố và chất thải một cách kịp thời mà tích tụ trong cơ thể, gây hại lớn cho cơ thể. Kết quả là rất dễ gây viêm bể thận, sỏi thận, thận ứ nước... và nếu phát triển trong một thời gian dài cũng có thể dẫn đến urê huyết.

5. Ung thư bàng quang

Bàng quang là cơ quan lưu trữ nước tiểu của cơ thể con người, chỉ khi bàng quang mở bình thường mới có thể bài tiết nước tiểu bình thường. Tuy nhiên, nếu phụ nữ thường xuyên để "nghẹn nước tiểu" trước khi đi ngủ thì chất gây ung thư trong nước tiểu dễ dàng xâm nhập vào bàng quang và rất dễ gây ra tế bào ác tính.

Theo các nghiên cứu cho thấy rằng nước tiểu được bài tiết cách nhau hai hoặc ba giờ có chứa nhiều chất gây ung thư hơn nước tiểu được bài tiết mỗi giờ. Nói cách khác, nhịn tiểu lâu dài gây hại rất lớn cho cơ thể, dễ dàng làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

Nước tiểu có 3 màu này chính là tín hiệu bệnh

Nước tiểu là một chất chuyển hóa trong cơ thể con người. 95% thành phần của nước tiểu là nước, urê, muối vô cơ và axit uric chiếm 5%. Vì vậy, màu sắc của nước tiểu bình thường là màu vàng hoặc vàng nhạt. Một khi màu nước tiểu thay đổi thì có nghĩa là một số cơ quan trong cơ thể có vấn đề.

1. Màu vàng đậm hoặc nâu vàng

Màu sắc này của nước tiểu chủ yếu liên quan đến việc đổ mồ hôi nhiều, uống quá ít nước khiến nước tiểu bị cô đặc. Người dùng một số loại thuốc như vitamin B hoặc riboflutrin cũng có thể dẫn đến nước tiểu có màu vàng đậm. Ngoài ra, nếu nước tiểu có màu sẫm, vàng đậm hoặc nâu vàng thì hầu hết là do các vấn đề với túi mật.

2. Màu trắng hoặc không màu

Nếu nước tiểu có màu trắng thì là do bệnh giun tơ. Nếu nước tiểu có màu súp gạo thì hầu hết là do chứa quá nhiều axit uric, chủ yếu xảy ra ở trẻ em, uống nhiều nước đun sôi có thể làm giảm triệu chứng. Nếu nước tiểu có màu trắng mủ, hầu hết là do bệnh nhân bị nhiễm trùng mủ đường tiết niệu nghiêm trọng.

Nếu nước tiểu không có màu, nói chung là do uống quá nhiều nước. Nếu không phải do uống quá nhiều nước thì có thể liên quan đến bệnh tiểu đường, viêm thận liên kết mãn tính.

3. Màu đỏ hoặc có máu

Khi bị sỏi hệ tiết niệu, sỏi sẽ cọ xát vào thành ống của niệu đạo, gây đau quặn thận, kèm theo cảm giác đau dữ dội ở thắt lưng và bụng, đồng thời xuất hiện tiểu máu. Nếu xuất hiện máu trong nước tiểu, đi kèm với đau rõ rệt, tiểu gấp, tiểu thường xuyên... thì nói chung là do nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, chấn thương niệu đạo hoặc tổn thương thận do chấn thương và vỡ bàng quang cũng có thể xảy ra tình trạng tiểu có máu.

Những người thiếu tập thể dục trong một thời gian dài, nếu tập thể dục mạnh mẽ đột ngột, sẽ dẫn đến sự hòa tan của cơ vân ngang, cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện máu trong nước tiểu.

https://afamily.vn/phu-nu-khong-thuc-hien-nhu-cau-sinh-ly-nay-truoc-khi-ngu-se-kho-chiu-khong-the-ngu-ngon-tham-chi-dan-den-benh-nhiem-trung-va-ung-thu-20220501204728009.chn