Phụ nữ không muốn "to bụng" thì nên ăn nhiều thực phẩm này vào mùa hè, vừa giảm cân lại bổ máu dưỡng nhan, làm sạch ruột

Giảm cân, dưỡng nhan là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ. Nhất là vào mùa hè, khi mà cơ hội được tung tăng khoe vóc dáng, làn da trong những bộ đầm mát mẻ, bộ bikini lộ đường cong... đã đến. Vậy thì, phải làm sao, ăn gì để vừa giữ dáng, đẹp da lại tăng cường sức khỏe trong mùa hè này?

Dưới đây là 6 thực phẩm có nhiều trong mùa hè vừa có tác dụng giảm cân lại làm sạch ruột, đẹp da rất hiệu quả.

1. Đậu

Đậu là một loại rau giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột giảm táo bón, bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, trong đậu có chứa lượng sắt và kẽm rất cao nên nó là một nguồn thực phẩm bổ 2 sung dưỡng chất này vô cùng hiệu quả.

Lượng mangan trong đậu cũng không thể xem thường, có thể giúp tránh mất canxi trước và sau khi mãn kinh, ngăn ngừa loãng xương. Ăn đậu còn có thể trung hòa các chất axit dư thừa trong cơ thể nên rất thích hợp cho người ăn chay hoặc những người không thích ăn thịt.

2. Cần tây

Một số người không thích ăn cần tây vì mùi vị của nó nhưng nếu biết giá trị dinh dưỡng của loại rau này thì chắc chắn bạn sẽ không bỏ qua chúng. Cần tây đặc biệt tốt cho người già nhờ tác dụng điều chỉnh huyết áp. Đối với phụ nữ, cần tây chứa nhiều nguyên tố sắt và chất xơ, có tác dụng bổ máu, làm sạch ruột và giảm cân.

3. Bắp cải

Bắp cải là một loại rau rất phổ biến trong cuộc sống, không chỉ rẻ tiền mà các chất dinh dưỡng của nó cũng rất phong phú. Ăn bắp cải có rất nhiều lợi ích, từ việc giảm cholesterol đến giảm cân, làm đẹp.

Bắp cải chứa một loạt các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là hàm lượng canxi nguyên tố vi lượng đặc biệt cao, mọi người sau khi ăn có thể đóng một vai trò bổ sung canxi tốt, có thể làm giảm loãng xương và đau khớp và các triệu chứng thiếu canxi khác. Ngoài ra, bắp cải cũng chứa một số pectin tự nhiên, có thể làm sạch cholesterol tích lũy trong cơ thể con người, làm mềm mạch máu, giảm mỡ máu cao và phòng ngừa xơ cứng động mạch.

Hàm lượng vitamin C và E trong bắp cải tương đối cao. Những vitamin này có thể dễ dàng được hấp thụ và sử dụng trực tiếp bởi các tế bào da. Nhờ đó nuôi dưỡng làn da, làm mờ vết thâm rất tốt.

4. Đậu Hà Lan

Giá trị dinh dưỡng của đậu Hà Lan rất cao. Nó chứa nhiều vitamin và một số khoáng chất đem lại lợi ích cho cơ thể. Cụ thể, đậu Hà Lan chứa hàm lượng lớn magiê và chất diệp lục. Hai chất này vào cơ thể con người sau đó có thể thúc đẩy sự bài tiết độc tố trong cơ thể con người, cũng có thể cải thiện hoạt động của tế bào gan, cải thiện khả năng giải độc của gan.

Đậu Hà Lan có tác dụng điều chỉnh nhất định đối với nội tiết của con người, có thể ức chế da tiết ra quá nhiều dầu mỡ nên rất thích hợp nhất cho những người có làn da dầu.

5. Mướp đắng

Ăn mướp đắng, đặc biệt là vào mùa hè, sẽ nhận về rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đầu tiên, mướp đắng rất giàu vitamin C, cao gấp 10 lần dưa chuột. Vitamin C không chỉ tăng cường đề kháng mà còn hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương, ổn định đường huyết, giảm mệt mỏi. Với phụ nữ, vitamin C còn có thể giúp làm đẹp da, góp phần giảm cân nhờ khả năng phân hủy chất béo dư thừa.

6. Quả mận

Mận là loại quả phổ biến vào mùa hè, vị chua chua ngọt ngọt của nó cũng là điều khiến nhiều người thích ăn. Mận chứa một lượng lớn các thành phần có tính axit, vào cơ thể có thể thúc đẩy sự tiết axit dạ dày và enzyme tiêu hóa dạ dày. Nhờ đó đẩy nhanh tốc độ nhu động của dạ dày và ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

