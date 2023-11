"Phụ nữ hơn nhau ở lựa chọn": Đừng để lão hóa khiến bạn ghét bản thân trong gương

Một người phụ nữ đẹp là người phụ nữ biết cách trân trọng bản thân

Người ta thường bảo nhau rằng "phụ nữ hơn nhau ở lựa chọn", lựa chọn một người bạn đời tốt, một công việc tốt, một con đường đi bằng phẳng. Nhưng không phải ai cũng nói với chúng ta rằng: Chính cách chúng ta đối xử với bạn thân mình mới quyết định một cuộc sống tươi đẹp hay là không.

Dẫu bạn chọn cuộc sống độc thân hay có gia đình, dẫu có người thương yêu hay còn lẻ bóng, chúng mình vẫn có thể hoàn toàn hạnh phúc khi bạn học được cách yêu thương, trân trọng giá trị của bản thân mình.

Sức sống rạng rỡ của người phụ nữ khi họ biết cách yêu thương bản thân

Một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn hạnh phúc sẽ toát lên từ ánh mắt, nụ cười và một vẻ bề ngoài tươi tắn cùng làn da trẻ trung rạng rỡ. Một làn da đầy sức sống chính là hiện thân của một cơ thể dồi dào sinh lực, một tinh thần hứng khởi. Ngược lại, từng khuyết điểm của làn da lại ẩn chứa những nỗi buồn, những nỗi vất vả của cuộc sống mà đôi khi chính bạn không để ý, để quên dần lãng quên cách chăm sóc chính mình.

Bạn có thể bao biện rằng tôi quá bận rộn vì cuộc sống mưu sinh, tôi không có thời gian vì phải bận lo cho gia đình. Nhưng bạn ơi, tuổi xuân sẽ không chờ đợi một ai nếu không chịu học cách thay đổi. Để rồi một ngày khi nhìn vào gương, bạn giật mình nhận ra bản thân đã biến thành một người phụ nữ kém sắc với những vết chân chim in hằn trên mắt, một hình ảnh mà bạn không bao giờ muốn thấy.

Những dấu hiệu lão hóa trên làn da khiến bạn stress

Để bắt đầu hành trình nâng cấp bản thân, bạn cần trang bị những kiến thức đúng đắn về làm đẹp, và một thứ bạn không thể bỏ qua chính là bổ sung collagen. Bước vào giai đoạn bắt đầu lão hóa của tuổi 25, cơ thể sẽ dần mất đi một lượng lớn collagen tự nhiên theo năm tháng. Thật may mắn, các công nghệ sản xuất hiện đại đã có thể chiết tách collagen tinh khiết từ tự nhiên để chúng ta có thể bù đắp vào cơ thể, giúp duy trì sự dẻo dai cho làn da của mình.

Và một đại diện nổi bật cho các dòng sản phẩm bổ sung collagen chính là Collagen thủy phân Codeage đến từ Mỹ. Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại cùng nền tảng khoa học sẵn có, Collagen Codeage (TPBVSK Marine Collagen Peptides và Multi Collagen Peptides) được biết đến như là một sản phẩm collagen an toàn và rất phù hợp với phụ nữ Việt Nam.

Collagen Codeage là sản phẩm được giới làm đẹp yêu thích

Đặc biệt, chiến dịch "Skin will tell" do Codeage khởi xướng đã mang lại nguồn cảm hứng tích cực cho chị em phụ nữ Việt. Bằng cách ngồi lại và lắng nghe lời tâm sự của làn da, bạn sẽ biết cách thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản xinh đẹp và tự tin khi biết cách nâng niu giá trị của bản thân mình.

Gìn giữ thanh xuân tươi đẹp cùng collagen Codeage

Chỉ cần uống một muỗng Collagen Codeage, cơ thể đã được bổ sung 9000mg Collagen thủy phân thuần khiết thay thế cho lượng collagen thiếu hụt do tuổi tác. Loại collagen này được Codeage chiết xuất từ các nguyên liệu từ thiên nhiên như cá trắng vùng nước lạnh được đánh bắt tự nhiên ở Bắc Mỹ, xương bò, xương gà, màng vỏ trứng,…

Đặc biệt, collagen Codeage hoàn toàn không có các chất phụ gia như chất độn, hương vị nhân tạo, màu sắc, chất tạo ngọt, chất bảo quản. Nhờ đó, chúng ta có thể uống collagen Codeage quanh năm mà không sợ thừa chất, không gây nổi mụn, tăng cân hay thay đổi nội tiết tố gây nổi mụn.

Làn da, mái tóc được trẻ hóa sau một thời gian sử dụng Collagen Codeage

Theo những trải nghiệm thực tế của người dùng sau khi sử dụng Collagen Codeage, sản phẩm này mang lại hiệu quả không chỉ cho làn da mà còn cho cả cơ thể: "Thực sự sau khi dùng Collagen Codeage mình đã cảm thấy tiếc vô cùng vì sao không biết đến nó sớm hơn. Trước đây mình bỏ ra rất nhiều tiền để mua đồ skincare nhưng da xấu vẫn hoàn xấu vì quên mất gốc rễ của làn da khỏe đẹp chính là cấu trúc collagen bên trong.

Giờ mỗi sáng mình dùng chỉ cần uống một gói collagen Codeage cùng sữa chua, nước ép mà da, tóc, móng đều cải thiện rất nhiều. Da sờ vào thấy căng mịn săn chắc và không bị khô như trước. Đi đâu cũng được người quen hỏi sao dạo này trẻ ra nên mình thấy yêu đời và tự tin hơn hẳn". - Chị H.A (doanh nhân) chia sẻ.

Một ly Collagen Codeage mỗi sáng dể bắt đầu ngày làm việc hứng khởi

Cũng như chị H.A, rất nhiều chị em phụ nữ đã tìm thấy "chân ái" từ khi biết đến Collagen Codeage. Thay vì đi đâu cũng "xin vía" da khỏe đẹp mà da xấu vẫn hoàn xấu, giờ đây hội chị em đã tự tin hơn rất nhiều khi được mọi người thi nhau hỏi bí quyết sao dạo này trẻ đẹp như vậy.

Bạn thấy đấy, sự trẻ trung và ngoại hình rạng rỡ chỉ nằm trong một chiếc hộp collagen nhỏ xinh, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Bạn chọn nâng cấp ngoại hình và sự tự tin của bản thân ngay từ thói quen chăm sóc sắc đẹp mỗi ngày, hay bạn chọn để tuổi xuân trôi qua trong sự tiếc nuối? Hi vọng các nàng sẽ có câu trả lời đúng đắn cho chính mình.

