Phụ nữ hiện đại trải nghiệm xu hướng chi tiêu thông minh với thẻ Super Card

Thẻ trắng Super Card ra mắt từ cuối tháng 6/2023

Hoàn tiền đến 15% và cộng dồn nhiều ưu đãi cho người dùng



Đây là mức hoàn tiền chi tiêu thẻ thuộc nhóm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Theo đó, thẻ trắng Super Card cho phép người dùng tích điểm hoặc hoàn tiền đến 15% khi thanh toán cho ẩm thực, du lịch, mua sắm, giao dịch trực tuyến hay chi tiêu tại nước ngoài. Ưu thế về mạng lưới toàn cầu của dòng thẻ trắng này giúp chủ thẻ dễ dàng giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sử dụng thẻ Super Card cho trong chuyến đi Hàn Quốc, chị Nguyễn Phạm Khánh Vân, một "hot mom" trên mạng xã hội, cho biết: "Đợt này gia đình Vân có mấy chuyến bay Việt Nam - Canada – Hàn Quốc, sẵn Vân dùng luôn tính năng hoàn tiền cho danh mục du lịch khi mua vé máy bay và đặt chỗ khách sạn. Như trong chuyến đi Hàn vừa rồi, Vân tận dụng được nhiều ưu đãi lắm. Mức hoàn tiền 15% cho ẩm thực, du lịch, mua sắm là rất hấp dẫn, đó giờ Vân chưa thấy thẻ nào hoàn tiền cao vậy. Thêm nữa, chủ thẻ còn được linh hoạt lựa chọn ngày sao kê, số thẻ đẹp, mức thanh toán tối thiếu. Rồi còn làm thẻ online 100% nên làm là có ngay để xài."

"Hot mom" Khánh Vân rất ấn tượng với việc đăng ký thẻ Super Card 100% online, nhanh chóng và tiện lợi

Không chỉ hữu ích khi đi du lịch, Super Card còn được nhiều người ưa chuộng để quản lý chi tiêu và nâng tầm trải nghiệm cá nhân. Chị Nguyễn Hà Linh - Co-founder và Admin group Nghiện Nhà trên Facebook chia sẻ: "Dùng không ít thẻ rồi, nhưng điều mình hứng thú khi chọn thẻ Super Card là tính năng trao toàn quyền làm chủ cho người dùng. Thẻ thông thường nào cũng sẽ có % hoàn tiền riêng cho từng hạng mục chi tiêu (đa phần chỗ này đều bất di bất dịch không đổi), nhưng ở Super Card thì khác, được linh hoạt chọn lĩnh vực hoàn tiền cho cả du lịch, mua sắm, ẩm thực và hoàn đến 15%. Tối ưu trải nghiệm tiêu dùng, chi tiêu và chính là cảm giác làm chủ khó cưỡng, rất xứng đáng để mỗi người cùng có trong tay một chiếc thẻ Super Card."



Hà Linh dùng thẻ Super Card để được hoàn đến 15% khi chi tiêu cho hạng mục ẩm thực

Ưu đãi tích điểm và hoàn tiền qua thẻ trắng Super Card được tích lũy trong suốt kỳ sao kê tối đa 1 triệu/tháng - 12triệu/năm, vì vậy, nếu chi tiêu thường xuyên và tùy chọn danh mục phù hợp, chủ thẻ sẽ tiết kiệm được đáng kể.



Với Super Card, người dùng được hưởng đồng thời lợi ích từ tính năng tích điểm hoặc hoàn tiền đến 15% của thẻ và các chương trình ưu đãi giảm đến 30% cho ẩm thực, 20% cho mua sắm và 10% cho du lịch.

Cụ thể, người dùng được giảm 10-30% tại hệ thống Golden Gate (Manwah, Kichi-Kichi, Hutong, K-pub khu vực miền Nam), chuỗi nhà hàng thuộc Hoàng Yến Group, Koh Yam Thai, Miyen Japanese Fusion Cuisine, The Pizza Company, Runam Café, InterContinental Saigon Hotel, New World Saigon Hotel, Shang Palace…; giảm 10 - 30% cho dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc; giảm đến 40% cho các chủ thẻ là hội viên The Ascott; giảm 25-30% khi đặt gói trượt tuyết, đặt phòng qua Booking.com; giảm 5-10% khi mua vé máy bay nội địa hoặc quốc tế từ các hãng hàng không Vietnam Airlines, Qatar Airways hay các trang trực tuyến Traveloka, Klook, iVIVU.com,…

Thẻ trắng Super Card gây ấn tượng bởi tính năng hoàn tiền/ tích điểm đến 15%

Ngoài ra, khi thanh toán bằng thẻ VIB Super Card trên sàn thương mại điện tử Shopee, chủ thẻ VIB được giảm đến 500.000 đồng cho người dùng. Bên cạnh đó, các sản phẩm gia dụng, điện tử, công nghệ từ Samsung, FPTShop cũng giảm đến 55% hoặc giảm thêm 1.000.000 cho chủ thẻ trắng.



Chẳng hạn, với hóa đơn ẩm thực 1.000.000 đồng tại các nhà hàng đối tác của VIB, chủ thẻ được giảm ngay đến 300.000 đồng. Đồng thời, nếu thanh toán bằng thẻ Super Card đang chọn danh mục chi tiêu là ẩm thực, người dùng sẽ được giảm thêm 10% trên số tiền thanh toán còn lại. Như vậy, tổng số tiền được giảm là hơn 40% giá trị chi tiêu.

Trọn quyền làm chủ, tự thiết kế tính năng

Ra mắt từ cuối tháng 6/2023, dòng thẻ trắng đầu tiên Super Card là một cú nhảy vọt về đặc tính cá nhân hóa sản phẩm tài chính mà VIB mang đến cho thị trường. Dòng thẻ này hướng đến những công dân của nền kinh tế số, có tần suất chi tiêu qua thẻ tín dụng thường xuyên, ưa chuộng các sản phẩm, dịch vụ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hơn cả việc tối ưu chi tiêu, Super Card muốn người dùng cảm nhận rõ sự sở hữu của bản thân đối với từng tính năng của chiếc thẻ. Khác với thông thường, không phải ngân hàng mà chính người dùng sẽ tự quyết định chiếc thẻ với các tính năng phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân. Super Card trao quyền cho người dùng tự quyết định các tính năng như tự chọn 5 số cuối của thẻ, chủ động quản lý tài chính cá nhân thông qua việc quyết định ngày sao kê và số tiền thanh toán tối thiểu mỗi kỳ.

Giờ đây, chỉ sau 15 – 30 phút, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc thẻ tín dụng được thiết kế riêng cho mình. Tốc độ mở thẻ này hiện thuộc nhóm nhanh nhất thị trường, ứng dụng cho tất cả dòng thẻ hiện hành của VIB.

Cùng với đó, quá trình mở thẻ Super Card được số hóa 100% từ khi đăng ký, phê duyệt đến kích hoạt và sử dụng. Ngoài ra, các dòng thẻ của VIB đều được tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) vào mã QR ở mặt sau nhằm nâng cao trải nghiệm và bảo mật cho người dùng.

Nhanh tay mở thẻ trắng Super Card t ạ i đây để được hoàn phí thường niên năm đầu và miễn phí thường niên trọn đời với điều kiện chi tiêu tối thiểu từ 1 triệu đồng và hoàn thêm 100% giá trị chi tiêu đầu tiên lên đến 500.000 đồng từ nay đến 30/09/2023.