Phụ nữ gặp 3 triệu chứng này tức là đang bước vào ngưỡng lão hóa, đừng quên làm ngay 2 việc để đẩy lùi ngay

Lão hóa là một quá trình mà tất cả các loài trong thế giới tự nhiên phải trải qua, kể cả loài người. Đó là không thể đảo ngược và không thể tránh khỏi .

Đối với phụ nữ, nhìn chung sau khi bước qua tuổi 45, cơ thể sẽ dần xuống dốc, kéo theo đó là các cơ quan và mô tế bào trong cơ thể sẽ có dấu hiệu lão hóa, già đi trông thấy cả bên trong lẫn bên ngoài. Với hầu hết chị em, đây là một rắc rối thực sự bởi ai cũng muốn mình mãi trẻ trung và luôn hấp dẫn.

Vậy có dấu hiệu rõ rệt nào giúp chị em nhận ra mình đang bước vào ngưỡng cửa của sự lão hóa hay không? Câu trả lời là "Có".

Khi phụ nữ bước sang tuổi 45, cơ thể sẽ có 3 thay đổi rõ rệt. Nếu bạn chưa có những dấu hiệu này thì xin chúc mừng bạn vẫn còn trẻ trung.

1. Thời kỳ mãn kinh

Hầu hết các bạn nữ đều phải trải qua quá trình mãn kinh ở độ tuổi từ 45 đến 55. Đó là do sau khi cơ thể con người bị lão hóa thì buồng trứng trong cơ thể cũng đang có triệu chứng lão hóa, sự bài tiết estrogen, progesterone và progesterone giảm đi nên sẽ có hiện tượng kinh nguyệt giảm dần cho đến khi mất hẳn. Đây là trạng thái sinh lý, thay đổi bình thường.

Để có thể dễ dàng tiếp nhận quá trình này, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và hợp lý và tích cực và thái độ hạnh phúc có thể đem lại những lợi ích đáng kể.

2. Nếp nhăn xuất hiện

Triệu chứng lão hóa điển hình nhất của các bạn nữ là trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn khác nhau, như nếp nhăn ở khóe môi, nếp nhăn đuôi mắt, nếp nhăn trán...

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài tươi trẻ của chị em mà còn gây ra một số áp lực nhất định đến tâm lý. Tuy nhiên, đây cũng là quá trình khó tránh khỏi vì sau khi già đi, làn da bạn bị mất nước khiến collagen và độ đàn hồi trên da mặt mất đi.

3. Táo bón

Không ít phụ nữ khi bước vào giai đoạn trung niên và cao tuổi phải đối mặt với tình trạng tần suất bị táo bón ngày một tăng. Đặc biệt là những người thích ăn thịt, không thích ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ thì càng dễ bị táo bón như vậy.

Sau khi cơ thể con người bước vào tuổi già, sức sống và sự trao đổi chất vận chuyển của các cơ quan khác nhau trong cơ thể giảm đi rất nhiều. Do vậy, cần có thêm sự trợ giúp từ bên ngoài để thúc đẩy nhu động của ruột. Ngoài ra, các chị em bị táo bón lâu ngày cũng sẽ xuất hiện các vết nám, sạm da, khiến nhan sắc lại càng trở thành một nỗi lo lắng.

Muốn trì hoãn quá trình lão hóa, hãy tuân thủ những điều nhỏ nhặt

Mặc dù lão hóa là quá trình tự nhiên và không thể tránh được nhưng không có nghĩa là bạn không thể làm gì để đẩy lùi nó. Muốn trì hoãn sự lão hóa, chị em đừng quên làm những điều tưởng chừng rất nhỏ dưới đây:

1. Uống nước chanh

Ai cũng biết nước chanh có tác dụng làm đẹp da rất tốt và còn có thể giúp con người trì hoãn sự lão hóa. Điều này là do nước chanh rất giàu vitamin C, còn được biết đến như một chất chống oxy hóa tự nhiên. Chất này có thể giải quyết hiệu quả các gốc tự do dư thừa trong cơ thể, do đó trì hoãn sự lão hóa của da và các cơ quan tế bào.

Đồng thời, nước chanh thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể con người. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chị em nên hình thành thói quen uống nước chanh, không chỉ có thể bổ sung các chất dinh dưỡng tương ứng cho cơ thể, mà còn thúc đẩy quá trình bài tiết dịch vị, cải thiện hoạt động của đường ruột.

2. Đảm bảo ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc là cách chăm sóc da đắt giá và hiệu quả nhất của các bạn nữ. Thế nhưng, ngày càng nhiều bạn nữ "gia nhập đội quân thức khuya" vì nhiều lý do khác nhau. Theo thời gian, thức khuya không chỉ gây ra tình trạng mụn, tàn nhang, xỉn màu, kém đàn hồi trên da mà còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể.

Từ 1-3 giờ sáng là thời gian giải độc gan hiệu quả, nếu không ngủ vào thời điểm này sẽ dễ dẫn đến việc tích tụ nội tiết tố trong ngày hôm đó. Bởi vậy, làm gì thì làm, đừng bao giờ bỏ qua giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của bạn.

Tóm lại, nếu thấy mình có 3 triệu chứng điển hình nêu trên trong cuộc sống hàng ngày thì có nghĩa là bạn đã bước vào quá trình lão hóa. Lúc này, chị em cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống hợp lý và làm việc, nghỉ ngơi điều độ để có thể trì hoãn quá trình lão hóa một cách hiệu quả.