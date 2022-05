Phụ nữ được tôn trọng hết mực với điều này chứ không phải cứ hi sinh vì gia đình

Đa phần chị em phụ nữ đều nghĩ cứ hi sinh, cho đi mọi thứ ắt sẽ thu được cho mình một điều tương tự. Hi sinh thì mới có được đời sống hôn nhân trọn vẹn. Nhưng theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, hôn nhân không đi theo nguyên lý này. Đừng nghĩ rằng mình cứ hi sinh thật nhiều mới có được tình yêu của nửa kia.

Đôi khi chính sự hi sinh lại có thể khiến cho nửa kia thấy chán nản. Thay vì hi sinh một cách mù quáng, phụ nữ nên trang bị cho bản thân những điều này để được tôn trọng, yêu thương.

* Hãy hiểu người khác đang cần gì

Nhiều chị em dồn hết bao tâm tư, tình cảm và công sức cho nửa kia của mình mà đôi khi họ đối xử với mình không hề tốt. Nhưng liệu có bao giờ bạn hỏi "anh ấy có cần sự hi sinh đấy". Đôi khi những thứ bạn đưa cho người ta chưa chắc đã là thứ họ cần.

Việc hi sinh mà không hề quan tâm xem họ muốn gì dần sẽ tạo nên sự chênh lệch trong cuộc sống. Người ta vẫn nói "của cho không bằng cách cho". Một bên cứ cho đi mà một bên coi đó là bình thường thì không tạo ra được giá trị. Khi ông xã mệt mỏi, chỉ cần một cốc nước, một cái ôm an ủi cũng là đủ. Nếu bạn bày vẽ nhiều thứ ra, thậm chí sẽ làm tâm trạng của anh ấy thêm rối bời, họ khó tập trung vào những việc cần phải làm. Lâu dần, họ còn coi bạn phiền phức, không muốn nhận lấy những hi sinh vô nghĩa này nữa.

* Nên cố gắng tự chủ về tài chính

Vợ chồng cùng tự chủ về tài chính dễ nói chuyện với nhau hơn. Nếu chẳng may trong cuộc sống hôn nhân không bằng phẳng, khi bị dồn vào bước đường cùng, bị đối xử tệ bạc, không có tiền, sự nghiệp hay niềm hi vọng nào trong tay…, bạn sẽ càng rơi vào tuyệt vọng.

Còn nếu tự chủ về mặt tài chính, có kinh tế sẽ khác. Bạn có thể khiến tâm trạng của mình tích cực hơn bằng cách đi mua sắm, tới nhà hàng mà mình muốn… Hoặc đơn giản, trong cuộc trò chuyện, tranh luận với đối phương tiếng nói của bạn cũng có giá trị hơn. Khi người vợ không phải dựa dẫm hoàn toàn vào một người đàn ông, họ sẽ dành cho bạn sự tôn trọng nhất định vì đôi bên bình đẳng.

* Hãy luôn làm mới bản thân

Dù đã là vợ chồng, chị em vẫn cần nhớ luôn nên làm mới bản thân. Khi vừa chăm chút bản thân ở nhiều mặt như ngoại hình, trí tuệ… vừa giúp bạn có thể thay đổi, luôn trẻ trung, xinh đẹp và giàu năng lượng. Mặt khác, nó còn giúp người đối diện thấy dễ chịu như được thổi một nguồn năng lượng tươi mới. Cách bạn thay đổi để tích cực cũng chính là điều tuyệt vời mà mình làm cho đối phương.

Nhiều chị em nghĩ đã kết hôn rồi thì "thế nào cũng xong" mà xuề xòa ở ngoại hình, không chịu đổi mới. Điều này có thể dẫn tới sự nhàm chán cho đối phương. Người phụ nữ khôn ngoan nên luôn phấn đấu tốt hơn mỗi ngày.