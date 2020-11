Phụ nữ có "vòng 3" to tròn không chỉ đẹp mà còn có 5 lợi ích bất ngờ, lợi ích số 1 và 2 luôn là hi vọng của nhiều người

Ở Trung Quốc có câu nói "phụ nữ mông to là phúc đức cả đời" được lưu truyền cho đến ngày nay. Đặc biệt là thời xưa, nhiều gia đình chọn con dâu dựa trên tiêu chuẩn mông to vì tin rằng phụ nữ như vậy có thể sinh con thuận lợi.



Những phụ nữ có mông to thường sống thọ.

Tuy nhiên, thời hiện đại, nhiều chị em cho rằng vòng mông to sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp cơ thể, nên giảm cân theo nhiều cách khác nhau, biến cặp mông "có da có thịt" ban đầu trở nên phẳng lì. Trên thực tế, theo quan niệm sức khỏe khoa học, mông to là tốt, vậy chúng ta cùng đi xem những lợi ích của nó là gì?

5 lợi ích của phụ nữ có mông to

1. Khả năng sinh sản tốt

"Phụ nữ mông to là phúc thọ", điều này không phải nói quá nhưng rất có lý. Thông thường, nếu phụ nữ có mông to, khung xương chậu của cô ấy sẽ lớn, có thể tạo không gian lớn cho em bé hơn khi mang thai. Hơn nữa, trong quá trình sinh nở, em bé phải chui qua khung xương chậu, tuy kích thước của khung xương chậu không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh nở nhưng khung xương chậu lại ảnh hưởng đến cách sinh nở. Nhìn chung, khung xương chậu lớn thì việc sinh nở dễ dàng hơn.

2. Sinh con thông minh

Nhiều chứng minh cho thấy phụ nữ có mông to sẽ thông minh hơn.

Trong cuộc sống, nhiều phụ nữ có cặp mông to cảm thấy tự ti, đặc biệt là việc mua sắm quần áo khá đau đầu. Nhưng theo nghiên cứu khoa học: mông càng to thì chỉ số IQ càng cao. Chỉ số thông minh của một người tỷ lệ thuận với kích thước của mông, thế hệ con cái tiếp theo sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mông của phụ nữ phản ánh hàm lượng axit béo không bão hòa đa chuỗi dài trong cơ thể và axit béo này rất quan trọng đối với sự phát triển thần kinh của thai nhi. Vì vậy, phụ nữ có mông đầy đặn sẽ sinh con khỏe mạnh hơn và chỉ số thông minh cao hơn.

3. Sống thọ

Ngoài chỉ số IQ cao bất ngờ, phụ nữ có mông to còn có lợi thế về sức khỏe và tuổi thọ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ có vòng mông càng lớn càng ít mắc bệnh, đặc biệt những bệnh như tiểu đường, nhồi máu cơ tim hay các bệnh tim mạch khác. Nói chung, phụ nữ mông to có rất nhiều chất béo chất lượng cao để cơ thể tiêu thụ. Axit béo cao là một bảo đảm mạnh mẽ cho cuộc sống của phụ nữ có mông to. Vì vậy, phụ nữ có mông to sẽ sống lâu hơn.

4. Khả năng tình dục tốt

Mông là bộ phận quan trọng tạo nên đường cong của phụ nữ, một nghiên cứu cho thấy phụ nữ có mông lớn có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 148 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 26. Kết quả cho thấy phụ nữ có vòng mông to khả năng tình dục cao hơn và thường xuyên hơn.

5. Tốt cho tim mạch và mạch máu não

Sở hữu vòng 3 to cũng giúp phụ nữ giảm các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Các bệnh liên quan đến tim mạch và mạch máu não luôn là một trong những căn bệnh phổ biến hoành hành những người trung niên và cao tuổi hiện đại, trường hợp nặng có thể dẫn đến nguy cơ nhồi máu não, đột quỵ. Tuy nhiên đối với những người có vòng mông to sẽ giảm được rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh đó. Vùng mông là bộ phận tích trữ chất béo quan trọng trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiệt cho cơ thể, mỡ vùng mông có thể loại bỏ chất béo gây viêm trong cơ thể ở một mức độ nhất định, đồng thời có thể làm giảm mức độ cholesterol xấu và giúp bạn tránh xa các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Phương pháp giúp bảo vệ vòng 3 khỏe mạnh, căng tròn

- Kiểm soát chế độ ăn uống của bạn, ăn ít thức ăn có hàm lượng calo và chất béo cao. Chế độ ăn nhiều calo, nhiều chất béo sẽ làm tăng lượng mỡ ở bụng, chân và mông khiến cơ mông không được săn chắc.

- Thường xuyên tập thể dục với mức vừa phải, tránh ngồi nhiều. Ngoài ra có thể dùng phương pháp massage để giúp vòng 3 săn chắc, nảy nở hấp dẫn.

Phương pháp này bạn cần được hỗ trợ từ người khác. Động tác thực hiện cũng không quá phức tạp:

+ Massage vùng mông theo hình vòng tròn nhẹ nhàng uyển chuyển.

+ Lưu ý tay phải xoay theo chiều kim đồng hồ, còn tay trái xoay theo chiều ngược lại.

+ Thời gian thực hiện nên kéo dài tầm 40 - 45 phút thì mới phát huy hiệu quả.

+ Cần duy trì thực hiện trong thời gian dài từ 2 -3 tháng thì vòng 3 của bạn mới có sự cải thiện như ý muốn.

Nguồn: Sohu