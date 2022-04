Phụ nữ có EQ cao đều biết cách buông bỏ 9 THÓI QUEN này, rõ ràng không tốt nhưng ai cũng mắc phải, bạn có dám thay đổi?

Trí tuệ cảm xúc là thứ mà ai cũng muốn sở hữu để biết cách giao tiếp thông minh, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều người không thể làm được điều này mặc dù rất cố gắng. Nhưng nếu nhìn nhận kỹ lại bản thân, một vài đặc điểm hay thói quen nhỏ trong cuộc sống cũng khiến trình độ EQ xuống cấp trầm trọng.

Muốn trở thành người có EQ cao thì hãy buông bỏ 9 đặc điểm này, rèn luyện cách đối nhân xử thế tài tình để thu hút sự yêu thích, ai gặp cũng mê:

1. Không biết kiểm soát cảm xúc, quen để cảm xúc lấn át lý trí để hành sự

Người có EQ thấp mỗi khi tâm tình không tốt sẽ không để thèm ý đến ai, còn khi vui vẻ lại trở thành quá đà, “tăng động”. Xung quanh chúng ta thường có không ít kiểu người này, đặc biệt là những cô gái trẻ. Ngoài mặt thì trông vô cùng thành thật nhưng hành động lại ấu trĩ, thiếu suy nghĩ. Cảm xúc hóa trong mọi việc chính là biểu hiện của sự không trưởng thành.

2. Sợ khó khăn, thiếu sự kiên nhẫn

Người có EQ thấp thường mong muốn khát khao của mình được thực hiện ngay lập tức, muốn cái gì phải có cái đó. Đến lúc chuẩn bị hành sự, nếu phát hiện có khó khăn thì sẽ lùi bước, không dám tiếp tục hoàn thành mục tiêu.

Theo tâm lý học, người sở hữu trí tuệ cảm xúc vượt trội thường có lối tư duy mang tính dài lâu, biết nhìn xa trông rộng, đề cao quá trình chứ không phải là kết quả.

Người có EQ thấp thường muốn bản thân tiêu hao ít công sức hết mức nhưng vẫn có được kết quả tốt nhất. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Con người không có lòng kiên nhẫn thì không thể làm nên đại sự.

3. Quá hà khắc với bản thân

Dễ dàng chấp nhận lỗi sai về mình thường là một biểu hiện của lòng tự ti. Vì kém tự tin vào bản thân nên họ chỉ biết nhận sai, chủ động nhận sai vô tội vạ. Thói quen này chỉ khiến bạn bị chịu thiệt nhiều hơn mà thôi. Từ đó dẫn đến hệ lụy rất lớn là mất đi động lực tiến về phía trước và thiếu hụt dũng khí để đoạt lấy thành công.

4. Thích than oán, nội tâm đầy tiêu cực

Nhiều người cứ cho rằng cuộc sống có quá nhiều mệt mỏi, hay than oán ông trời bất công, tự nghĩ bản thân rất đáng thương. Sống với thái độ bi quan quá mức thì cuộc đời đương nhiên chẳng thể tốt đẹp lên được.

5. Không biết cách để khen người khác

Ai cũng muốn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nhưng người có EQ thấp đều không biết cách thấu hiểu tâm tư của đối phương. Cho lời khen nhưng lại ẩn chứa câu từ kể khổ, châm biếm, để rồi đắc tội với người khác nhưng không hề hay biết.

6. Tư duy chưa chín chắn, cho rằng thành công là may mắn

Nhiều người có lối tư duy rất thiển cận. Họ cho rằng thành công thật sự là nhờ vào vận may, chứ không phải thực lực. May mắn đôi khi khiến quá trình tạo dựng sự nghiệp diễn ra suôn sẻ hơn, nhưng đó chỉ là một cách nghĩ mà thôi. Cốt lõi ở đây chính là năng lực và công sức bỏ ra. May mắn có được cơ hội, nhưng không có thực lực nắm giữ và phát huy thì mọi thứ cũng chỉ là công cốc.

7. Không biết cách yêu thương và an ủi người khác

Người có EQ cao lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái. An ủi người khác cũng là một nghệ thuật, chứ không chỉ đơn thuần là hành động tầm thường.

Người có EQ thấp thường xem việc chỉ trích người khác là thành tựu, cho rằng cách bản thân dùng võ mồm là hành động vẻ vang đáng được ngưỡng mộ.

8. Không thừa nhận sự vô tri của bản thân

Nhiều người rất sợ hãi việc bị người khác nhìn thấu sự ngu ngốc của mình, nên thường nói những lời nửa thật nửa giả, không hiểu nhưng giả vờ hiểu. Khi bị người khác phát hiện thì họ lại nghĩ đủ mọi cách để che lấp lời nói dối hoang đường của mình.

9. Tự tôn quá độ, tính cách nhạy cảm

Lòng tự tôn tạo nên khí chất tự tin của con người, đặc biệt là phụ nữ. Người có EQ thấp sẽ không bộc lộ con người thật của mình, không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Nhưng một khi bị ai đó chỉ ra khuyết điểm, họ lại dễ dàng bị kích động, nghiêm trọng hóa vấn đề, từ đó khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, thậm chí là tan vỡ.

Làm thế nào để cải thiện trí tuệ cảm xúc của bản thân? Thật ra, một trong những phương pháp quan trọng nhất chính là học cách suy nghĩ cho người khác, kiểm soát cảm xúc, rèn luyện sự tự tin từ trong nội tâm.

