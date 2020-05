Phụ nữ chăm chỉ ăn 10 loại quả này có thể kích thích cơ thể tự sản sinh collagen, loại bỏ nếp nhăn trên khuôn mặt và khỏe mạnh mỗi ngày

"Sinh - lão - bệnh - tử" là quy luật tự nhiên không một ai có thể thay đổi được, trong đó nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ là thấy mình ngày một lão hóa và sức khỏe kém đi. Mỗi độ tuổi trôi qua, những nếp nhăn, vết chân chim, nám, sạm... lại xuất hiện dày lên khiến phụ nữ càng thêm lo lắng và tìm cách nhiều cách để mình trẻ trung hơn so với tuổi thật.

May mắn thay, ngày nay phụ nữ có thể lựa chọn nhiều phương pháp để làm chậm quá trình lão hóa và một trong những cách đơn giản nhất chính là thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, trong đó ăn hoa quả có vai trò vô cùng quan trọng.

Hoa quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, chất xơ, đường tự nhiên và các vitamin nên nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Lựa chọn các loại hoa quả phù hợp có thể giúp chị em chống lại lão hóa và cải thiện sức khỏe vô cùng tốt.

Dưới đây là những loại hoa quả mà phụ nữ nên ăn thật nhiều.

1. Quả đu đủ

Đu đủ là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất... có lợi cho sự đàn hồi của da, giúp giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, quả đu đủ còn cung cấp nhiều loại vitamin như A, K, E, canxi, kali, phốt pho... rất tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, đu đủ còn chứa loại enzyme gọi là papain, giúp chị em chống lại tác hại của các gốc tự do và trì hoãn lão hóa.

2. Quả việt quất

Việt quất là một loại quả giàu vitamin A, C, anthocyanin (một chất chống oxy hóa)... đem lại tác dụng chống lão hóa hiệu quả. Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp bảo vệ da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, căng thẳng và ô nhiễm bằng cách kiểm soát phản ứng viêm và ngăn ngừa mất collagen - một trong những loại protein giữ cho làn da trẻ trung, mịn màng.

3. Quả bơ

Quả bơ nổi tiếng với nhiều công dụng như chống ung thư, bảo vệ tim, hỗ trợ giảm cân hiệu quả... nhưng ít ai biết bơ còn thúc đẩy làn da mịn màng, dẻo dai hơn nhờ có chứa nhiều axit béo.

Ngoài ra, nhờ chứa nhiều vitamin A mà bơ có khả năng loại bỏ các tế bào da chết, để lại cho chúng ta làn da sáng, khỏe đẹp.

Hàm lượng caroten của chúng cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và thiệt hại từ tia nắng mặt trời và cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư da.

4. Quả lựu

Không chỉ ngày nay mà từ nhiều thế kỷ trước, lựu đã được sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh bởi chứa lượng vitamin C dồi dào và một loạt các chất chống oxy hóa mạnh.

Nếu ăn lựu đều đặn, phụ nữ có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Đặc biệt, nhờ có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

5. Trái cây có múi: Cam, quýt, bưởi, chanh

Để có thể sản xuất pro-collagen - tiền chất của collagen, cơ thể luôn cần nhiều vitamin C. Trong khi đó, các loại trái cây có múi như bưởi, cam, chanh rất giàu vitamin C. Ngoài ra, những loại quả này cũng giúp chống lại các gốc tự do và duy trì lớp da elastin. Vì thế, phụ nữ nên sử dụng trái cây có múi mỗi ngày để có một làn da đẹp.

6. Cà chua

Như đã phân tích ở trên, vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen cho cơ thể. Chỉ 1 quả cà chua cỡ vừa đã có thể cung cấp gần 30% vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày.

Không những vậy, cà chua còn chứa nhiều lycopene, chất chống oxy hóa mạnh mẽ để hỗ trợ cho da.

7. Chuối

Chuối là loại quả chứa nhiều Vitamin C và B6, giúp làn da phụ nữ được mịn màng hơn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa có sẵn trong chúng cũng có tác dụng đàn hồi và bám dính của da.

8. Táo

Các hợp chất hữu cơ và enzyme trong táo giúp chị em giảm mỡ và duy trì độ ẩm cho da. Chỉ cần giữ thói quen ăn táo mỗi ngày, làn da của chị em sẽ trông tươi tắn hơn và khỏe mạnh hơn.



9. Ớt chuông đỏ

Bên cạnh chứa hàm lượng vitamin C cao - rất tốt cho việc sản xuất collagen - ớt chuông đỏ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ được gọi là carotenoids.

Carotenoids là các sắc tố thực vật chịu trách nhiệm tạo màu đỏ tươi, vàng và cam mà bạn nhìn thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả. Nó chứa đặc tính chống viêm, có thể bảo vệ da từ ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường. Từ đó, ớt chuông đỏ được coi là thực phẩm hữu hiệu hỗ trợ chống lão hóa, làm đẹp da.

10. Quả dừa

Dừa là một loại quả giàu khoáng chất và chất điện giải, vô cùng cần thiết cho sự chuyển hóa lành mạnh của axit amin, lipit và carbohydrate... có tác dụng cải thiện sự phân phối của các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm.

Ngoài ra, nước dừa cũng chứa một nhóm hormone thực vật gọi là cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, đồng thời ngăn chặn sự lão hóa của tế bào, giúp làn da trẻ trung hơn.

Nguồn: Healthline