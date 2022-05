Phụ nữ bị đau lưng có thể do 4 nguyên nhân, làm ngay 5 việc giúp thư giãn cột sống

Trong cuộc sống, ngày càng có nhiều người bị đau lưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Người thường xuyên bị đau lưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, trường hợp nhẹ có thể không đi lại bình thường, nặng thì sẽ mang lại gánh nặng tâm lý lớn cho bản thân và gia đình.



Đặc biệt, ngày càng có nhiều phụ nữ bị đau lưng. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau thắt lưng ở phụ nữ, đa phần là do căng cơ vùng thắt lưng do gắng sức quá mức, hoặc có thể do mắc các bệnh phụ khoa…

Do đó, nếu muốn giải quyết một cách triệt để vấn đề đau lưng, bạn phải tìm ra nguyên nhân cơ bản của bệnh để có thể kê đơn thuốc phù hợp và điều trị kịp thời.

Tình trạng đau lưng thường xuyên của phụ nữ hầu hết đều liên quan đến 4 yếu tố này!

1. Thường xuyên làm việc quá sức

Nếu chị em luôn cảm thấy đau thắt lưng trong sinh hoạt thì cần đi khám xem có liên quan đến tình trạng mệt mỏi thường xuyên hay không. Do một số chị em thường xuyên làm công việc nặng nhọc hoặc ngồi làm việc trong thời gian dài nên vòng eo sẽ bị kéo căng. Một số động tác phải cúi người thường xuyên sẽ làm cản trở quá trình lưu thông máu của vùng eo, và cột sống thắt lưng sẽ bị chèn ép ở một mức độ nhất định, dẫn đến đau thắt lưng.

Những người như vậy phải chú ý nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, không làm việc quá sức. Ngoài ra có thể xoa bóp thắt lưng để giảm đau.

2. Bệnh phụ khoa

Bệnh phụ khoa thường gặp nhất là viêm vùng chậu. Bệnh này sẽ kích thích vùng thắt lưng gây đau, các dây thần kinh bị chèn ép gây đau thắt lưng. Nếu thường xuyên bị đau lưng, khuyến cáo chị em nên nên đi kiểm tra cơ thể để tránh mắc bệnh. Một khi đã mắc bệnh phụ khoa thì phải chữa trị kịp thời.

3. Tư thế xấu

Nếu chị em luôn cảm thấy đau thắt lưng trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có thể do nằm sai tư thế trong thời gian dài. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người đi bộ cúi đầu và chơi điện thoại di động, ngồi bắt chéo chân, khom lưng và các tư thế xấu khác trong cuộc sống hàng ngày.

Tất cả đều có thể là nguyên nhân gây ra đau thắt lưng. Bởi vì, nếu duy trì một tư thế xấu trong thời gian dài sẽ làm tắc nghẽn quá trình tuần hoàn máu ở các bộ phận trên cơ thể, máu không thể lưu thông bình thường, khi đó sẽ xuất hiện các cơn đau tại chỗ.

4. Mang thai

Nhiều phụ nữ bị đau thắt lưng khi mang thai. Thai nhi cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển, nhưng nếu bà bầu không được cung cấp đủ dinh dưỡng khi mang thai sẽ dễ gây ra tình trạng đau thắt lưng. Mặt khác, với quá trình sinh nở, bụng bầu dần to ra, cột sống thắt lưng của mẹ bầu sẽ lỏng lẻo, để giữ thăng bằng cơ thể phải nghiêng về phía trước, theo thời gian, thắt lưng sẽ có cảm giác khó chịu.

5 việc có thể làm để thư giãn cột sống, giảm đau lưng

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, dành ra 5 phút làm các việc này bạn sẽ hết đau lưng rất nhanh

1. Thư giãn cột sống của bạn

- Ngồi trên sàn với hai chân duỗi thẳng trước mặt, bàn chân cách nhau 5-10cm.

- Cuộn một chiếc khăn cỡ lớn hay tấm chăn rồi chèn dưới đầu gối.

- Đặt một chiếc gối lên chân, uốn lưng sao cho thân trên gập về phía trước cho đến khi đầu chạm gối.

- Thư giãn trong tư thế này ít nhất 5 phút.

2. Duỗi cơ mông

- Ngồi trên sàn với đầu gối gập và bàn chân áp mặt sàn.

- Giữ thăng bằng trên hai mông, nhấc cả 2 chân và bắt chéo chân trái qua chân phải.

- Bàn tay phải nắm lấy bàn chân trái và ngược lại.

- Thu cả hai chân về phía cơ thể càng gần càng tốt.

- Giữ nguyên tư thế trong vòng 1-2 phút, sau đó, trở về tư thế ban đầu và lặp lại với bên kia.

3. Thả lỏng cơ thắt lưng

- Nằm ngửa trên sàn với 2 chân thẳng, 2 cánh tay đặt hai bên thân người.

- Đặt một khối gạch dùng trong yoga bên dưới khung chậu.

- Để lưng dưới nhẹ nhàng thả lỏng hướng về phía sàn.

- Nằm trong tư thế này trong 5 phút.

4. Ngồi trên một quả bóng tennis

- Ngồi trên sàn, đặt 1 quả bóng tennis dưới mông.

- Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể về trước, ra sau cho tới khi cảm nhận được vị trí mà cơn đau lưng xuất phát.

- Giữ nguyên quả bóng dưới mông, gập một đầu gối, đặt bàn chân kia còn lại lên đầu gối kia. Duy trì thăng bằng bằng cách đặt hai bàn tay lên sàn.

- Nghỉ ngơi với tư thế này trong vòng 1-2 phút, sau đó, đổi bên.

5. Ấn vào huyệt phía sau đầu gối

- Tìm hai huyệt ở trung tâm hõm chân (phía sau đầu gối).

- Dùng ngón cái ấn mạnh vào những huyệt này.

- Hít thở sâu, giữ tay ấn ở huyệt trong vòng 2-3 phút.

