Phụ nữ sau tuổi 40 sẽ lão hóa rất nhanh bởi đây là thời điểm mà khả năng trao đổi chất trong cơ thể phụ nữ bị suy giảm, các hormone trong cơ thể dần biến đổi làm ảnh hưởng đến làn da và số đo 3 vòng.

Thế nhưng, độ tuổi lão hóa của mỗi người đều khác nhau. Có những người dù đã bước qua tuổi 40 nhưng sức khỏe và nhan sắc nhìn chỉ như mới 30. Bí quyết tạo nên điều này chính là nhờ thói quen chăm sóc cơ thể của họ rất cẩn thận. Càng cao tuổi, việc chăm sóc cơ thể càng nên được đề cao bởi chúng có tác động rất lớn. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những người phụ nữ có thói quen chăm sóc sắc đẹp thì bao giờ cũng xinh đẹp trẻ trung hơn, ngược lại chị em nào càng "lười biếng" và buông thả thì sắc đẹp sẽ nhanh "xuống cấp".

5 thói quen chống lão hóa mà phụ nữ tuổi 40 cần phải nhớ

1. Đi ngủ trước 11 giờ



Sau 40 tuổi, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến giấc ngủ. Giấc ngủ là chìa khóa để cơ thể tự sửa chữa các chức năng khác nhau. Thức khuya và thiếu ngủ có thể dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh. Sau 40 tuổi, bạn nên đi ngủ trước 11 giờ. Đi vào giấc ngủ càng sớm càng tốt, không dùng điện thoại trước khi đi ngủ, có thể dùng nước nóng ngâm chân để cải thiện tình trạng giấc ngủ.

2. Bôi kem chống nắng đầy đủ

Phụ nữ càng nhiều tuổi càng phải chú ý bôi kem chống nắng đầy đủ. Lưu ý là không phải chỉ mùa hè mới có các tia cực tím mạnh, mà các cực tím trong mùa đông cũng rất nguy hiểm. Tia cực tím vô cùng có hại cho da, đây là nguyên nhân chủ yếu trong việc gây lão hóa da và hình thành các vết nám, sạm đen trên da.

Cần chú ý trong việc chọn kem chống nắng phù hợp với loại da của bạn để tránh kích ứng, bít tắc nổi mụn… Nên chọn kem chống nắng có chỉ số chống nắng phù hợp với điều kiện thời tiết và cường độ phơi nắng. Không nên chọn kem chống nắng có chỉ số chống nắng quá cao SPF > 60, chỉ trừ khi da quá nhạy cảm với ánh sáng hoặc ở giữa trưa trời nắng mà phải phơi nắng trực tiếp trong thời gian dài.

3. Uống đủ nước



Sau 40 tuổi, chị em muốn giữ gìn nhan sắc và sức khỏe thì nên chú ý đến việc dưỡng ẩm. Nếu thiếu nước, các cơ quan nội tạng của cơ thể sẽ gặp vấn đề. Đặc biệt nên uống đủ nước, ngoài nước đun sôi, bạn cũng có thể uống thêm trà. Trà xanh rất tốt cho cơ thể phụ nữ, nó có tác dụng dưỡng ẩm đường ruột, trì hoãn lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Uống một cốc trà mỗi ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe và tuổi thọ.

Đối với phụ nữ, thích hợp để uống trà hoa cúc, hoa hồng vì có mùi thơm nồng, dịu nhẹ hơn và còn có thể làm đẹp da mặt. Trà hoa hồng còn có tác dụng làm dịu gan và điều hòa khí, cải thiện tâm trạng xấu, bồi bổ tim, gan và mạch máu.

4. Tăng cường ăn rau cải xoong



Rau cải xoong có tác dụng như một chất khử trùng bên trong da, tăng lưu thông và cung cấp dinh dưỡng đến tất cả các tế bào của cơ thể. Ngoài ra, nhờ chứa vitamin A và C, chất chống oxy hóa mà rau cải xoong có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, xóa mờ nếp nhăn và ngăn hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt. Do đó, phụ nữ sau tuổi 40 nên ăn nhiều hơn loại rau này.

5. Tăng cường rau chân vịt

Rau chân vịt có khả năng bổ sung chất chống oxy hóa cho toàn bộ cơ thể. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C cao, loại rau này giúp tăng cường sản xuất collagen để giữ cho làn da săn chắc và mịn màng. Đặc biệt, lượng citamin A dồi dào trong rau chân vịt có thể giúp mái tóc chắc khỏe, sáng bóng. Vitamin K có trong rau chân vịt có tác dụng giảm viêm trong các tế bào.